Communiqué de presse

Technicolor : Résultats du 1er trimestre 2022

Paris (France), le 5 mai 2022 – Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre 2022. Le Conseil d’administration de Technicolor SA a approuvé les comptes du premier trimestre 2022 et les objectifs 2022 lors de sa séance du 5 mai 2022.

De bons r é sultats avec de solides performances dans toutes les divisions conduisant à une am é lioration de la performance financière du Groupe au 1 er trimestre 2022 par rapport au 1 er trimestre 2021 , malgré des difficultés d’approvisionnemen t, avec : Un chiffre d’affaires de 756 millions d’euros , quasi stable à taux de change constant et en progression de 6,6 % à taux de change courant ; Un EBITDA ajusté de 55 millions d’euros, en hausse de 16 millions d’euros (+11 millions d’euros à taux de change contant), avec une progression de la marge de 169 points de base à 7,2 % du chiffre d’affaires ; Un flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts de -126 millions d’euros, soit une hausse de 74 millions d’euros (+81 millions d’euros à taux de change constant) ;

Technicolor confirme ses objectifs 2022 1 ;

Le projet de Distribution de 65 % de Technicolor Creative Studios est en bonne voie pour être finalisé au cours du troisième trimestre 2022.

Richard Moat, Directeur Général de Technicolor, a déclaré

« Les divisions de Technicolor ont affiché des performances conformes à nos attentes, malgré des contraintes persistantes dans l'approvisionnement en composants clés, la logistique et le recrutement de talents. Avec une forte demande dans la plupart de nos activités, je suis heureux de confirmer nos objectifs 2022.

A la suite de la restructuration opérée au sein de nos divisions, la société a acquis un levier opérationnel important, qui se traduit par la progression régulière des marges et par la génération de trésorerie.

Alors que nos équipes ont fait un excellent travail dans la gestion de nos opérations au quotidien, nous avons également réalisé des progrès significatifs dans le projet de Distribution de 65 % de TCS et celui du refinancement de notre dette existante. Nous sommes en bonne voie pour avoir deux nouvelles sociétés indépendantes au troisième trimestre 2022.

Cette opération est une opportunité unique afin d’assurer à TCS et Technicolor Ex-TCS une structure de capital adaptée pour soutenir leur développement, leurs ambitions à long terme et leur croissance organique. Avec la Distribution de TCS et le refinancement de la dette, nous avons l'intention de créer deux leaders mondiaux indépendants sur leurs marchés respectifs, avec des bases solides pour une croissance à long terme. »

I- Points clefs du 1er trimestre 2022 et objectifs 2022





1er trimestre En millions d'euros, activités poursuivies 2022 2021 ∆ taux courant ∆ taux constant Chiffre d'affaires 756 709 6,6 % -0,3 % EBITDA ajusté 55 39 39,1 % 28,6 % En % du chiffre d'affaires 7,2 % 5,5 % 169 pbs 161 pbs EBITA ajusté 14 (4) na na Flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts (126) (200) 37,1 % 40,7 %

Le premier trimestre 2022 a enregistré de bons résultats, malgré un environnement commercial toujours marqué par deux tendances contraires : une forte demande pour les produits de TCS et de Maison Connectée d’une part, mais des difficultés d'approvisionnement persistantes d’autre part.

L'EBITDA ajusté du premier trimestre 2022 s’est élevé à 55 millions d'euros, en hausse de 11 millions d'euros (+28,6 %) à taux constant, principalement grâce à la hausse du chiffre d’affaires et à l'amélioration des performances de TCS et de Maison Connectée. La marge d’EBITDA est en hausse de 169 points de base pour atteindre 7,2 % du chiffre d'affaires, résultant des importantes économies de coûts et des efficacités opérationnelles réalisées dans toutes les divisions. Il en résulte une hausse de l'EBITA ajusté de +16 millions d'euros à taux constant par rapport au premier trimestre 2021.

Le Flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts s'élève à -126 millions d'euros contre -200 millions d'euros au premier trimestre 2021. Cette amélioration résulte principalement d’une meilleure performance opérationnelle et d’une variation du besoin en fonds de roulement en baisse chez Maison Connectée, ainsi que de dépenses de restructuration en baisse.

