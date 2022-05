English Finnish

Boreo Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2022

5.5.2022 kello 9:00

Liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton kasvu jatkui vahvana

Tammi-maaliskuu 2022

Liikevaihto kasvoi 30 % 37,8 milj. euroon (2021: 29,0).

Operatiivinen liikevoitto nousi 22 % 2,0 milj. euroon (2021: 1,6).

Liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (2021: 2,2). Vertailukauden liikevoittoon vaikutti merkittävästi 0,8 milj. euroa kertaluontoinen Espoon pääkonttorin myyntivoitto.

Vapaa rahavirta oli 0,9 milj. euroa (2021: -0,1).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (2021: 0,45).

Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (2021: 0,61).

Helmikuussa tiedotettiin 20 milj. euron hybridilainan liikkeeseenlaskusta ja 55 milj. euron uudelleenrahoitusjärjestelystä OP Yrityspankin kanssa.

Maaliskuussa saatiin päätökseen Pronius Oy:n, Infradex Oy:n sekä Vesterbacka Transport Oy:n yrityshankinnat.

Taloudellinen ohjeistus ja liiketoimintamalli

Boreo julkisti 4.3.2021 uuden strategiansa ja strategiset taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2021–2023. Boreon liiketoimintamallina on omistaa, hankkia ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja uuden julkistetun strategian pääpainopistealueet ovat: yritysostot, operatiivinen tehokkuus ja ihmiset & kulttuuri.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2023 ovat:

Vähintään 20 % keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella,

Vähintään 8 % operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa,

Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x (pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkellä), ja

Vuosittain kasvava osakekohtainen osinko.

Edellä mainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Ukrainan kriisitilanteesta aiheutuvasta merkittävästä epävarmuudesta johtuen yhtiö arvioi parhaillaan, onko kriisillä vaikutuksia strategisiin taloudellisiin tavoitteisiin. Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Boreo on muuttanut Q1 2022 osavuosikatsauksesta alkaen operatiivisen liikevoiton laskentaperiaatetta niin, ettei operatiivisessa liikevoitossa enää huomioida hankintamenojen kohdistamisesta syntyvää vaikutusta. Hankintamenojen kohdistamisen vaikutukset syntyvät kun IFRS-standardeihin perustuvia hankintahetken käyvän arvon kohdistuksia poistetaan näiden vaikutusaikana. Yhtiö on katsonut, että operatiivinen liikevoitto ennen hankintamenojen kohdistuksia kuvaa paremmin operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Muutoksella on vaikutus operatiiviseen liikevoittoon sekä operatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen. Vertailukauden luvut on muutettu vastaamaan samaa periaatetta, jotta vertailukelpoisuus säilyy. Muilta osin tämän katsauksen laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen olennaisesti vaikuttavia muutoksia. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Konsernin avainluvut

Avainluvut milj. euroa Q1 2022 Q1 2021 Muutos 2021 Liikevaihto 37,8 29,0 30 % 146,5 Operatiivinen liikevoitto 2,0 1,6 22 % 9,6 suhteessa liikevaihtoon, % 5,2 % 5,6 % - 6,6 % Liikevoitto 1,4 2,2 -37 % 8,1 Tulos ennen veroja 1,3 2,0 -33 % 6,8 Katsauskauden tulos 1,0 1,6 -35 % 5,5 Vapaa rahavirta 0,9 -0,1 - 1,1 Omavaraisuusaste, % 35,9% 26,0% - 24,3% Korollinen nettovelka 27,1 26,1 - 37,9 Korollisen nettovelan suhde edeltävän 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen* 1,6 2,5 - 2,6 Henkilöstö keskimäärin 424 345 23 % 408 Henkilöstö kauden lopussa 423 343 23 % 415 Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa** 0,48 0,45 6 % 2,45 Osakekohtainen tulos, euroa** 0,30 0,61 -51 % 1,99 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,34 0,00 - 0,42

*Laskettu rahoittajien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tunnusluvun laskentakaava on esitetty myöhemmin tässä raportissa.

**Q1 2022 osakekohtaisten tulosten laskennassa huomioitu omaan pääomaan kirjattavan hybrdilainan koron vaikutus verovaikutuksella oikaistuna. Q1:llä tämä nettovaikutus oli 0,07 euroa/osake.

