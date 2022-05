2022. aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse müügitulu oli esimeses kvartalis 68,4 miljonit ja puhaskasum 3,0 miljonit eurot. 2022. aasta 3 kuu müügitulu kasvas 14% võrdluses eelmise aasta sama perioodiga ning puhaskasum langes 11%.

Merko Ehituse juhtkonna hinnangul on olukord ehitusturul ning kinnisvaraarenduses jätkuvalt äärmiselt keeruline seoses globaalsete tarneahelate probleemidega ja hüppelise materjalide hinnatõusuga. Eelmisel aastal toimunud ehituse sisendite kiirele hinnatõusule lisandus Ukraina sõja ja Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju ning hinnašokk. Tegu on ettenägematute asjaoludega, mille mõju ehituslepingute täitmisele alles selgub. Tänases olukorras on kõigi ehituse osapoolte, sealhulgas tellijate koostöö lahenduste leidmisel väga oluline.

Korteriturul on uute korterite pakkumine juba mõnda aega olnud langustrendis, samas on korterite hinnad kiiresti kasvanud tulenevalt ehitushindade tõusust. Ukraina sõja mõju on neid arenguid veelgi võimendanud. Kiirenev inflatsioon vähendab ühelt poolt ostujõudu, ent teisalt toetab kodu soetamist ja investeerimist kinnisvarasse neile, kellel on vabu vahendeid ja laenuvõimekust. Juhtkonna sõnul on Merko eesmärk jätkuvalt pakkuda kvaliteetset toodet ja teenust selliste investeeringute võimaldamiseks.

Merko andis esimeses kvartalis ostjatele üle 126 korterit ja 1 äripinna, enamik tänavu üleantavatest korteritest valmib teisel poolaastal. Kvartali lõpus oli kolmes Balti riigis ehituses ligi 1700 korterit, mis valmivad 2022. ja 2023. aastal. Valmis ehitatud korteritest on müümata üksikud ning üle poole ehituses olevatest on kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Noblessneri, Uus-Veerenni, Odra, Metsatuka ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs ja Mežpilsēta Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

Kuigi vajadus uute hoonete ja rajatiste järele püsib, siis kohanemine ehitushindade kiire kasvuga võtab aega ning osa plaanitud investeeringuid pannakse ootele. Samuti ei ole ehitusettevõtted tänases olukorras sageli valmis sõlmima pikaaegseid fikseeritud hinnaga lepinguid. Uute tarneahelate väljakujunemine võtab aega ning on ebaselge, millal ja millistel hinnatasemetel teatav stabiliseerumine võiks toimuda. Eelistatud on tellijad, kes on valmis ehitusettevõttele pakkuma paindlikkust sisendhindade kallinemise katmisel, seadma fookuse ehitatava objekti funktsionaalsusele ning tähtajalisele valmimisele, mitte üksnes maksumuse minimaalsel tasemel hoidmisele.

Tänavu esimeses kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted ehituslepinguid 171 miljoni euro väärtuses, millest suurim oli üle 100-miljonilise maksumusega Arter kvartali ehitusleping Tallinnas. Tellijatega sõlmitud ehituslepingute jääk kasvas kvartali lõpuks 376 miljoni euroni ning portfellist kolmveerandi moodustasid erasektori tellimused. Esimeses kvartalis suurendas Merko oma osalust võrguehitus-ettevõttes AS Connecto Eesti seniselt 35%-lt 50%-le.

2022. aasta esimeses kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Püha Johannese Kool ja Arter kvartal ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõikude rajamine. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehas, GUSTAVS ärikeskus, Elemental Skanste büroohooned ning NATO rajatised Ādažis ja Kauguris linnapark ja noortemaja, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised, autohoolduskeskus Vilniuses ja Continental Automotive tootmishoone Kaunases.

KOKKUVÕTE 3 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2022. aasta 3 kuu kasum enne makse oli 3,5 mln eurot (3 kuud 2021: 3,7 mln eurot), mis andis 3 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 5,1% (3 kuud 2021: 6,2%).

