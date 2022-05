Q1 2022: NORDEN RAPPORTERER STÆRK START PÅ ÅRET

English Danish

MEDDELELSE NR. 111 - 5 MAY 2022

For 1. kvartal 2022 opnåede NORDEN et resultat på USD 117 mio. (Q1 2021: USD -15 mio.)

Adm. direktør Jan Rindbo kommenterer:

”Fremragende Q1-resultat baseret på en stærk performance i begge forretningsenheder i takt med, at vi fortsat skaber værdi i tørlastmarkedet gennem salg af skibe, profitabel afdækning og ved at udnytte den regionale volatilitet i markedet. Ved at tilpasse vores markedseksponering fra tørlast til tank, kombineret med fordelagtig positionering af skibe i et stærkt forbedret tankmarked over de seneste uger, forventer NORDEN et resultat for året på mellem USD 270-350 mio. (ca. DKK 1.900-2.500 mio.)”

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, CFO, tlf.: +45 3067 5894, e-mail: mba@norden.com

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

