IBA reçoit une commande de CGNNT pour un système Proteus®PLUS qui sera installé à Yangzhou, en Chine

Louvain-la-Neuve, Belgique, 5 mai 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader de la technologie des accélérateurs de particules et le leader mondial des solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui avoir reçu une commande de CGN Medical Technologies pour un système de protonthérapie Proteus®PLUS1 qui sera installé à Yangzhou, en Chine. Cette commande est le premier projet qui se réalisera dans le cadre du partenariat IBA-CGNNT , annoncé en août 2020. IBA a reçu un premier paiement pour cette commande qu’elle commencera à comptabiliser dans ses revenus 2022. La valeur de ce contrat pour IBA est estimée à environ EUR 20 millions.

La commande comprend un système de protonthérapie Proteus®PLUS, configuré avec trois salles de traitement à portiques rotatifs. Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés assureront ensemble la fabrication, l’assemblage, la mise en service et le support de toutes les activités du système Proteus®PLUS en Chine. Un contrat de service pluriannuel est également inclus et sera presté conjointement par IBA et CGNNT.

« En tant que modalité de traitement avancée et précise pour les patients atteints du cancer, la protonthérapie s’inscrit dans la stratégie « Healthy China » du gouvernement chinois et représente un potentiel commercial important », a déclaré Zhu Zeliang, Chairman and General Manager of CGN Medical Technology (Mianyang) Co., Ltd. Et CGN Isotope (Mianyang). « CGN Healthcare, est engagée envers sa mission de « Rendre la vie meilleure grâce à la technologie nucléaire ». C’est pourquoi le partenariat avec IBA, le leader du marché de la technologie de protonthérapie, renforce véritablement notre engagement à faire en sorte que les patients atteints du cancer en Chine bénéficient de produits et de services plus avancés en matière de diagnostic et de traitement du cancer. »

« Cette commande démontre que notre solide partenariat avec CGNNT donne déjà des résultats », a déclaré Olivier Legrain, CEO d’IBA. « En combinant l’expérience inégalée d’IBA dans le domaine de la protonthérapie avec la position de leader de CGN dans le domaine de la technologie nucléaire en Chine, nous sommes idéalement placés pour renforcer notre position de leader dans ce territoire stratégiquement important. Cette commande constitue notre 8ème système de protonthérapie Proteus®PLUS dans la région. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux patients chinois une thérapie dont ils ont grandement besoin, alors que le maché de la protonthérapie continue de se développer. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de CGNNT

CGNNT (code en bourse : 000881.SZ) est une entreprise leader dans l’industrie des applications de technologie nucléaire. Celle-ci a été restructurée et cotée en bourse (Shenzhen) le 27 février 2017 après une restructuration significative de l’actif de CGN Nuclear Technology Application Co., Ltd. et China Dalian International Cobusiness (Group) Holdings Ltd. Aujourd’hui, CGNNT a achevé la structure des unités d'affaires principales telles que la fabrication d'accélérateurs, le développement d'applications, le service technique et le matériau polymère modifié. CGNNT incube principalement des services émergents tels que la détection des rayonnements et l'inspection de sécurité (gérée) et les nouvelles applications d'irradiation. La société se développe activement dans des domaines avancés tels que la médecine nucléaire (en particulier le domaine de la protonthérapie), la science agricole nucléaire et la protection d’un environnement nucléaire, avec un marché à venir en croissance en Chine.

Plus d’informations sur : http://www.cgnnt.com.cn

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Proteus®PLUS es tune marque déposée de Proteus®235