O bjectifs

Le Groupe confirme ses objectifs pour 2022 :

La demande pour les effets visuels (VFX) de haute qualité et la technologie de pointe de Technicolor Creative Studios devrait continuer de croître de manière significative tout au long de 2022. La division a remporté plusieurs nouveaux projets et environ 80 % du carnet de ventes pour MPC et Mikros Animation sont déjà engagés pour 2022. A titre d’exemple, le nombre de projets d'animation en production a augmenté en passant de 2 projets en 2019 à 6 projets en 2022. La principale difficulté pour 2022 sera de pouvoir livrer tous les projets en cours dans un contexte de pénurie de talents sur le marché. TCS continuera d’investir de façon importante dans le recrutement, la rétention et la formation des artistes (avec en particulier les programmes TCS Academy) ;

La demande mondiale d'équipements haut débit pour la Maison Connectée devrait rester forte en 2022, les clients cherchant à améliorer leur connectivité. Cependant, la persistance des pénuries de composants et les pressions sur les prix continueront de limiter la capacité à répondre à la demande des clients finaux tout au long de 2022. Néanmoins, les mesures d'efficacité, l’amélioration progressive de nos capacités de livraison, ainsi que la poursuite des discussions avec les fournisseurs et les clients devraient aider à compenser ces facteurs négatifs. Bien que nous n'ayons pas d'actifs ni de clients ou de fournisseurs directs en Russie et en Ukraine, le conflit en cours a généré une incertitude supplémentaire en termes d'approvisionnement. Cela a entraîné une augmentation des délais de transit pour certains clients européens, dans la mesure où nous passons désormais par la voie maritime pour des produits qui transitaient auparavant par voie ferroviaire via la Russie. Le Groupe prolonge ses plans d'action existants et maintient des discussions actives avec les fournisseurs et les clients pour compenser ces facteurs potentiels ;

Pour la division Services DVD, le retour à la normale de la fréquentation des salles permet d'améliorer la croissance des volumes liés aux nouvelles sorties, mais cet effet devrait être légèrement compensé par des volumes de catalogue plus faibles. Cela devrait être atténué par la poursuite des réductions de coûts. Dans le cadre du plan du Groupe visant à accélérer la diversification de l'activité, la division continue de travailler sur le développement significatif des activités non-disques.





Le Groupe a généré 171 millions d’euros d’économies de coûts en 2020 puis 116 millions d’euros en 2021. Ces performances, associées aux améliorations constantes d’efficacité, permettent à Technicolor d’être sur la bonne voie pour réaliser son objectif de 325 millions d’euros d’économies cumulées de coûts d’exploitation à horizon 2022.

En conséquence, le Groupe Technicolor confirme ses objectifs pour l’exercice 2022 avec :

Un chiffre d’affaires pour les activités poursuivies en croissance ;

Un EBITDA ajusté des activités poursuivies de 375 millions d’euros, ou 361 millions d’euros hors activités de Licences de Marques ;

Un EBITA ajusté des activités poursuivies de 175 millions d’euros, ou 161 millions d’euros hors activités de Licences de Marques ;

Un flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant intérêts et impôts) de 230 millions d’euros, ou 217 millions d’euros hors activités de Licences de Marques.

Les objectifs 2022 ont pour hypothèse un taux de change constant €/$ de 1,15. Comme présenté dans le communiqué de presse du 24 février 2022, ils ont été retraités afin d’intégrer les changements de méthodes comptables (interprétation IFRIC sur les contrats Saas), et ne prennent pas en compte le projet de Distribution de TCS.

II- Point à date sur le projet de Distribution et d’introduction en bourse de 65 % de Technicolor Creative Studios et du refinancement anticipé (deux ans avant l’échéance) de la dette existante de Technicolor





Le Groupe avance dans la mise en œuvre du projet de de refinancement de sa dette et de distribution et d’introduction en bourse de Technicolor Creative Studios :

Une Assemblée Générale Extraordinaire pour l'approbation des obligations convertibles en actions (Mandatory Convertible Notes, MCN ou OCA) se tiendra le 6 mai 2022 à 12h00 CEST ;

Les journées investisseurs pour TCS et Technicolor hors-TCS auront lieu à Londres le 14 juin 2022 ;

L'Assemblée Générale Mixte de la Société statuant sur les comptes 2021 et la Distribution de 65 % du capital de TCS aura lieu le 30 juin 2022.





