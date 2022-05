PREMIER TRIMESTRE 2022 AIR FRANCE-KLM

English French

5 mai 2022

PREMIER TRIMESTRE 2022

EBITDA positif à 221 millions d'euros, supérieur aux prévisions

Un cash-flow libre d’exploitation ajusté nettement positif à 630 millions d'euros grâce à des ventes de billet particulièrement dynamiques en mars

Premier trimestre :

EBITDA positif à 221 millions d'euros

Un résultat net de -552 millions d'euros, soit une amélioration de 930 millions d'euros par rapport au même trimestre de l'année précédente, soutenu par une forte hausse des recettes à 4 445 millions d'euros, soit 2 284 millions d'euros de plus que l'année précédente.

Cash-flow libre d’exploitation ajusté positif à 630 millions d'euros grâce à des ventes de billets dynamiques. Le cash-flow libre d’exploitation ajusté s'est amélioré de 1 974 millions d'euros par rapport au premier trimestre de 2021.

Dette nette de 7,7 milliards d'euros en baisse de 0,6 milliards d'euros par rapport aux niveaux de fin 2021 grâce au cash-flow libre d’exploitation ajusté positif.

Le Directeur général du Groupe, M. Benjamin Smith, a déclaré :

"La performance du Groupe Air France-KLM au premier trimestre 2022 confirme que la reprise est là. Malgré un contexte difficile, avec l'effet du variant Omicron, la situation en Ukraine et la forte hausse du prix du carburant, le Groupe aaffiche une nouvelle fois un EBITDA positif et a engrangé un volume important de réservations pour les trimestres à venir. Le mois de mars a notamment été très encourageant avec une augmentation significative de la demande pour le trafic à motif affaires et premium, complétant la demande déjà forte pour le trafic de loisirs (tourisme) et les visites aux proches (VFR) sur l'ensemble de notre réseau mondial. Cela ouvre la voie à une saison estivale réussie pour toutes nos activités, que nous continuons à renforcer grâce à notre vaste plan de transformation."

P erspectives :

Contexte

Le variant Omicron a eu un impact négatif sur le début du premier trimestre, affectant principalement les vols court et moyen courriers, tandis que le déclenchement de la guerre en Ukraine a entraîné une hausse des prix du carburant et un ralentissement des réservations sur une très courte période.

La reprise s'est accélérée en mars avec des réservations très dynamiques pour la saison estivale.

Capacité

Dans ce contexte de reprise, le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité passagers du réseau Air France-KLM à un indice de l'ordre de :

80 % à 85 % au deuxième trimestre de 2022

85 % à 90 % au troisième trimestre de 2022

Ces indices à comparer à la même période respective de 2019.

La capacité en sièges-kilomètres offerts pour Transavia est attendue à un indice supérieur à 100 pour les deuxième et troisième trimestres 2022 par rapport à 2019.

Yield

Un environnement favorable au yield est attendu pour le reste de l'année 2022 avec une forte demande estivale entraînant des niveaux de yield supérieurs à 2019.

Résultat d'exploitation attendu

A l’équilibre au deuxième trimestre 2022

Nettement positif au troisième trimestre 2022

Liquidités

Au 31 mars 2022, le Groupe dispose d'un niveau de liquidités et de lignes de crédit suffisant, à 10,8 milliards d'euros.

Les investissements nets pour l'année 2022 sont estimés à environ 2,5 milliards d'euros, dont 80 % liés à la flotte et 20 % à l'informatique et aux activités au sol.

Air France-KLM a progressé sur les mesures de renforcement des fonds propres

Grâce à la bonne performance de KLM, sa RCF garantie par l’Etat a été partiellement remboursée le 3 mai à hauteur de 311 millions d'euros. En outre, KLM prévoit de renforcer son bilan grâce à des résultats positifs. D'autres mesures de fonds propres sont envisagées au cours de l'année à venir.

Des progrès ont été réalisés pour refinancer jusqu'à 500 millions d'euros d'actifs d'Air France, principalement par le biais d’instruments de quasi-fonds propres pour rembourser l’aide de l'Etat français. Air France est actuellement engagée dans des discussions avancées avec différents partenaires.