Q1/2022 - Toimitusjohtaja Kari Nerg:

Otimme vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä merkittäviä askeleita compounder-liiketoimintamallimme kehittämisessä, jatkoimme yritysostovetoisen strategiamme onnistunutta toteutusta ja vahvistimme konsernin taloudellista asemaa 75 milj. euron suuruisten rahoitusjärjestelyiden seurauksena. Liiketoimintomme kehittyivät odotustemme mukaisesti ja taloudellinen tulos oli hyvä vaikkakin kannattavuus jäi hieman odotuksista toimitusten siirtymisestä johtuen. Venäjän Ukrainassa käynnistämät sotatoimet järkyttivät meitä suuresti ja maaliskuussa 2022 kommunikoimamme mukaisesti käynnistimme toimenpiteet Venäjän komponenttien jakeluliiketoiminnoista irtautumiseksi, mukaan lukien liiketoimintojen myyntiprosessin. Tavoitteemme on löytää ratkaisu mahdollisimman pian huomioiden henkilöstömme sekä olemassaolevat lait ja määräykset.

Liiketoimintamallimme kehittämisen osalta saavutimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä merkittäviä edistysaskeleita, kun kirkastimme osana Boreo 2.0 -projektia hajautetun johtamisjärjestelmän mukaista toimintaa itsenäisissä yhtiöissämme. Ihmiset & kulttuuri -strategiamme saralla lanseerasimme Boreo Akatemian ja siihen kuuluvan avainhenkilöiden koulutusohjelman, jota seurasi vuoden toisella kvartaalilla käynnistetty talenttiohjelman käynnistys. Operatiivinen tehokkuus -strategian toteutus eteni myöskin suunnitelmiemme mukaisesti kun toteutimme Suomen Yleiselektroniikassa ensimmäisen Boreon strategiakonseptin mukaisen projektin ja keskityimme konserniyhtiöiden yhteisten taloudellisten indikaattoreiden määrittämiseen.

Jatkoimme kvartaalilla yritysosto-ohjelmamme onnistunutta toteutusta ja tiedotimme kolmesta strategiamme mukaisesta add-on yritysostosta. Pronius Oy vahvisti Tekninen Kauppa -liiketoiminta-aluettamme, Infradex Oy täydensi erinomaisesti elektroniikan komponenttien jakeluliiketoimintojamme ja Vesterbacka Transport Oy antaa mahdollisuuksia ESKP:n logistiikkaliiketoimintojen kasvattamiseen tulevaisuudesssa. Nämä onnistuneesti ja kohtuullisella arvostustasolla toteutetut yritysostot ovat erinomaisia signaaleja liiketoimintamallimme houkuttelevuudesta yrittäjäomistajien näkökulmasta ja jatkamme innostuneena strategian toteutusta Suomessa ja ulkomailla.

Positiivinen tuloskehitys jatkui ja konsernin rahoitusasema vahvistui

Katsauskauden taloudellinen tulos oli hyvä, liikevaihto kasvoi 30 % ja operatiivinen liikevoittoprosentti kasvoi 22 %. Tulos jäi hieman odotuksistamme johtuen Raskas Kalusto -liiketoiminta-alueen koneiden toimitusten siirtymistä seuraaville kvartaaleille. Liikevaihto kasvoi 14 % orgaanisen kasvun ja 16 % yritysostojen seurauksena. Konsernin rahoitusasema vahvistui helmikuussa toteutettujen rahoitusjärjestelyiden (20 milj. euron hybridilainan liikkeellelaskun sekä 55 milj. euron rahoituslimiitti- ja lainasopimuksen) myötä. Nämä järjestelyt loivat joustoa yhtiön rahoitusrakenteeseen ja tukevat yritysostovetoista kasvustrategiaamme.

Liiketoiminnot suorituivat hyvin, tulos jäi hieman odotuksistamme toimitusten siirtymistä johtuen

Elektroniikan liiketoimintojemme vuosi käynnistyi positiivisesti ja aiempien kvartaalien mukainen hyvä tuloksenteko jatkui. Operatiivinen liikevoittoprosentti oli 8,0 %:n tasolla. Tuotteiden kysyntä jatkui hyvänä ja allokaatiotilanteesta johtuen liiketoimintojemme tilauskirjat ovat historiallisesti katsottuna korkealla tasolla. Liiketoimintojemme marginaalit ovat säilyneet hyvinä merkittävistä hinnan nousuista huolimatta ja itsenäiset yhtiömme ovat onnistuneet toimimaan menestyksekkäästi haasteellisessa toimintaympäristössä.

Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueemme vuoden alku sujui odotuksiamme vahvemmin, kun Machineryn voimantuoton liiketoiminnan kannattavuus ylitti odotukset. Liiketoiminta-alueen kannattavuus (liikevoittoprosentti 7,1 %) säilyi hyvällä tasolla ja operatiivinen liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 92 % ja oli 0,8 miljoonaa euroa (7 %).

Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen vuoden ensimmäinen neljännes jäi odotuksistamme, kun betoniteollisuuden ja puunkuljetusajoneuvojen toimituksia siirtyi seuraaville kvartaaleille. Liikevaihto kasvoi yritysostojen seurauksena 8,2 milj. euroon, kannattavuus (liikevoittoprosentti 1,7 %) oli heikko johtuen kausiluontoisuudesta ja viivästyneistä toimituksista. Putzmeister-liiketoiminnoissa Viro suoriutui erinomaisesti ja toimitimme merkittävän määrän betoniteollisuuden koneita uusille asiakkaille. Suomessa osa toimituksista siirtyi tuleville kvartaaleille. Ylösajettavassa Sany-liiketoiminnassa Viro suoriutui yli odotusten, Suomi odotusten mukaisesti ja Ruotsissa myynti jäi alle odotustemme. Floby Nya Bilverkstadin (FNB) vuoden aloitus oli operatiivisesti onnistunut. Ennätyksellisen vahvoina jatkuvat tilauskirjat etenkin Putzmeister-liiketoiminnassa ja FNB:ssä luovat vahvat edellytykset vuodelle 2022.

Muissa toiminnoissa raportoitavan Etelä-Suomen Kuriiripalveluiden suoriutuminen jatkui lisääntyvistä kustannuspaineista huolimatta hyvänä. Uusien voitettujen sopimusten myötä yhtiön kannattavuuden odotetaan kehittyvän positiivisesti kustannuspaineista huolimatta.

Maaliskuun alussa Boreo-perheeseen liittyneiden Proniuksen, Infradexin ja Vesterbacka Transportin toiminta osana konsernia lähti liikkeelle odotetusti ja yhtiöt konsolidoitiin ensimmäistä kertaa konserniin.

Ukrainan kriisi vaikuttaa eri tavoin hajautettuihin liiketoimintoihimme

Hajautetusta liiketoimintamallista johtuen Ukrainan kriisi vaikuttaa liiketoimintoihimme eri tavoin. Merkittävin suora vaikutus Ukrainan kriisillä on Venäjän komponenttien jakeluliiketoimintoihin, joihin läntisen maailman asettamat pakotteet ja muut rajoitustoimet vaikuttavat merkittävästi. Puolustusteollisuuden asiakkaita palvelevien komponenttien jakeluun ja kokoonpanoon erikoistuneiden Suomen yhtiöiden kysyntänäkymiin (erityisesti Milcon) kriisi vaikuttaa myönteisesti ja muuttuneen toimintaympäristön vaikutukset tilauskirjoihimme oli jo osittain nähtävissä maaliskuussa. Myös huoltovarmuuden korostumisen odotetaan vaikuttavan positiivisesti Machineryn varavoimaliiketoiminnan kysyntänäkymiin. Investointivetoisten koneiden ja laitteiden jakeluun erikoistuneet yhtiöt (kuten Machineryn työstökoneliiketoiminta ja Pronius) puolestaan kärsivät geopoliittisen tilanteen kärjistymisestä ja siitä johtuvasta lisääntyvästä epävarmuudesta. Tämä heijastuu asiakkaiden investointipäätöksien lykkääntymisenä. Baltian komponenttien jakelutoimintojen kysyntänäkymiin kriisillä on negatiivisia vaikutuksia. Kokonaisuutena näemme Ukrainan kriisin suorien ja välillisten vaikutusten aiheuttavan painetta konsernin tuloksentekokyvylle lähitulevaisuudessa, mutta olemme luottavaisia yhtiöidemme tuloksentekokykyyn pidemmällä aikavälillä.

Vantaalla 5.5.2022

BOREO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

puh +358 44 341 8514

Aku Rumpunen

Talous- ja rahoitusjohtaja

puh +358 40 556 3546