Par ailleurs, Technicolor travaille sur le refinancement de sa dette :

Sous réserve des discussions en cours, la dette de Technicolor hors-TCS devrait comprendre une dette privée pour une montant compris entre 300 à 375 millions d'euros et une ligne de crédit ABL (« Asset-Based Lending Facility ») ;

Le financement de Technicolor Creative Studios devrait comprendre un prêt à terme d’un montant compris entre 575 à 650 millions d'euros et une facilité de crédit renouvelable de 40 millions d'euros.

Le Groupe a également nommé les équipes dirigeantes des deux entités.

Technicolor hors-TCS :

Richard Moat, actuel Directeur Général de Technicolor, sera nommé Président de Technicolor hors-TCS ;

Luis Martinez-Amago, actuel Président de la division Maison Connectée, sera nommé Directeur Général de Technicolor hors-TCS ;

Lars Ihlen, actuel directeur financier de la division Maison Connectée, sera nommé directeur financier de Technicolor hors-TCS ;

La division services DVD continuera d'être dirigée par David Holliday ;

La division Maison Connectée restera sous l'autorité de Luis Martinez-Amago, François Allain sera nommé Vice-Président en charge de la direction opérationnelle de la division, en plus de son rôle actuel de COO.





Technicolor Creative Studios (TCS) :

Anne Bouverot, actuelle Présidente de Technicolor, sera nommée Présidente de TCS ;

Christian Roberton, actuel Président de TCS, sera nommé Directeur Général de TCS ;

Laurent Carozzi, actuel directeur financier de Technicolor, sera nommé directeur financier de TCS et supervisera les finances, les fusions et acquisitions et la stratégie de TCS ;

Les quatre divisions continueront d'être dirigées par les responsables actuels de chaque branche : Thomas Williams pour MPC, Andrea Miloro pour Mikros Animation, Joshua Mandel pour The Mill et Jeaneane Falkler pour Technicolor Games, et les opérations de production resteront sous la direction de Nathan Wappet.

Le refinancement et la Distribution devraient être finalisés au troisième trimestre 2022, sous réserve (i) de l'approbation par les actionnaires de l'émission des OCA le 6 mai 2022, (ii) de l'approbation par les actionnaires des conditions de la Distribution, (iii) de l'achèvement des discussions avec les créanciers relatives au refinancement, à des conditions jugées satisfaisantes par Technicolor hors-TCS et TCS et (iv) des conditions, consultations et approbations réglementaires habituelles.

III- Analyse par Division – Faits marquants des résultats du 1er trimestre 2022





Technicolor Creative Studios

Le chiffre d'affaires de Technicolor Creative Studios s'est élevé à 198 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en hausse de 41,6 % à taux courant et de 33,4 % à taux constant par rapport au 1er trimestre 2021. Hors activité Post-Production cédée en avril 2021, la croissance du chiffre d'affaires a été de 66,1 % à taux courant et de 56,5 % à taux constant par rapport au 1er trimestre 2021. Cette amélioration résulte de la forte demande de contenus originaux et de la hausse des dépenses publicitaires, qui ont entraîné une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres pour chaque ligne de métier par rapport au 1er trimestre 2021, qui était encore impacté par les effets de la pandémie sur la production. Plus précisément, au 1er trimestre 2022 :

Chez MPC, le chiffre d’affaires a augmenté significativement grâce à la montée en puissance de la production de grands projets cinématographiques, ainsi qu'à l'augmentation des contributions de toutes les principales plateformes de streaming ;

Chez The Mill, les revenus publicitaires ont augmenté sur tous les marchés clés, en particulier aux États-Unis ;

Chez Mikros Animation, la hausse du chiffre d’affaires s’explique principalement par une augmentation des volumes dans les projets de longs métrages d'animation ;

Chez Technicolor Games, le chiffre d’affaires s’est accru grâce à une plus grande capacité de production.

L'EBITDA ajusté s'élève à 26 millions d'euros (soit 13,0 % du chiffre d’affaires), en hausse de 10 millions d'euros par rapport au 1er trimestre 2021 à taux constant, et l'EBITA ajusté s'élève à 11 millions d'euros, en hausse de 12 millions d'euros par rapport au 1er trimestre 2021 à taux constant. L'amélioration significative de la marge par rapport au 1er trimestre 2021 résulte de l'augmentation du chiffre d'affaires combinée aux nombreux programmes de transformation opérationnelle. La marge du 1er trimestre 2022 a été en partie obérée par une hausse des coûts provenant de la pénurie actuelle de talents sur le marché, qui a engendré une hausse des coûts de personnels dans le cadre de la finalisation de grands projets. Les effectifs de TCS sont passés d'environ 10 700 collaborateurs fin décembre 2021, à environ 11 800 à fin mars 2022, et le Groupe travaille activement à l’accélération de son plan de recrutement et de formation. La difficulté à livrer tous les projets reste le principal défi pour 2022.

