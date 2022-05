Seeking.com passe au ‘sugar-free’ : le site de rencontre dit adieu au sugar dating et se transforme en plateforme pour célibataires hauts de gamme

LAS VEGAS, 05 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seeking, le numéro un mondial des sites de rencontre haut de gamme, annonce une transformation majeure : il quitte le monde du sugar dating pour se tourner vers de vraies relations basées sur la compatibilité des partenaires.



Le site, à l’origine conçu pour bâtir des relations entre individus au succès matériel, a souffert de malentendus et de mauvaises représentations au fil des années. L’expression ‘sugar dating’, soit une relation au sein de laquelle un.e partenaire récompense l’autre avec des cadeaux et de l’argent, a pris une connotation négative et transactionnelle. Avec cette transformation, Seeking passe au ‘sugar-free’ et se révèle comme la plus grande plateforme de rencontre destinée aux personnes partageant les mêmes ambitions, et à la recherche de relations de qualité qu’ils pourront façonner selon leurs propres standards.

Ce changement vient d’en haut. Après trois mariages infructueux (et la promesse de ne plus jamais se mettre une bague au doigt), le PDG Brandon Wade a trouvé son âme-sœur sur son propre site. Il cherche désormais à partager cette chance avec ses utilisateurs, qu’ils soient en quête de voyage, d’aventure, de mentorat ou d’amour.

Le lien que Brandon a tissé grâce à Seeking est si profond qu’il est actuellement en pleine procédure de divorce afin de pouvoir épouser son nouvel amour ce printemps.

“Quand j’ai commencé à utiliser Seeking en 2006, ma vie amoureuse s’est épanouie. J’étais arrogant et je me refusais à la monogamie. Mais tout a changé quand j’ai rencontré mon âme-sœur, Dana,” raconte Wade. “L’évolution de Seeking reflète mon voyage personnel. Ce qui était à l’origine le plus grand site de sugar dating au monde est devenu un havre de magnifiques rencontres, d’honnêteté, et de relations modelées sur les demandes de chaque utilisateur.”

Seeking continue de grandir, et de même, ses efforts de responsabilité sociale et son engagement à la sécurité de sa communauté en et hors ligne s’endurcissent. Seeking s’est associé à UrSafe, FreedomLight et d’autres groupes similaires pour mettre un terme au trafic sexuel. Le site offre également à ses usagers une vérification des antécédents, une authentification à double facteur permettant de bloquer les tentatives de connexions frauduleuses, et un service client disponible 24h/24.

De plus, l’équipe de sécurité utilise des technologies d’intelligence artificielle (autonome ou contrôlée), une protection dernier cri et la surveillance de tous les profils suspects. Seeking offre ainsi la détection de bots et de spams la plus sophistiquée du marché en évaluant plus de 2,5 millions de contenus par jour.

