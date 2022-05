La Banque Laurentienne annonce des changements à son conseil d’administration

English French

MONTRÉAL, 05 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque Laurentienne ») annonce aujourd’hui la démission de M. David Morris de son poste d’administrateur de la Banque Laurentienne.



M. Morris a été nommé au Conseil en 2017 et il était un membre actif et très estimé du comité d’audit.

Étant donné l’importance accrue du marché américain pour la Banque Laurentienne et l’évolution de l’environnement concurrentiel aux États-Unis en lien avec un autre conseil d’administration dont M. Morris est membre, M. Morris a offert d’abandonner son poste d’administrateur de la Banque Laurentienne, malgré un taux d’approbation de 96 % lors d’un récent vote des actionnaires de la Banque. Le Conseil a accepté sa démission.

« Au nom du conseil d’administration, je remercie M. Morris de sa contribution et des services rendus à la Banque Laurentienne et je lui souhaite le meilleur des succès dans ses futurs projets », a déclaré Michael Muller, président du Conseil.