Maison Connectée

Le chiffre d'affaires de Maison Connectée s'est élevé à 408 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en baisse de 4,6 % à taux courant et de 11,3 % à taux constant par rapport à la même période en 2021. Les volumes de ventes2 ont continué d'être impactés par la crise mondiale des semi-conducteurs combinée aux perturbations affectant la chaîne d'approvisionnement, qui ont limité la capacité à répondre pleinement la forte demande des clients. Plus précisément, la demande sous-jacente pour le 1er trimestre 2022 a été supérieure aux ventes réalisées.

La division continue de privilégier des investissements sélectifs pour des clients clés, des produits partageant des plateformes communes et des partenariats, en se concentrant sur l’optimisation des coûts fixes.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 31 millions d'euros au 1er trimestre 2022 (+8,0 % à taux constant), soit 7,7 % du chiffre d'affaires, contre 6,3 % au 1er trimestre 2021. L'amélioration de la marge résulte de l’efficacité opérationnelle et des économies de coûts, toutefois partiellement compensées par l’impact de la baisse des volumes. L'EBITA ajusté du 1er trimestre 2022 s'élève à 14 millions d'euros, en hausse de 27,2 % par rapport au 1er trimestre 2021 à taux constant, représentant 3,4 % du chiffre d'affaires du 1er trimestre.

La division poursuit sa collaboration avec les clients et les fournisseurs afin de maximiser les livraisons et d'atténuer les impacts potentiels sur la rentabilité et le fonds de roulement. Une partie importante des augmentations de coûts est actuellement répercutée sur les clients.

Services DVD

Le chiffre d'affaires de la division Services DVD s'élève à 150 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en hausse de 8,2 % ou de 2,2 % à taux constant par rapport au 1er trimestre 2021. Malgré la baisse des volumes de disques3 d'une année sur l'autre (-16,5 %), le chiffre d'affaires s’est accru grâce aux nouvelles activités de croissance (notamment la gestion des transports et vinyles).

Au 1er trimestre 2022, l'EBITDA ajusté s'élève à 5 millions d'euros (contre 4 millions d'euros au 1er trimestre 2021), soit 3,1 % du chiffre d'affaires. La marge d'EBITDA est stable par rapport au 1er trimestre 2021, l'optimisation du dispositif opérationnel, les réductions d'effectifs et la hausse de l'activité dans les activités non-disques ayant été compensées par les impacts de la baisse des volumes et de la hausse des coûts de main-d'œuvre en Amérique du Nord et au Mexique. La division Services DVD a continué d'adapter ses opérations de distribution et de fabrication, ainsi que les contrats clients associés, en réponse à la poursuite de la réduction des volumes.

Corporate et Autres

Le 24 février 2022, le Groupe a annoncé avoir reçu une offre ferme pour la cession de ses activités Licences de Marques, pour un montant en numéraire d'environ 100 millions d'euros, dont la finalisation devrait avoir lieu d’ici la fin du deuxième trimestre 2022. En conséquence, le Groupe a comptabilisé les activités Licences de Marques comme activités arrêtées ou en cours de cession à compter du 1er janvier 2021.

Le chiffre d’affaires Corporate et autres s’est élevé à 1 million d’euros, comparé à 4 millions d’euros au 1er trimestre 2021. L’EBITDA ajusté s’est quant à lui élevé à -7 millions d’euros contre -8 millions d’euros au 1er trimestre 2021.

