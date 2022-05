JCDecaux : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022

English French

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022



Chiffre d’affaires ajusté du 1 er trimestre 202 2 en hausse de + 50 , 3 % à 683 millions d’euros

Chiffre d’affaires organique ajusté du 1 er trimestre 202 2 en hausse de + 45,7 %

Croissance du chiffre d’affaires organique ajusté du 2ème trimestre 2022 attendue à plus de +15%





Paris, le 5 mai 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2022.

A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2022, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« En hausse de +50,3%, +45,7% en croissance organique, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 de notre Groupe a atteint 683 millions d’euros, un bon début d’année au-dessus de nos attentes, tiré par une très forte croissance du digital et une bonne dynamique commerciale malgré des restrictions locales à la mobilité en Chine, incluant des confinements partiels ou totaux dans plusieurs provinces, et le déclenchement de la guerre en Ukraine. Cette croissance prouve une nouvelle fois la capacité de rebond et le potentiel de croissance de JCDecaux.

Le chiffre d’affaires digital (DOOH) a augmenté très fortement, doublant en un an à +103,1% au premier trimestre 2022, +95,2% en croissance organique et a atteint 29,1% du chiffre d’affaires du Groupe au premier trimestre 2022, comparé à 21,5% au premier trimestre 2021. Nous avons continué à accélérer notre transformation digitale en nous concentrant sur le déploiement de nouveaux écrans numériques et le développement de notre plateforme automatisée de planning et de nos solutions de vente à l’audience alimentées par des données qualitatives. La vente programmatique a connu une dynamique positive via la plateforme VIOOH qui est désormais présente dans 15 pays et déployée dans les aéroports américains depuis février. VIOOH est la plateforme de vente programmatique la plus connectée du marché de la communication extérieure avec 36 DSP (Demand Side Platforms) connectées.

Par activité, le Mobilier Urbain a enregistré une forte croissance de +52,6% en organique au premier trimestre 2022 avec un chiffre d’affaires supérieur à celui du premier trimestre 2019 en Europe (y compris France et Royaume-Uni) et en Amérique du Nord ; l’Affichage a été en forte croissance également à +25,6% en organique au premier trimestre 2022 avec un chiffre d’affaires supérieur à celui du premier trimestre 2019 en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord ; le Transport a enregistré une croissance élevée au premier trimestre à +46,1% en organique, même s’il demeure fortement impacté par les restrictions actuelles au trafic aérien international et par un nombre de trajets dans les transports en commun encore inférieur au niveau pré-Covid.

Toutes les zones géographiques ont fortement progressé au premier trimestre 2022. L’Europe (y compris France et Royaume-Uni), l’Amérique du Nord et le Reste du Monde ont été les principaux moteurs de croissance alors que l’Asie-Pacifique a connu une croissance plus faible du fait du poids plus important de l’activité Transport et de mesures locales de restriction à la mobilité en Chine.

En ce qui concerne le deuxième trimestre 2022, nous continuons à enregistrer une dynamique commerciale solide, mais compte tenu de la multiplication des restrictions locales à la mobilité en Chine depuis le début du trimestre incluant des confinements plus étendus dans plusieurs provinces, nous prévoyons une croissance organique du chiffre d’affaires supérieure à +15%.

En tant qu’entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée alliée à une nouvelle plateforme de vente à l’audience alimentée en données qualitatives, à notre portefeuille bien diversifié, à notre faculté à remporter de nouveaux contrats, à la solidité de notre structure financière et à la qualité de nos équipes dans le monde, nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond. Nous sommes plus que jamais convaincus de la puissance croissante de notre média dans un paysage publicitaire de plus en plus fragmenté et numérique et du rôle important qu’il continuera de jouer dans la reprise économique ainsi que dans les transformations positives de notre société. »

A la suite de l’application de la norme IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint. Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » de ce communiqué pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.

Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. La somme des montants arrondis ou les calculs de variations peuvent présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées.

Le chiffre d’affaires ajusté du Groupe pour le premier trimestre 2022 est en hausse de +50,3% à 683 millions d’euros, comparé à 454,3 millions d’euros au premier trimestre 2021.