Le Groupe travaille sur des mesures de renforcement du capital telles qu’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires, ainsi que l'émission d'instruments de quasi-fonds propres tels que des obligations perpétuelles simples et convertibles, afin de restaurer davantage les fonds propres et d'accélérer le remboursement des aides d'État.

Au total, ces mesures, y compris le refinancement des actifs d'Air France, pourraient représenter jusqu'à 4,0 milliards d'euros. Le calendrier et le dimensionnement de chaque transaction dépendront des conditions du marché et restent soumis à l'approbation de la Commission européenne ainsi qu'aux autorisations légales et réglementaires.

Groupe Air France-KLM : les résultats du T1 sont prometteurs et augurent un bel été

Premier trimestre Groupe Air France-KLM 2022 Variation

vs 2021 Variation

constant currency Passagers (milliers) 14 577 +201,4% Capacité (SKO m) 58 064 +67,8% Trafic (PKT m) 43 134 +207,8% Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 5,39 +86,2% +83,2% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 6,76 +33,7% +31,1% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 7,36 -13,1% -18,9% Chiffre d’affaires total (m€) 4 445 +105,7% +104,4% EBITDA (m€) 221 849 864 Résultat d’exploitation (m€) -350 830 844 Marge d’exploitation(%) -7,9% +46,7 pt +47,0 pt Résultat net, part du Groupe (m€) -552 +930 Cash-flow libre d’exploitation ajusté (m€) 630 +1 974 Dette nette en fin de la période (millions d'euros)1 7 655 -561

Au premier trimestre 2022, le Groupe Air France-KLM a enregistré un EBITDA positif de 221 millions d'euros, en hausse de 864 millions d'euros à taux de change constant par rapport à l'année dernière, grâce à l'augmentation des capacités et à la réduction des coûts unitaires. En parallèle, la hausse du coefficient d'occupation et du yield a généré une augmentation de la recette unitaire.

Le résultat net s'est élevé à -552 millions d'euros au premier trimestre 2022, soit une augmentation de 930 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

Grâce aux programmes de transformation, le coût unitaire diminue alors que la capacité du Groupe est inférieure de 23 % à celle de 2019.

Malgré une capacité inférieure de 23% à celle de 2019, le coût unitaire a baissé de 0,1 % à prix du carburant et à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2019 grâce aux programmes de transformation qui continuent.

Par rapport à décembre 2019, le nombre d'équivalents temps plein (ETP) d'Air France hors Transavia a diminué de 16% et celui de KLM de 14%. Au premier trimestre, Air France hors Transavia a réduit ses effectifs de 400 ETP et 300 autres ETP quitteront l’entreprise cette année. La réduction totale des ETP pour Air France hors Transavia France, sera alors de 17% par rapport à décembre 2019.

Au premier trimestre, les coûts de personnel ont diminué de 23% par rapport au même trimestre en 2019 grâce à la réduction des ETP et au soutien du gouvernement sur les salaires. Corrigé de l'aide gouvernementale sur les salaires, les coûts de personnel ont diminué de 12 %.

Revue d’activité s

Réseau : Amélioration significative du résultat d'exploitation

Réseaux



Premier trimestre 2022 Variation

vs 2021 Variation

change constant Chiffre d’affaires total (m€) 3 894 +109,6% +105,9% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 3 675 +114,6% +110,3% Résultat d’exploitation (m€) -309 +751 +760

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 a augmenté de 105,9 % à taux de change constant pour atteindre 3 894 millions d'euros. Le résultat d'exploitation est négatif et s'élève à -309 millions d'euros, soit une augmentation de 760 millions d'euros à taux de change constant par rapport à l'année dernière.

Réseau passage : Augmentation des recettes unitaires soutenue par le coefficient d'occupation et le yield

Premier trimestre Réseaux passage 2022 Variation

vs 2021 Variation

change constant Passagers (en milliers) 11 942 +167,3% Capacité (millions de SKO) 52 570 +56,5% Trafic (millions de PKT) 38 866 +189,3% Coefficient occupation 73,9% +33,9 pt Chiffre d’affaires total (m€) 2 983 +192,8% +189,7% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 2 879 +198,5% +193,6% Recette unitaire au SKO (cts €) 5,48 +90,7% +87,6%

Au premier trimestre 2022, la capacité en sièges-kilomètres offerts (SKO) était supérieure de 56,5 % à celle de l'année dernière. A 75 % du niveau du premier trimestre 2019, elle se situait au milieu de la fourchette des prévisions du Groupe fournie lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2021.