IV- Analyse du compte de résultat





Compte de résultat simplifié

1er trimestre En millions d’euros 2022 2021 ∆ taux courant ∆ taux constant Chiffre d'affaires des activités poursuivies 756 709 6,6 % -0,3 % EBITDA ajusté des activités poursuivies 55 39 39,1 % 28,6 % En % du chiffre d'affaires 7,2 % 5,5 % 169 pbs 161 bps Dépréciations et amortissements (D&A)1 & Réserves2, hors amortissements des incorporels issus des acquisitions (41) (43) 6,0 % 11,8 % EBITA ajusté des activités poursuivies 14 (4) na na En % du chiffre d'affaires 1,9 % -0,6 % na na Amortissements des incorporels issus des acquisitions (10) (9) 7,2 % -0,2 % Eléments non-récurrents (5) (15) 69,1 % 69,9 % EBIT des activités poursuivies (1) (29) 97,9 % 95,0 % En % du chiffre d'affaires -0.1% -4.0% 412 pbs 424 pbs Produits (charges) financiers nets (34) (32) -4,4 % -3,5 % Impôt sur les résultats (7) (1) na na Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 na na Résultat net des activités poursuivies (41) (62) 33,6 % 37,1 % Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 2 1 na na Résultat net de l'exercice (39) (61) 36,0 % 39,5 %

1 Y compris la capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production de TCS de -2 millions d’euros au 1er trimestre 2022 et 0 million d’euros au 1er trimestre 2021

2 Réserves pour risques, litiges et garanties

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 a augmenté de 6,6 % (environ stable à taux constant). Hors changement de périmètre (c'est-à-dire hors Post-Production), le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 aurait été en hausse de 9,8 % et de 2,7 % à taux constant. TCS a enregistré une forte amélioration de son chiffre d'affaires, tandis que la division Maison Connectée a continué d'être affectée par des pénuries de composants clés à l'échelle du secteur et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui ont empêché l'activité de répondre pleinement à la forte demande des clients.

L’EBITDA ajusté du 1er trimestre 2022 s'est amélioré de 16 millions d'euros (+39,1 %) à 55 millions d'euros, soit +28,6 % à taux constant. La croissance de l'EBITDA est principalement due à la hausse du chiffre d’affaires et l'amélioration des performances chez TCS et l'amélioration de l'EBITDA chez Maison Connectée. La marge s'est élevée à 7,2 %, en hausse de 169 points de base. Ceci est le résultat des importantes économies de coûts et des gains d'efficacité opérationnelle réalisés dans toutes les divisions.

L'EBITA ajusté du 1er trimestre 2022 s’est élevé à 14 millions d'euros, soit une amélioration de 18 millions d'euros à taux courant (+16 millions d'euros à taux constant) par rapport au 1er trimestre 2021. Cela résulte principalement de l'amélioration de l'EBITDA.

L'EBIT des activités poursuivies représentait une perte de -1 million d'euros contre une perte de -29 millions d'euros au 1er trimestre 2021. Cela résulte d'une meilleure performance opérationnelle, ainsi que d'une baisse des éléments non-récurrents, principalement liée à la baisse des coûts de restructuration.

La charge financière nette s’est élevée à -34 millions d’euros, contre -32 millions d’euros au 1er trimestre 2021.

L’impôt sur les résultats était en hausse pour s’élever à -7 millions d’euros, contre -1 million d’euros au 1er trimestre 2021, principalement en raison de l’amélioration de la performance chez TCS.

Le résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession s’est élevé à 2 millions d’euros, contre 1 million d’euros au 1er trimestre 2021.

Il en résulte un résultat net du 1er trimestre 2022 représentant une perte de -39 millions d’euros, comparée à -61 millions d’euros au 1er trimestre 2021.

Analyse de la dette et d u flux de trésorerie



1er trimestre En millions d’euros 2022 2021 EBITDA ajusté des activités poursuivies 55 39 Investissements nets (35) (23) Eléments non-récurrents (impacts trésorerie) (17) (24) Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs1 (128) (193) Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies avant intérêts et impôts (126) (200) 31/03/2022 31/12/2021 Dette brute nominale (y compris dettes de loyers) 1 335 1 306 Trésorerie et équivalents de trésorerie (38) (196) Dette nette à sa valeur nominale (non IFRS) 1 297 1 110 Ajustement IFRS (67) (71) Dette nette (IFRS) 1 230 1 039

1 Y compris la capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production de Technicolor Creative Studios

Le Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies avant intérêts et impôts s'est amélioré pour passer à -126 millions d'euros, contre -200 millions d'euros au 1er trimestre 2021. Cette amélioration de 74 millions d'euros reflète principalement les impacts positifs de :

l' amélioration des performances opérationnelles (EBITDA ajusté en hausse de 16 millions d'euros) ;

