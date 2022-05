aiMotive liefert erstes Produktions-RTL von aiWare-NPU aus

English German Japanese

BUDAPEST, Ungarn, May 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive, einer der weltweit führenden Anbieter von automatisierter Antriebstechnologie, hat heute bekanntgegeben, das er das endgültige produktionsvalidierte RTL der aktuellen Generation seiner ultra-effizienten NPU aiWare4 an seine Hauptkunden ausgeliefert hat. Das aktuell ausgelieferte aiWare4-RTL bietet bis zum Fünffachen der Leistung der vorherigen Generation von aiWare3-NPUs bei weniger als dem Zweifachen der Silikonfläche. Dies demonstriert die herausragende Skalierbarkeit, PPA und Leistung pro mm2 von aiWare4, während der Funktionssatz und der operative „Sweet Spot“ für hocheffiziente CNN-Beschleunigung erweitert wird.



„Unser aiWare-Team hat unseren Produktionsvalidierungsprozess verfeinert, um es uns zu ermöglichen, Kundenkonfigurationen mit Rekordgeschwindigkeit für die vollständige Automobilqualitätsnorm für aiWare4 zu liefern“, sagt Márton Fehér, SVP Hardware Engineering bei aiMotive. „Dank unserer ausgereiften Wavefront-Verarbeitung, die unsere neue WFRAM-Technologie voll zum Einsatz bringt, plus den vielen weiteren architektonischen Fortschritten von aiWare3, konnten wir eine hervorragende PPA für unsere Hauptkunden erzielen, ohne unsere Führerschaft bei der hocheffizienten Ausführung von bis zu 95 % der anspruchsvollsten CNN-Workloads mit Automobilinferenz zu kompromittieren.

Um den äußerst anspruchsvollen PPA-Beschränkungen von Kunden zu entsprechen, hat aiMotive den exakten Funktionssatz des Produktions-RTLs von aiWare feinabgestimmt und konnte so die Kundenanforderungen bestmöglich erfüllen. Durch den vollständigen Einsatz des auf physischen Kacheln basierenden Layouts und von Datenflusstechnologien demonstrierte das aiWare-Team für das Produktions-RTL Taktgeschwindigkeiten von bis zu 1,3 GHz über dem vollständigen automobilen Temperaturbereich von AEC-Q100, Klasse 2, bei einem 14-mm-Prozess. Die Hardware-IP von aiWare4 als ein SEooC ist extern als für die Zertifizierung bis ASIL-B oder höher geeignet eingestuft worden.

Die aiWare4-NPU skaliert von 1 bis 256 TOPS und wird von einem äußerst umfangreichen SDK mit einer hochgenauen Schätzung der Offline-Leistung unterstützt, was es dem Kunden ermöglicht, seine CNN-Workloads genau zu einschätzen und vor dem ersten Silikon bis auf 5 % der letztendlichen Silikonleistung feinabzustimmen.

Die Hardware-IP von aiWare4 ist jetzt zur Lizenzierung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.aimotive.com/aiWare

Über aiMotive:

aiMotive ist eines der weltweit größten unabhängigen führenden Unternehmen für Automobiltechnologie, das an stufenunabhängigen automatisierten Fahrlösungen arbeitet. Das Unternehmen bietet ein integriertes Portfolio aus Software, Tools und Hardware, ergänzt durch proprietäre Datenmanagementwerkzeuge, die es Kunden ermöglichen, schnell automatisierte Fahrfunktionen für die Produktion zu entwickeln und bereitzustellen, die internes Know-how mit modularen AiMotive-Fähigkeiten kombinieren und gleichzeitig erhebliche Einsparungen bei den Entwicklungskosten und dem Zeitaufwand erzielen. Das Produktportfolio des Unternehmens wurde in Massenproduktionsprogrammen validiert. Der schlanke Ausführungsstapel und die sensorunabhängige, wiederverwendbare Datenpipeline verkürzen die Markteinführungszeit der Kunden.

aiMotive ist ein privates Unternehmen, ansässig in Budapest und mit Vertretungen in München, Deutschland, Mountain View und Detroit in den USA sowie Yokohama, Japan. Folgen Sie aiMotive auf LinkedIn or Twitter, liken Sie uns auf Facebook oder erfahren Sie mehr auf www.aimotive.com.

Kontakt zu aiMotive:

Bence Boda

Marketing & Communications Manager

bence.boda@aimotive.com