Le début du premier trimestre a été affecté par la propagation du variant Omicron et les restrictions supplémentaires sur les voyages, les liaisons court et moyen-courriers étant les plus touchées. La réouverture des frontières et la suppression progressive des contraintes de voyage ont permis au Groupe d'afficher de bons résultats en mars.

En réponse à la hausse du prix du carburant et d'autres coûts externes, le Groupe a procédé à différentes augmentations tarifaires au cours du premier trimestre sur tous ses vols long-courriers. Le montant de la hausse varie selon la destination et la classe de voyage, et s'applique aux vols opérés par Air France et KLM. Le yield du premier trimestre 2022 est supérieur à celui de 2019 grâce à une forte demande et à la mise en œuvre rapide d’ajustements tarifaires.

Le résultat du premier trimestre est dû à une forte performance dans les zones Caraïbes etocéan Indien, Afrique et Amérique du Sud :

Atlantique Nord : La plupart des restrictions de voyage ont été levées courant février/mars avec une forte augmentation de la capacité depuis mi-janvier.

L'Amérique du Sud a connu des tendances très positives au cours du premier trimestre, ce qui s'est traduit par une augmentation des capacités, des coefficients de remplissage de 85 % et un yield supérieur à 2019.

Les routes asiatiques ont continué d'afficher de performances contrastées en fonction des régions. La Chine et le Japon sont plutôt resté fermés au cours du premier trimestre tandis que l'Asie du Sud-Est et l'Inde ont affiché des résultats positifs, sans pour autant parvenir à limiter l'impact négatif de la Chine et du Japon sur le réseau.

Caraïbes et Océan Indien : La tendance positive s’est poursuivie au premier trimestre, avec un environnement tarifaire très favorable et un fort trafic.

L'Afrique : le début de l'année a été compliqué avec le variant Omicron. L'Afrique du Sud s'est rapidement redressée et le Groupe a observé une bonne performance sur l'Afrique de l'Ouest, Centrale et de l'Est.

La région du Moyen-Orient est restée forte.

Moyen-courrier : La propagation d'Omicron a conduit à une forte réduction de capacité en début d'année. Le yield est au niveau de 2019, aidé par les contraintes de capacité. Le trafic corporate a progressivement augmenté au cours du trimestre.

Court-courrier : Le trafic et le yield ont été affectés par certaines restrictions et un manque de trafic corporate au début de l'année. Le mois de mars a vu une bonne amélioration du trafic corporate.

Au cours du premier trimestre, trois Airbus A350-900, deux Airbus A220-300 et un Embraer 190 ont rejoint la flotte d’Air France. Dans le même temps la compagnie a progressivement sorti de sa flotte un Boeing B777-200, un Airbus A320, trois Airbus A319, deux Airbus A318 et deux Embraer 145. KLM a a intégré deux Embraer 195 E2 et a retiré un Embraer 190 de sa flotte. Le Groupe continuera d’intégrer des appareils de nouvelle génération dans sa flotte afin d'améliorer ses performances économiques et environnementales.

Cargo : l'augmentation des recettes du cargo a été entraînée par l'augmentation du yield

Premier trimestre Cargo 2022 Variation

vs 2021 Variation

change constant Tonnage (en milliers) 236 -11,9% Capacité (millions de TKO) 2 974 +10,7% Trafic (millions de TKT) 1 766 -14,9% Coefficient d’occupation 59,4% -17,8 pt Chiffre d’affaires total (m€) 910 +8,5% +5,8% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 796 +6,4% +3,9% Recette unitaire par TKO (cts €) 26,78 -3,8% -6,1%

Comparée à celle du premier trimestre 2021, la capacité en tonnes-kilomètres disponibles a augmenté de 10,7%, en raison principalement de l'augmentation de la capacité en soute, tandis que le trafic a diminué de 14,9%, entraînant une baisse du coefficient d'occupation de 17,8 points. Cette baisse du coefficient d'occupation, partiellement compensée par l'augmentation du yield, a entraîné une baisse de la recette unitaire par tonne-kilomètre disponible de 6,1% à taux de change constant.

