Les Fonds Xerys injectent 25 millions de dollars supplémentaires au capital de Biolog-id

PARIS, 05 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xerys Invest, société de capital-investissement centrée sur la santé, les sciences de la vie, les énergies renouvelables et la greentech, annonce un investissement supplémentaire de 25 millions de dollars dans Biolog-id, fournisseur de solutions de santé numériques axées sur l’optimisation de la chaîne de valeur.



Le succès commercial de ces 24 derniers mois confirme le potentiel de la plateforme de Biolog-id ainsi que la valeur multidimensionnelle qu’elle apporte à ses utilisateurs. Grâce aux fonds complémentaires et au soutien continu de Xerys Invest, Biolog-id pourra accélérer sa croissance et son implantation dans de nouveaux segments attenants au secteur de la santé.

« Les Fonds Xerys ont su rapidement voir le potentiel mondial de la solution Biolog-id », explique Olivier Ossipoff, Président de Xerys Invest. « Nous sommes ravis d’être témoins de la mise en œuvre commerciale de la vision de Biolog-id et, avec ce financement, de stimuler encore davantage cette formidable dynamique de marché d’amélioration des soins de santé. »

« Cet investissement des Fonds Xerys témoigne de leur soutien continu à Biolog-id alors que nous accélérons notre expansion commerciale, injectons une valeur supplémentaire à notre solution et optimisons notre plateforme pour les opportunités de croissance à venir », déclare Troy L. Hilsenroth, Directeur Général de Biolog-id. « Notre solution convaincante, associée à une stratégie efficace et une équipe de haut niveau tireront parti de ces nouvelles ressources afin de mettre à profit cette incroyable opportunité de marché. »

« Avec un investissement total de plus de 100 millions de dollars, le soutien des Fonds Xerys permettra à Biolog-id d’exploiter tout son potentiel dans de nombreux segments du secteur de la santé », ajoute Jean-Claude Mongrenier, Président de Biolog-id. « Nous sommes bien positionnés pour introduire notre solution d’optimisation de chaîne de valeur sur les principaux marchés de la santé aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, ce qui représentera une opportunité de chiffre d’affaires récurrent annuel de 6 milliards de dollars. »

À propos de Biolog-id

Biolog-id développe des solutions d’optimisation de la chaîne de valeur qui permettent de créer, de collecter et de consolider des données de grande qualité afin de stimuler l’impact opérationnel, commercial et clinique des produits de santé de grande valeur et à fort impact. La plateforme brevetée de Biolog-id est utilisée par de nombreux clients aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. L’entreprise est détenue par son fondateur, ainsi que les Fonds Xerys.

À propos de Xerys Invest

Xerys Invest est une société de capital-investissement française qui investit principalement dans les secteurs de pointe actuels tels que la santé, les sciences biologiques et la greentech. Xerys Invest accompagne les sociétés des secteurs industriels qui vivent des transformations majeures en réponse aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, et qui ont de grandes ambitions de développement et d’expansion à l’international. Xerys Invest se différencie sur le marché tant par son modus operandi et par son accompagnement opérationnel et stratégique à long terme des sociétés détenues en portefeuille que par son offre de possibilités d’investissement tracées ou mutualisées proposées aux investisseurs ainsi que par la relation avec ces derniers. Enfin, Xerys Invest dispose d’une véritable expertise sectorielle, renforcée par un comité stratégique composé de spécialistes et d’experts reconnus dans les principaux secteurs. Pour en savoir plus, visitez : https://xerys.com