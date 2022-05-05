值得信賴和排名頂級的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受虧損的 Innovative Industrial Properties, Inc. 投資者在證券集體訴訟開始的重要截止日期前尋求法律意見 – IIPR, IIPR-PA

紐約, May 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2020 年 5 月 7 日至 2022 年 4 月 13 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買了 Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE: IIPR, IIPR-PA) 證券的購買者注意，2022 年 6 月 24 日是首席原告人截止日期的重要日子。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Innovative Industrial Properties 證券，您可能有權獲得賠償，而毋需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 Innovative Industrial Properties 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=5301 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，您必須在 2022 年 6 月 24 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多公司實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

案件詳情：根據訴訟在整個集體訴訟期間，被告作出虛假和/或誤導性陳述，以及/或未披露：(1) Innovative Industrial Properties 的重點是成為大麻公司貸方，而非房地產投資信託基金 (REIT)；(2) Innovative Industrial Properties 的真正價值明顯低於 Innovative Industrial Properties 所代表的價值；(3) 其主要客戶是否存在的問題； (4) 因此，其主要客戶可能無法繼續向 Innovative Industrial Properties 提供付款，而 Innovative Industrial Properties 將面臨取代這些客戶的重大問題；(5) 因此，被告關於其業務的陳述、營運和前景的陳述在所有相關時間都存在重大虛假和誤導性，以及/或缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 Innovative Industrial Properties 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=5301 或致電 Phillip Kim，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。

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