La capacité de fret au premier trimestre est encore inférieure de 14% à celle du premier trimestre 2019 alors que la demande reste élevée, ce qui se traduit par des recettes totales supérieures de 66 % à celles du premier trimestre 2019. Cette hausse des revenus est entièrement due à un yield plus élevé grâce à l'accent mis sur les livraisons pharmaceutiques et express, tandis que le coefficient de remplissage a retrouvé les niveaux de 2019. Le yield en Asie du Nord a augmenté de manière significative en raison de la fermeture de l’espace aérien russe.

Le Groupe a commandé quatre Airbus 350 full freighter pour renforcer sa présence sur le marché du fret et a signé un contrat avec DHL portant sur la fourniture de carburant d'aviation durable.

Transavia : Capacité avoisinant les niveaux d'avant crise avec un coefficient d'occupation proche de 80%

Premier trimestre Transavia 2022 Variation

vs 2021 Passagers (en milliers) 2 581 +633,2% Capacité (millions de SKO) 5 494 +443,1% Trafic (millions de PKT) 4 268 +632,6% Coefficient d’occupation 77,7% +20 1 pt Chiffre d’affaires total (m€) 249 +572,7% Recette unitaire au SKO (cts €) 4,57 +24,0% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,24 -59,9% Résultat d’exploitation (m€) -92 +28

La tendance observée au second semestre 2021 s’est maintenue au premier trimestre 2022, avec une nouvelle reprise de la demande du trafic loisirs en Europe et en Afrique du Nord. Par rapport à l'année dernière, la capacité au premier trimestre a augmenté de 443,1% tandis que le trafic a augmenté de 632,6% et le nombre de passagers de 633,2%. L'année dernière, le premier trimestre avait été fortement impacté par les mesures de confinement en France et aux Pays-Bas.

Le résultat d'exploitation est négatif à 92 millions d'euros, malgré une amélioration de 28 millions d'euros par rapport au premier trimestre de 2021.

La capacité au premier trimestre était proche du niveau du premier trimestre 2019 et les recettes unitaires étaient même supérieures à celles du premier trimestre 2019, principalement grâce à une forte amélioration du yield.

La flotte de Transavia s'approche des 100 appareils pour mieux capter la forte demande du trafic loisirs en Europe.

Maintenance : Marge opérationnelle supérieure au niveau de 2019

Premier trimestre Maintenance 2022 Variation

vs 2021 Variation

change constant Total des revenus (millions d'euros) 831 +33,6% Revenus des tiers (millions d'euros) 297 +15,1% +24,4% Résultat d'exploitation (millions d'euros) 43 51 56 Marge opérationnelle (%) 5,2% +6,5 pt +7,3 pt

Le résultat d’exploitation s'est élevé à 43 millions d'euros au premier trimestre, soit une augmentation de 56 millions d'euros à taux de change constant par rapport au premier trimestre 2021. Bien que le résultat du premier trimestre 2022 ait encore été affecté par la crise du Covid-19, le résultat d'exploitation s'améliore grâce à une augmentation de l'activité et à une amélioration opérationnelle.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 33,6% au premier trimestre tandis que le chiffre d'affaires externe a augmenté de 15,1% donnant des signes encourageants de reprise. La hausse du chiffre d'affaires interne est cohérente avec l'augmentation de l'activité des compagnies aériennes d'Air France-KLM par rapport au premier trimestre 2021.

La marge opérationnelle s'est établie à 5,2%, soit 1,3 point de plus que les résultats opérationnels du premier trimestre 2019.

Air France-KLM est entré en négociation exclusive avec CFM International pour la motorisation de sa future flotte d’appareils de la famille Airbus A320neo.