(EBITDA ajusté en hausse de 16 millions d'euros) ; la baisse du besoin en fonds de roulement (+65 millions d'euros). La variation du fonds de roulement s'élève à -128 millions d'euros, contre -193 millions d'euros au 1 er trimestre 2021. Cette amélioration provient d'une variation positive d'une année sur l'autre chez Maison Connectée, le fonds de roulement du 1 er trimestre 2021 ayant notamment été pénalisé par l’impact négatif de la réduction des délais de paiement des fournisseurs ;

(+65 millions d'euros). La variation du fonds de roulement s'élève à -128 millions d'euros, contre -193 millions d'euros au 1 trimestre 2021. Cette amélioration provient d'une variation positive d'une année sur l'autre chez Maison Connectée, le fonds de roulement du 1 trimestre 2021 ayant notamment été pénalisé par l’impact négatif de la réduction des délais de paiement des fournisseurs ; la baisse des impacts sur la trésorerie des éléments non-récurrents (+7 millions d'euros), notamment la baisse des décaissements liés aux dépenses de restructuration (+12 millions d'euros), principalement chez Maison Connectée et Services DVD.





Ces éléments positifs ont été en partie compensés par :

la hausse des investissements nets (12 millions d’euros) passant de 23 millions d’euros à 35 millions d’euros, principalement chez TCS en raison notamment de l’échelonnement des paiements (décaissements plus élevés pour des investissements de capacités informatiques dont les dépenses sont fonction de l’usage).





La trésorerie à fin mars 2022 s'élève à 38 millions d'euros, contre 196 millions d'euros à fin décembre 2021. Les sorties de trésorerie sur la période s'expliquent principalement par un flux de trésorerie disponible négatif des activités poursuivies avant intérêts et impôts de 126 millions d'euros et par 29 millions d'euros d'intérêts nets en trésorerie payés sur la période (contre 27 millions d'euros au 1er trimestre 2021). Le flux de trésorerie disponible du 1er trimestre est toujours impacté par la saisonnalité des activités. Les décaissements au titre des contrats de location s'élèvent à 10 millions d'euros, contre 15 millions d'euros au 1er trimestre 2021.

La liquidité totale s'élève à 78 millions d'euros, dont 40 millions d'euros disponibles sur la ligne Wells Fargo (26 millions d'euros ont été tirés à la fin du 1er trimestre 2022).

En conséquence, la dette financière nette en valeur nominale s'élève à 1 297 millions d'euros à fin mars 2022, contre 1 110 millions d'euros à fin décembre 2021, principalement en raison de la variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette nette IFRS s'élève à 1 230 millions d'euros au 31 mars 2022 contre 1 039 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Richard Moat, Directeur général, et Laurent Carozzi, Directeur financier, tiendront un webcast audio aujourd’hui, le 5 mai 2022, à 18h30 (heure de Paris, GMT+1).

Calendrier indicatif

Assemblée Générale Extraordinaire des OCA

Journées Investisseurs pour Technicolor Hors-TCS et TCS

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de Technicolor

Résultats du 1er semestre 2022

Distribution des titres de TCS 6 mai 2022

14 juin 2022

30 juin 2022

28 juillet 2022

T3 2022

###

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le Document d’enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 5 avril 2022 sous le numéro D-22-0237 et une actualisation au Document d’enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2022 sous le numéro D-22-0237-A01.

###

A propos de Technicolor :

www.technicolor.com

Les actions Technicolor sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (TCH) et sont négociables sous la forme d’American Depositary Receipts (ADR) aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

Annexes

Annexe 1 – Détails des opérations par division 9

Annexe 2 – Structure de la dette 13

Annexe 3 – Réconciliation des indicateurs ajustés tels que publiés 14

Annexe 4 – Réconciliation entre le Free Cash Flow et le tableau des flux de trésorerie 15