2022. aasta 3 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 3,0 mln eurot (3 kuud 2021: 3,4 mln eurot) ja 3 kuu puhaskasumi marginaal oli 4,4% (3 kuud 2021: 5,6%).

MÜÜGITULU

2022. aasta 3 kuu müügitulu oli 68,4 mln eurot (3 kuud 2021: 60,1 mln eurot). 3 kuu müügitulu suurenes 13,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 3 kuu müügitulu osakaal oli 56,2% (3 kuud 2021: 36,9%).

LEPINGUTE PORTFELL

31. märts 2022 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 376,1 mln eurot (31. märts 2021: 281,2 mln eurot). 2022. aasta 3 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 171,2 mln eurot (3 kuud 2021: 97,4 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2022. aasta 3 kuuga müüs kontsern 126 korterit, 2021. aasta 3 kuuga 90 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2022. aasta 3 kuuga 15,5 mln eurot ning 2021. aasta samal perioodil 14,8 mln eurot.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 29,9 mln eurot ning omakapital 170,3 mln eurot (50,0% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 54,8 mln eurot ning 156,6 mln eurot (58,1% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2022 oli kontserni netovõlg 23,6 mln eurot (31. märts 2021: negatiivne -22,4 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

2022.a.

3 kuud 2021.a.

3 kuud 2021.a.

12 kuud Müügitulu 68 426 60 107 339 375 Müüdud toodangu kulu (60 554) (53 133) (292 563) Brutokasum 7 872 6 974 46 812 Turustuskulud (1 115) (947) (3 611) Üldhalduskulud (3 723) (2 715) (13 925) Muud äritulud 686 675 3 508 Muud ärikulud (61) (54) (582) Ärikasum 3 659 3 933 32 202 Finantstulud (-kulud) (160) (184) (75) sh kasum (kahjum) sidus-ja ühisettevõttelt (2) 7 799 Intressikulud (162) (146) (681) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 52 - (8) muud finantstulud (-kulud) (48) (45) (185) Kasum enne maksustamist 3 499 3 749 32 127 Tulumaksukulu (421) (429) (3 104) Perioodi puhaskasum 3 078 3 320 29 023 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 3 006 3 368 29 140 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist 72 (48) (117) Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 16 23 33 Perioodi koondkasum 3 094 3 343 29 056 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 3 020 3 392 29 163 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist 74 (49) (107) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,17 0,19 1,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 29 881 54 792 44 930 Nõuded ja ettemaksed 57 331 35 362 55 484 Ettemakstud tulumaks 53 320 114 Varud 187 848 126 748 160 593 275 113 217 222 261 121 Põhivara Sidus-ja ühisettevõtte aktsiad või osad 9 377 2 361 7 703 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 23 878 20 457 24 079 Edasilükkunud tulumaksuvara 793 623 622 Kinnisvarainvesteeringud 13 803 13 897 13 828 Materiaalne põhivara 16 966 14 484 16 350 Immateriaalne põhivara 653 721 669 65 470 52 543 63 251 VARAD KOKKU 340 583 269 765 324 372 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 11 554 13 626 11 636 Võlad ja ettemaksed 103 801 63 196 90 054 Tulumaksukohustus 956 1 429 681 Lühiajalised eraldised 6 825 5 366 7 976 123 136 83 617 110 347 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 41 938 18 767 41 001 Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 159 3 032 3 112 Muud pikaajalised võlad 2 244 3 570 2 900 47 341 25 369 47 013 KOHUSTUSED KOKKU 170 477 108 986 157 360 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus (153) 4 159 (227) Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 793 Realiseerimata kursivahed (777) (790) (791) Jaotamata kasum 162 314 148 688 159 308 170 259 156 620 167 239 OMAKAPITAL KOKKU 170 106 160 779 167 012 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 340 583 269 765 324 372

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel ( group.merko.ee ).

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) ) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2021. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 670 inimesele ning ettevõtte 2021. aasta müügitulu oli 339 miljonit eurot.



Manus