Les ventes importatantes réalisées au cours du premier trimestre ont généré un cash-flow libre d’exploitation ajusté positif, permettant une réduction de la dette nette de 550 millions d'euros

Premier trimestre En millions € 2022 Variation

vs 2021 Cash-flow avant variation du BFR et plans de départs volontaires, activités poursuivies 112 +857 Paiements liés aux plans de départs volontaires -56 -11 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 1 325 +1 417 Cash-flow net provenant de l’exploitation 1 381 2 263 Investissements nets * -533 -287 Cash-flow libre d’exploitation 848 +1 976 Remboursement des dettes de loyer -218 -2 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** 630 +1 974

* Somme des « Investissements corporels et incorporels » et « Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le « Cash-flow libre d’exploitation ajusté » est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location

Au premier trimestre 2022, le Groupe a généré un cash-flow libre d’exploitation ajusté de 630 millions d'euros, soit une augmentation de 1 974 millions d'euros par rapport à l'année dernière, principalement grâce à une variation positive du besoin en fonds de roulement de 1 325 millions d'euros avec d’importantesventes de billets au premier trimestre. C'est le quatrième trimestre consécutif où le cash-flow libre d’exploitation ajusté est positif.

En millions d'euros 31 mars 2022 31 décembre 2021 Dette nette 7 655 8 216 EBITDA sur les 12 derniers mois 1 595 745 Dette nette/EBITDA sur les 12 derniers mois 4,8 x 11,0 x

Le résultat d'exploitation des deux compagnies aériennes s'est considérablement amélioré

Premier trimestre 2022 Variation

vs 2021 Résultat d’exploitation Groupe Air France (En millions d’euros) -363 +478 Marge d’exploitation (%) -13,5% +49,2 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM (En millions d’euros) 3 +340 Marge d’exploitation (%) 0,2% +36,4 pt

Amélioration significative du résultat d'exploitation pour les deux compagnies aériennes

Air France a été plus affectée par le variant Omicron en janvier

Résultat d'exploitation positif pour KLM grâce à une forte amélioration du coefficient de remplissage

Différentes aides gouvernementales sur le plan salarial

******

Les comptes du premier trimestre 2022 n’ont pas été audités par les commissaires aux comptes.

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 5 mai 2022 à partir de 7h15 CET.

Une conférence téléphonique organisée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 5 mai 2022 à 08h30 CET.



Pour vous connecter à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro suivant :

France : Local +33 (0)1 70 72 25 50

Pays-Bas : Local +31 (0) 20 703 8211

Royaume-Uni : Local +44 (0)330 165 3655

Etats-Unis : Local +1 323-701-0160

Code de confirmation : 8173232

Relations investisseurs Presse Frederic Kahane Michiel Klinkers +33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00 frkahane@airfranceklm.com Michiel.klinkers@airfranceklm.com

Compte de résultat

Premier trimestre En millions euros 2022 2021* Variation Produit des activités ordinaires 4 445 2 161 +105,7% Carburant avions -996 -463 +115,1% Affrètements aéronautiques -101 -69 +46,4% Redevances aéronautiques -348 -215 +61,9% Commissariat -142 -58 +144,8% Achats d’assistance en escale -320 -191 +67,5% Achats et consommations d’entretien aéronautiques -515 -345 +49,3% Frais commerciaux et de distribution -154 -59 +161,0% Autres frais -333 -298 +11,7% Frais de personnel -1 522 -1 167 +30,4% Impôts et taxes -47 -41 +14,6% Autres produits et charges 254 117 +117,1% EBITDA 221 -628 nm Amortissements, dépréciations et provisions -571 -552 +3,4% Résultat d’exploitation -350 -1 180 -70,3% Cessions de matériels aéronautiques 0 -3 -100,0% Autres produits et charges non courants -6 -4 +50,0% Résultat des activités opérationnelles -356 -1 187 -70,0% Coût de l'endettement financier brut -141 -189 -25,4% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie -2 1 nm Coût de l'endettement financier net -143 -188 -23,9% Autres produits et charges financiers -47 -90 -47,8% Résultat avant impôt des entreprises intégrées -546 -1 465 -62,7% Impôts -4 -11 -63,6% Résultat net des entreprises intégrées -550 -1 476 -62,7% Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence -2 -7 -71,4% Résultat net des activités poursuivies -552 -1 483 -62,8% Intérêts minoritaires 0 -1 nm Résultat de l’exercice -552 -1 482 -62,8%

