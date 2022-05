Activité soutenue sur les lignes prioritaires de Crédit Agricole Assurances

English French

Chiffres clés T1 2022 :

Chiffre d’affaires total de 11,2 milliards d’euros

Chiffre d’affaires lignes prioritaires d’activité1 en hausse de +6,5%2



Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances : « Une fois de plus, l’activité soutenue de Crédit Agricole Assurances au premier trimestre 2022 illustre notre solidité et conforte notre modèle de bancassureur universel de proximité, malgré un contexte marché difficile et une situation à l’international tendue. En parallèle, nous sommes fiers d’annoncer notre adhésion à la Net-Zero Insurance Alliance. Dans le cadre du projet sociétal du groupe Crédit Agricole, nous poursuivons, ainsi, nos actions pour le climat afin de réduire l’empreinte carbone de nos offres et de permettre à nos clients de contribuer à la lutte contre le changement climatique. »

Au premier trimestre 2022, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 11,2 milliards d’euros, en progression de +5,8% par rapport au premier trimestre 2021. La diversification de son modèle d’affaires se poursuit à travers le développement de ses lignes prioritaires d’activité1 (la protection des biens et des personnes, et les unités de compte en assurance vie), qui enregistrent une croissance de leur chiffre d’affaires de +6,5%2 par rapport au premier trimestre 2021. Dans un contexte économique et financier complexe, cette hausse du chiffre d’affaires reflète la croissance générée par nos contrats en portefeuille.

En assurance dommages, l’activité demeure toujours aussi soutenue avec un chiffre d’affaires en hausse de +6,7% par rapport à fin mars 2021, pour atteindre 2,1 milliards d’euros, avec une progression de +16,1% en Italie et ce malgré un ralentissement de l’activité observé au premier trimestre. A fin mars 2022, le portefeuille de contrats dommages s’élève à plus de 15,3 millions de contrats, en progression de +3,4% sur un an, avec un apport net sur le trimestre de plus de 146 000 contrats. Au 1er janvier 2022, 10 millions de contrats assistance ont été déplacés vers Europ Assistance France avec succès.

L’équipement des particuliers dans les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole continue de croître, dans les Caisses régionales (42,4%3 à fin mars 2022, soit +0,3 point sur un an), LCL (26,5%3 à fin mars 2022, soit +0,6 point sur un an), et CA Italia (19,2%4 à fin mars 2022, soit +1,5 point sur un an).

Le ratio combiné5, s’élève à 97,7% marqué par les évènements climatiques du premier trimestre.

En épargne / retraite, Crédit Agricole Assurances enregistre un taux d’UC dans la collecte brute très élevé à 40,9%. A fin mars 2022, la collecte brute en unités de compte s’élève à 3,2 milliards d’euros, en hausse de +5,8% par rapport à fin mars 2021. La collecte brute globale sur ce segment d’activité progresse de +5,2% sur un an pour atteindre 7,7 milliards d’euros, avec un très bon niveau de collecte nette totale à +2,0 milliards d’euros dont une collecte nette UC historique à +2,1 milliards d’euros, en hausse de +3,9% par rapport à fin mars 2021.

Les encours gérés en assurance vie progressent de +3,2% sur un an à 322,3 milliards d’euros6, dont 84,5 milliards d’euros en unités de compte, et 237,8 milliards d’encours. Les encours en unités de compte ont ainsi progressé de +6,1 milliards d’euros sur un an, soit une croissance de +7,7%, et représentent 26,2% de l’encours global, en hausse de +1,1 point de pourcentage par rapport à fin mars 2021.

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 1,4 milliard d’euros, en progression de +7,8% sur un an, porté par l’ensemble des trois segments d’activité, en France, comme à l’international. L’assurance emprunteur reste soutenue par un marché immobilier favorable (+10%). L’assurance collective affiche une belle progression de +15% de son chiffre d’affaires. Et la prévoyance bénéficie des bonnes performances de la garantie Obsèques (+11%).

**********

FAITS MARQUANTS

En annonçant son adhésion à la Net-Zero Insurance (NZIA) Alliance le 28 avril dernier, Crédit Agricole Assurances s’engage à poursuivre ses actions pour le climat en réduisant l’empreinte carbone de ses offres, permettant ainsi à ses clients de limiter leur impact sur l’environnement. Cette adhésion complète les engagements déjà pris par CAA, membre de la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) et adhérent aux principes pour une assurance durable (PSI).

Crédit Agricole Assurances a parallèlement révisé à la hausse son objectif de capacité de production des installations d’énergies renouvelables financés en equity. Elle atteindra 14 GW à horizon 2025 contre 5,2 GW à fin 2020, assurant ainsi la consommation en électricité de plus de 5 millions de foyers en France. L’annonce le 28 mars 2022 de la signature d’un accord d‘acquisition par Crédit Agricole Assurances de 25 % du projet de parc éolien offshore d’Ørsted, Hornsea 2, de 1,3 GW au Royaume-Uni contribuera à l’atteinte de cet objectif. Hornsea 2 sera le plus grand parc éolien offshore au monde lors de sa mise en service dans le courant de l’année 2022.

Crédit Agricole Assurances maintient par ailleurs sa position de 1er Bancassureur en France au classement 20227 de la Bancassurance en France. De plus, Crédit Agricole Assurances se classe 1er bancassureur en France en Automobile, en Habitation, en Santé et en Retraite.

Enfin, le 1er février 2022, Crédit Agricole Assurances a signé l’accord de cession de La Médicale, filiale d’assurance des professionnels de santé de Crédit Agricole Assurances à Generali, suite à l’annonce d’entrée en négociation exclusive le 24 novembre 2021. La réalisation de cette transaction reste soumise à l’obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 8 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 300 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2021 s’élève à 36,5 milliards d’euros (normes IFRS).

1 Les lignes prioritaires d’activité correspondent au chiffre d’affaires hors Euros.

2 En normes françaises.

3 Part des clients ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV.

4 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances.

5 Ratio (sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica.

6 Encours en épargne, retraite et prévoyance.

7 Argus de l’assurance du 22 avril 2022, données à fin 2021