En excluant l’impact positif lié à la variation des taux de change (aucun impact des variations de périmètre au premier trimestre 2022), le chiffre d’affaires ajusté est en hausse de +45,7%.

Le chiffre d’affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +51,4% au premier trimestre 2022.

Chiffre d’affaires ajusté du 1er trimestre 2022 (m€) 2021 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 347,5 223,8 +55,3% +52,6% Transport 234,9 151,6 +54,9% +46,1% Affichage 100,6 78,9 +27,5% +25,6% Total 683,0 454,3 +50,3% +45,7%

(a) A périmètre et taux de change constants

Merci de noter que les commentaires ci-après, relatifs aux zones géographiques, concernent l’évolution du chiffre d’affaires organique.

MOBILIER URBAIN

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires ajusté est en hausse de +55,3% à 347,5 millions d’euros (+52,6% en organique). Toutes les zones géographiques ont été en forte croissance par rapport au premier trimestre 2021. L’Europe (y compris France et Royaume-Uni), le Reste du Monde et l’Amérique du Nord ont été les moteurs de la croissance alors que l’Asie-Pacifique a également enregistré une croissance à deux chiffres mais moins élevée car cette zone demeure affectée par les restrictions à la mobilité. L’Europe (y compris France et Royaume-Uni) et l’Amérique du Nord ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur au premier trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires publicitaire ajusté du premier trimestre, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain, est en hausse de +60,8% en organique par rapport au premier trimestre 2021.

TRANSPORT

Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre est en hausse de +54,9% à 234,9 millions d'euros

(+46,1% en organique), reflétant un rebond important du trafic aérien de passagers et des usagers des transports en commun. Toutes les zones géographiques ont été en forte croissance mis à part la Chine qui a connu un taux de croissance plus faible, à un chiffre, du fait des restrictions à la mobilité incluant des confinements partiels ou totaux dans plusieurs provinces.

AFFICHAGE

Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre est en hausse de +27,5% à 100,6 millions d’euros

(+25,6% en organique). Toutes les zones géographiques sont en forte croissance avec notamment l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique au-dessus des chiffres d’affaires du premier trimestre 2019.

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe, les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint vont continuer d’être intégrées proportionnellement dans le reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s’appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L’information financière et les commentaires sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques antérieures à 2014, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

Au premier trimestre 2022, l’impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d’affaires ajusté est de -54,4 millions d’euros (-37,6 millions d’euros au premier trimestre 2021), ramenant le chiffre d’affaires IFRS à 628,5 millions d’euros (416,7 millions d’euros au premier trimestre 2021).

DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d’affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L’exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent au chiffre d’affaires de l’exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d’affaires liés aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

m€ T1 CA ajusté 2021 (a) 454,3 CA IFRS 2022 (b) 628,5 Impacts IFRS 11 (c) 54,4 CA ajusté 2022 (d) = (b) + (c) 683,0 Impacts de change (e) -20,9 CA ajusté 2022 aux taux de change 2021 (f) = (d) + (e) 662,1 Variation de périmètre (g) 0,0 CA organique ajusté 2022 (h) = (f) + (g) 662,1 Croissance organique (i) = (h) / (a) - 1 +45,7%





m€ Impact des taux de change au 31 mars 2022 RMB -6,7 USD -3,7 GBP -2,8 HKD -1,5 Autres -6,2 Total -20,9





Taux de change moyen T1 2022 T1 2021 RMB 0,1404 0,1281 USD 0,8915 0,8300 GBP 1,1956 1,1443 HKD 0,1142 0,1070











Prochaines informations :

Assemblée Générale des Actionnaires : 11 mai 2022

Résultats du 1er semestre 2022 : 28 juillet 2022 (avant marché)





Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), FTSE4Good (4,2/5), MSCI (AAA) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables) Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com.

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques décrits dans le document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent obtenir copie de ce document de référence auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site web www.amf-france.org ou directement auprès de la Société sur le site www.jcdecaux.com.

La Société n’a pas l’obligation et ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prévisionnelle.

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 35 68 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com





Pièce jointe