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

Bilan consolidé

Actif 31 mars 2022



31 décembre 2021*



En millions euros Goodwill 222 222 Immobilisations incorporelles 1 251 1 235 Immobilisations aéronautiques 10 537 10 466 Autres immobilisations corporelles 1 378 1 402 Droit d'utilisation 5 205 5 148 Titres mis en équivalence 107 109 Autres actifs financiers non courants 1 026 951 Actifs financiers dérivés non courants 190 143 Impôts différés 223 278 Actif non courant 20 139 19 954 Actifs détenus en vue de la vente 76 74 Autres actifs financiers courants 487 484 Actifs financiers dérivés courants 747 469 Stocks et en-cours 620 567 Créances clients 1 952 1 511 Autres actifs courants 1 126 966 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 219 6 658 Actif courant 12 227 10 729 Total actif 32 366 30 683





Passif et capitaux propres 31 mars 2022



31 décembre 2021*



En millions euros Capital 643 643 Primes d’émission et de fusion 4 949 4 949 Actions d’autocontrôle -25 -25 Titres subordonnés à durée indéterminée 3 205 3 151 Réserves et résultat -12 996 -12 542 Capitaux propres (Part attribuable aux propriétaires de la société mère) -4 224 -3 824 Participations ne donnant pas le contrôle 8 8 Capitaux propres -4 216 -3 816 Provisions retraite 1 937 1 939 Passifs de restitution et autres provisions non courants 4 100 4 055 Passifs financiers non courants 11 438 11 274 Dettes de loyers non courantes 3 021 2 924 Passifs financiers dérivés non courants 11 25 Impôts différés 4 1 Autres passifs non courants 2 538 2 555 Passif non courant 23 049 22 773 Passifs de restitution et autres provisions courants 851 885 Passifs financiers courants 1 068 1 215 Dettes de loyers courantes 826 825 Passifs financiers dérivés courants 37 46 Dettes fournisseurs 2 329 1 850 Titres de transport émis et non utilisés 3 903 2 644 Programme de fidélisation 873 888 Autres passifs courants 3 643 3 369 Concours bancaires 3 4 Passif courant 13 533 11 726 Total des capitaux propres et du passif 32 366 30 683

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 mars 2022

En millions euros 31 mar 2022 31 mar 2021* Résultat net des activités poursuivies -552 -1 483 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 571 553 Dotations nettes aux provisions financières 35 27 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels 0 3 Résultats non monétaires sur instruments financiers -5 -41 Ecart de change non réalisé 31 125 Pertes de valeur 5 8 Autres éléments non monétaires -32 4 Résultats des sociétés mises en équivalence 2 7 Impôts différés 1 7 Capacité d'autofinancement 56 -790 (Augmentation) / diminution des stocks -48 8 (Augmentation) / diminution des créances clients -411 -72 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 492 -85 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 1 245 -153 Variation des autres débiteurs et créditeurs 47 210 Variation du besoin en fonds de roulement 1 325 -92 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 1 381 -882 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées 0 -4 Investissements corporels et incorporels -704 -466 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 171 220 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 5 1 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -528 -249 Emission de nouveaux emprunts 291 302 Remboursement d’emprunts -304 -331 Remboursement de dettes de loyers -218 -216 Nouveaux prêts -87 -18 Remboursement des prêts 22 20 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -296 -243 Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et

les concours bancaires courants (nets de la trésorerie acquise ou cédée) 5 7 Variation de la trésorerie nette 562 -1 367 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 654 6 422 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 7 216 5 055

* Les chiffres retraités incluent le chanagement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19)

Retour sur capitaux employés (ROCE)

En millions d'euros 31 mars 2022 31 décembre 2021 30 septembre 2021* 30 juin 2021* 31 mars 2021* 31 décembre 2020* 30 septembre 2020* 30 juin 2020* Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 473 1 457 1 456 1 464 1 479 1 445 1 470 1 500 Immobilisations aéronautiques 10 537 10 466 10 478 10 645 10 800 11 031 11 009 10 919 Autres immobilisations corporelles 1 378 1 402 1 418 1 453 1 476 1 548 1 535 1 551 Droits d’utilisations 5 205 5 148 5 061 5 033 4 795 4 678 4 789 4 938 Titres mis en équivalence 107 109 172 166 223 230 224 267 Autres actifs financiers hors valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 158 157 147 147 146 146 135 133 Provisions hors retraites litige cargo et restructuration -4 239 -4 173 -4 180 -4 033 -4 083 -3 922 -4 002 -4 132 BFR, hors valeur de marché des instruments dérivés -9 589 -8 262 -7 995 -7 745 -6 410 -6 505 -6 894 -6 779 Capitaux employés au bilan 5 030 6 304 6 557 7 130 8 426 8 651 8 266 8 397 Capitaux employés moyens (A) 6 255 8 435 Résultat d’exploitation -795 -4 919 - Dividendes reçus 0 0 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -22 -56 - Impôt normatif 217 1 406 Résultat ajusté après impôt (B) -600 -3 569 ROCE 12 mois glissants (B/A) -9,6% -42,3%

