AaB sælger Andreas Hansen til FC Nordsjælland

Aalborg, 5. maj 2022





FC Nordsjælland har informeret AaB om, at man ønsker at udnytte en købsoption i lejeaftalen for målmand Andreas Hansen. Spiller og FC Nordsjælland er enige om konditionerne, og aftalen indeholder forbeholdet, at FC Nordsjælland spiller i 3F Superligaen i den kommende sæson.

Andreas Hansen har siden 27. januar 2022 været udlejet til FC Nordsjælland på en aftale gældende til 30. juni 2022.



Andreas Hansen, der havde kontrakt med AaB til 31. december 2023, kom til AaB fra HB Køge i sommeren 2019.



26-årige Andreas Hansen nåede 16 officielle kampe for AaB.



Salget af Andreas Hansen ændrer ikke AaB’s forventninger til resultatet for 2022, som er i niveauet 0 til minus 5 mio. kr.



I forventningerne er indregnet en placering i Top 6 i 3F Superligaen, yderligere spillersalg, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.



