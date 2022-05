English Danish

Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2022; omsætningsmæssigt stærkt kvartal med 28% fremgang, god efterspørgsel og styrket afsætning.

Hovedpunkter

28% vækst i omsætningen i kvartalet

EBITDA påvirket af situationen i Ukraine samt højere omkostninger til råvarer, energi og fragt

Samhandel med Rusland er indstillet, både salg af færdige produkter og indkøb af råvarer

Forventning om betydelig omsætningsfremgang og tilfredsstillende resultatudvikling.

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

”Den globale usikkerhed er øget i 1. kvartal 2022 som følge af Ruslands invasion i Ukraine. Stigende udfordringer med tilgængelighed af råvarer og komponenter, samt ekstraordinært høje priser på langt de fleste råvarer, komponenter, energi og fragt påvirker alle virksomhederne i Schouw & Co.

Der gøres en stor og ihærdig indsats for at sikre kompensation for omkostningsstigningerne. Vi oplever et fortsat højt aktivitetsniveau – i særdeleshed inden for virksomheder, der sælger industrielle løsninger – og de langsigtede partnerskaber med kunder og leverandører medfører, at vi har navigeret meget tilfredsstillende i den øgede usikkerhed.”

Videokonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

Torsdag den 5. maj 2022 kl. 15:30

Deltagere bedes benytte dette link: www.schouw.dk/CC2022

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Wiborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