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19)

Dette nette

Bilan au En millions euros 31 mars 2022 31 décembre 2021 Passifs financiers courants et non courants 12 506 12 489 Dettes de loyers courantes et non courantes 3 847 3 749 Intérêts courus non échus -162 -128 Dépôts relatifs aux passifs financiers -101 -99 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -89 -85 Impact des dérivés devise / dettes -18 -14 Passifs financiers (A) 15 983 15 912 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 219 6 658 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 185 189 Liquidités nanties 323 324 Obligations Triple A 604 529 Concours bancaires courant -3 -4 Liquidités nettes hors lignes de crédit non tirées (B) 8 328 7 696 Dette nette (A) – (B) 7 655 8 216

Cash-flow libre d'exploitation ajusté

Premier trimestre En millions euros 2022 2021 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 1 381 -882 Investissements corporels et incorporels -704 -466 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 171 220 Cash-flow libre d’exploitation 848 -1 129 Remboursement des dettes de loyers -218 -216 Cash-flow libre d'exploitation ajusté 630 -1 344

EBITDA - Capacité d’autofinancement









Premier trimestre 2022 2021* EBITDA 221 -628 Provisions CO2 et autres 11 42 Rectifications d'inventaires 1 1 Dotations provisions retraites 32 76 Reprises de provisions retraites (cash-out) -13 -43 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (hors aéronautique) 0 -39 Résultat d'exploitation - part monétaire 252 -591 Charges de restructuration -56 -45 Autres produits et charges non courants -1 0 Coût monétaire de l'endettement financier -144 -168 Produits monétaires de la trésorerie -5 -4 Change réalisé 14 27 Débouclages d'instruments de trading - cash 0 -6 Impôt courant -4 -3 Capacité d'autofinancement 56 -790

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

Coût unitaire à l’SKO Premier trimestre 2022 2021* Chiffre d’affaires (en m€) 4 445 2 161 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- 350 1 180 Coût d’exploitation total (en m€) 4 795 3 341 Activité réseaux passage – autres recettes (en m€) -105 -55 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) -114 -91 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) -297 -259 Transavia - autres recettes (en m€) 2 0 Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) -6 -7 Coût net (en m€) 4 276 2 931 Capacités produites exprimées en SKO1 58 064 34 598 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 7,36 8,47 change brute -13,1% Effet change sur les coûts nets (en m€) -48 Variation à change constant -14,5% Effet prix du carburant (en m€) 162 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 7,36 9,08 Variation à change et prix du carburant constants -18,9%

* Les chiffres retraités incluent le changement des principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

(1) La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO) de Transavia (en SKO)

Résultats du Groupe

Groupe Air France Premier trimestre 2022 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 2 681 +100,0% EBITDA (en m€) -23 +491 Résultat d’exploitation (en m€) -363 +478 Marge d’exploitation (%) -13,5% +49,2 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) -88 +534 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) -3,3% +43,1 pt





Groupe KLM Premier trimestre 2022 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 1 903 +104,7% EBITDA (en m€) 234 +346 Résultat d’exploitation (en m€) 3 +340 Marge d’exploitation (%) 0,2% +36,4 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 198 +311 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 10,4% +22,6 pt

NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-Groupe

Flotte du Groupe au 31 mars 2022





Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart 31/12/21 B777-300 43 16 18 17 24 59 59 B777-200 20 15 27 8 35 33 -3 B787-9 10 13 5 6 12 23 23 B787-10 6 2 4 6 5 A380-800 8 4 1 3 8 A350-900 15 3 6 6 15 15 3 A330-300 5 5 5 5 1 A330-200 15 6 11 10 21 21 Total long-courrier 111 61 0 70 34 68 172 161 1 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 94 31 10 84 125 120 4 B737-700 10 4 7 7 14 14 A321 19 11 8 19 19 A320 42 4 4 34 42 40 -2 A319 28 12 16 28 25 -3 A318 12 6 6 12 12 A220-300 8 5 3 8 8 2 Total moyen-courrier 109 46 98 81 14 158 253 243 1 Canadair Jet 1000 14 14 14 10 -1 Canadair Jet 700 Embraer 195 E2 9 9 9 9 2 Embraer 190 19 30 16 5 28 49 49 2 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 15 10 5 15 13 -2 Embraer 145 3 3 3 Total régional 51 56 0 46 19 42 107 98 1 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Cargaison totale 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 273 167 98 201 67 270 538 508 3

TRAFIC DU PREMIER TRIMESTRE 2022

Activité réseaux passage *

Q1 Total activité réseaux passage* 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 11 942 4 467 167,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 38 866 13 431 189,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 52 570 33 586 56,5% Coefficient d’occupation (%) 73,9% 40,0% 33,9 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 384 1 569 179,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 32 326 10 964 194,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 43 240 29 326 47,4% Coefficient d’occupation (%) 74,8% 37,4% 37,4 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 1 241 274 352,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 056 2 030 346,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 152 7 063 86,2% Coefficient d’occupation (%) 68,9% 28,7% 40,1 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 675 195 246,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 511 1 863 249,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 657 5 293 44,7% Coefficient d’occupation (%) 85,0% 35,2% 49,8 Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 634 275 130,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 392 1 848 137,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 219 7 244 (0,3%) Coefficient d’occupation (%) 60,8% 25,5% 35,3 Afrique Passagers transportés (milliers) 816 417 95,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 792 2 266 111,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 298 4 801 31,2% Coefficient d’occupation (%) 76,1% 47,2% 28,9 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 1 018 408 149,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 575 2 957 156,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 914 4 926 81,0% Coefficient d’occupation (%) 85,0% 60,0% 25,0 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 7 557 2 899 160,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 541 2 467 165,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 331 4 260 119,1% Coefficient d’occupation (%) 70,1% 57,9% 12,2

* Air France et KLM

Activité de Transavia

Q1 Transavia 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 2 581 352 633,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 268 583 632,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 494 1 011 443,2% Coefficient d’occupation (%) 77,7% 57,6% 20,1

Activité totale des Groupes de passagers**

Q1 Total Groupe** 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 14 522 4 819 201,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 43 134 14 014 207,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 58 064 34 598 67,8% Coefficient d’occupation (%) 74,3% 40,5% 33,8

** Air France, KLM et Transavia

Activité cargo

Q1 Total Groupe 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 766 2 074 (14,9%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 974 2 688 10,6% Coefficient de remplissage (%) 59,4% 77,2% (17,8)

Activité d'Air France

Q1 Total activité réseaux passage 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 7 105 3 046 133,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 23 087 8 568 169,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 30 871 16 415 88,1% Coefficient d’occupation (%) 74,8% 52,2% 22,6





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 770 1 048 164,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 19 452 6 993 178,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 25 733 13 915 84,9% Coefficient d’occupation (%) 75,6% 50,3% 25,3





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 335 1 997 117,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 635 1 575 130,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 137 2 499 105,5% Coefficient d’occupation (%) 70,8% 63,0% 7,8





Q1 Activité cargo 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 907 906 0,2% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 657 1 333 24,3% Coefficient de remplissage (%) 54,7% 67,9% (13,2)

Activité de KLM

Q1 Total activité réseaux passage 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 4 837 1 422 240,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 15 780 4 863 224,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 700 17 171 26,4% Coefficient d’occupation (%) 72,7% 28,3% 44,4





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 614 520 210,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 874 3 971 224,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 17 506 15 411 13,6% Coefficient d’occupation (%) 73,5% 25,8% 47,8





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 3 222 901 257,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 906 893 225,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 194 1 760 138,2% Coefficient d’occupation (%) 69,3% 50,7% 18,6





Q1 Activité cargo 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 859 1 168 (26,5%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 317 1 355 (2,8%) Coefficient de remplissage (%) 65,2% 86,2% (21,0)





1 Variation par rapport au 31 décembre 2021

Pièce jointe