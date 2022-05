Selskabsmeddelelse nr. 11/2022

Holbæk, den 5. maj 2022





Medarbejderaktieprogram

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (”Sparekassen”) har igangsat et medarbejderaktieprogram, der løber i perioden fra den 1. februar 2022 til den 31. januar 2023. Sparekassen har modtaget Finanstilsynets tilladelse til erhvervelse af aktier til brug for ordningen. De aktier, som medarbejderne bliver tildelt som en del af deres løn, vil fragå Sparekassens beholdning af egne aktier på tildelingstidspunktet. Der udstedes således ikke nye aktier til brug for ordningen.

Sparekassen forventer i perioden frem til 31. januar 2023 at erhverve aktier for ca. 9 mio. kr. i kursværdi til brug for ordningen.

Medarbejderaktieprogrammet er omfattet af Ligningslovens § 7P, og ordningen indebærer, at medarbejderne er blevet tilbudt at få tildelt aktier mod at gå ned i bruttoløn. Medarbejderne har kunnet vælge at gå op til 20 pct. ned i årsløn mod i stedet at få tildelt aktier i Sparekassen for en værdi svarende til lønnedgangen. Alle overenskomstansatte medarbejdere (bortset fra elever, trainees, studerende og timelønnede medarbejdere), der var ansat i november 2021, og som ikke har en kendt fratrædelsesdag inden d. 31. januar 2023, er blevet tilbudt at deltage i ordningen. Direktionen er ikke blevet tilbudt at deltage i ordningen.

Ca. 125 medarbejdere har tilmeldt sig ordningen, der samlet omfatter aktier svarende til en kursværdi på ca. 9 mio. kr. Beregnet ud fra gårsdagens gennemsnitlige aktiekurs på 189,3, udgør dette ca. 47.544 aktier.

Aktier i henhold til ordningen tildeles to gange, henholdsvis d. 1. august 2022 og den 1. februar 2023. De tildelte aktier har karakter af fast løn, og aktierne er frit omsættelige fra tildelingstidspunktet. Værdien af de tildelte aktier opgøres som slutkursen på tildelingsdagene.

Medarbejderaktieprogrammet vil ikke påvirke årets resultat efter skat.

På bestyrelsens vegne

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Administrerende direktør Formand





Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

