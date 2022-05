Les hospitalisations pour des troubles de l’alimentation chez les jeunes femmes ont bondi de plus de 50 % au cours de la pandémie de COVID-19

English French

OTTAWA, 05 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tout au long de la pandémie, le nombre d’hospitalisations et de visites au service d’urgence en raison de troubles alimentaires chez les jeunes femmes a grimpé en flèche au Canada. Selon de nouvelles données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), la pandémie a grandement affecté la santé mentale des enfants et des jeunes, entraînant, depuis mars 2020, une augmentation de près de 60 % des hospitalisations en raison de troubles alimentaires chez les jeunes femmes âgées de 10 à 17 ans. Le nombre de ces hospitalisations par 100 000 habitants est en effet passé d’environ 52 en 2019-2020 à 82 en 2020-2021 alors que le reste de la population à l’échelle du pays connaissait plutôt une baisse générale du nombre d’hospitalisations et de visites au service d’urgence pour la plupart des autres affections.



Les données de l’ICIS montrent que les jeunes vivant dans des quartiers défavorisés affichaient des taux plus élevés d’hospitalisations et de visites au service d’urgence en raison de troubles de santé mentale que ceux vivant dans des quartiers plus aisés. Toutefois, une tendance inverse s’observe au chapitre des soins hospitaliers dispensés aux jeunes en raison de troubles alimentaires — le nombre d’hospitalisations chez les jeunes de quartiers plus aisés était deux fois plus élevé que celui chez les jeunes de quartiers défavorisés.

« La flambée des hospitalisations chez les jeunes en raison de troubles alimentaires observée durant la pandémie est frappante et préoccupante. Il s’agit en outre d’une sous-représentation de la réalité puisque la recherche montre que les troubles alimentaires ne touchent pas que les quartiers aisés », explique la Dre Leanna Isserlin, directrice de la psychiatrie dans le cadre du Programme des troubles alimentaires de CHEO, un centre de santé et de recherche en pédiatrie à Ottawa. « Pour de nombreux jeunes vivant dans des collectivités marginalisées ou des quartiers défavorisés, il est difficile d’obtenir des soins visant les troubles alimentaires et ces jeunes ne sont pas pris en compte dans ces données. »

Des différences marquées ont aussi été observées dans la tranche des 15 à 17 ans, les jeunes femmes étant deux fois plus susceptibles d’être hospitalisées pour un trouble alimentaire que les jeunes hommes.

Outre la demande accrue pour des soins hospitaliers visant les troubles de l’alimentation, l’ICIS a également observé une hausse, au fil du temps, des taux de médication chez les jeunes du Canada en raison de troubles anxieux ou de l’humeur. D’ailleurs, environ deux fois plus de jeunes femmes âgées de 5 à 24 ans se sont vu prescrire des médicaments comparativement aux jeunes hommes du même âge en 2020-2021. Cette tendance, qui avait cours avant la pandémie de COVID-19, a été observée de façon constante au cours des 5 dernières années.

« Il est indéniable que la pandémie a mis à rude épreuve la santé mentale de tous les Canadiens — y compris les jeunes. La hausse considérable des hospitalisations en raison de troubles alimentaires que nous observons chez les jeunes femmes signale à quel point il importe pour nos systèmes de santé de prioriser les interventions précoces et les méthodes préventives en permettant un accès rapide aux services de santé mentale », indique Tracy Johnson, directrice, Analytique du système de santé, à l’ICIS.

Les constatations présentées ici illustrent l’ampleur des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les enfants et les jeunes et dressent un portrait plus large de la santé mentale au Canada.