Annexe 5 – Impacts IFRS 16 16

Annexe 6 – Etats Financiers Non Audités 17

Annexe 1 – Détails des opérations par division

1er trimestre En millions d'euros 2022 2021 ∆ taux courant ∆ taux constant Chiffre d'affaires 756 709 6,6 % -0,3 % TCS 198 140 41,6 % 33,4 % Maison Connectée 408 428 -4,6 % -11,3 % Services DVD 150 139 8,2 % 2,2 % Corporate et Autres 1 4 -82,5 % -82,5 % EBITDA ajusté 55 39 39,1 % 28,6 % TCS 26 14 90,1 % 77,6 % En % du chiffre d'affaires 13,0 % 9,7 % Maison Connectée 31 27 15,9 % 8,0 % En % du chiffre d'affaires 7,7 % 6,3 % Services DVD 5 4 15,0 % 4,5 % En % du chiffre d'affaires 3,1 % 3,1 % Corporate et Autres (7) (5) -31,9 % -29,4 % EBITA ajusté 14 (4) na na TCS 11 (2) na na En % du chiffre d'affaires 5,6 % -1,5 % Maison Connectée 14 10 36,6 % 27,2 % En % du chiffre d'affaires 3,4 % 2,4 % Services DVD (3) (6) -50,1 % -51,6 % En % du chiffre d'affaires -2,0 % -4,2 % Corporate et Autres (8) (6) 30,2 % 28,0 %

Technicolor Creative Studios

MPC

Films Séries TV et/ou Streaming Récompenses & Nominations MPC avait environ 20 films en production, dont :







Sorties T1 :



Elvis (Warner Bros.)

Sonic the Hedgehog 2 (Paramount)

Three Thousand Years of Longing (FilmNation / MGM)

Where the Crawdad Sings (Sony)



Toujours en production fin T1 : Aquaman and the Lost Kingdom (Warner Bros.)

Dungeons & Dragons (Entertainment One / Paramount)

The Little Mermaid (Disney)

The Lion King prequel (Disney)

Nope (Universal)

Transformers: Rise of the Beasts (Paramount) MPC avait en production plus de 30 projets de séries et/ou streaming, dont :







Sorties T1 :



Hollywood Stargirl (Disney+)

Joe vs. Carole (UCP / Peacock)

Resident Evil saison 1 (Constantin / Netflix)

Rise (Disney+)

Vikings: Valhalla saison 1 (MGM / Netflix)



Toujours en production fin T1 :



The Boys season 3 (Amazon)

Chip 'n’ Dale: Rescue Rangers (Disney+)

Halo (Amblin / Showtime / Paramount+)

House of the Dragon (HBO)

Prehistoric Plant saison 1 (BBC / Apple TV+)

Pinocchio (Disney+)

Spaceman (Netflix) César des meilleurs effets visuels pour Annette







Nominations aux BAFTA (Special Visual Effects) pour Ghostbusters: Afterlife (Sony)







Trois nominations aux VES Award, dont une récompense pour “Outstanding Animated Character in a Photoreal feature” pour Finch (Apple TV+’s)









The Mill :

The Mill a contribué à environ 1 000 projets au cours du trimestre, dont 34 projets du Super Bowl (29 étaient des spots télévisés diffusés pendant le match) et a été nominé et a remporté plusieurs prix prestigieux de l'industrie, notamment :

Deux VES Awards (Visual Effects Society), dont Outstanding Animated Character in a Commercial pour ‘Einstein Knows Best’ (Smart Energy) et Outstanding Compositing & Lighting in a Commercial pour ‘The Reset’ (Verizon) ;

Six British Arrows pour ‘Festive’ de Burberry (VFX Gold and Colourist Silver), ‘Real 5G’ de Three (VFX Silver), ‘Tokyo 2020 Olympics’ de BBC (CGI Silver), ‘The Reset’ de Verizon (VFX Bronze), et ‘An Unlikely Friendship’ de Amazon (CGI Bronze).

Les projets notables au cours du trimestre incluent « Love at First Sight » de Samsung, « Playtime Is Over » de Samsung et la bande-annonce de mi-temps du Super Bowl de Pepsi « The Call ».

Mikros Animation :

Mikros Animation a annoncé une nouvelle collaboration avec Netflix sur Charlie et la chocolaterie, la prochaine série animée basée sur le livre de Roald Dahl - écrite, réalisée et produite par Taika Waititi.

Films Séries Mikros Animation a produit six films, dont : PAW Patrol: The Mighty Movie (Spin Master Entertainment / Paramount)

Thelma the Unicorn (Netflix)

The Tiger’s Apprentice (Paramount)

Ozi (GCI Film) Mikros Animation a produit plusieurs séries dont :



The Croods: Family Tree saisons 1 & 2 (DreamWorks / Hulu / Peacock)

Kamp Koral: SpongeBob's Under Years (Nickelodeon/Paramount+)

Mickey Mouse Funhouse (Disney)

Mira, Royal Detective saison 2 (Wild Canary / Disney)

Rugrats saison 2 (Nickelodeon / Paramount+)

Star Trek: Prodigy saison 1 (Nickelodeon / Paramount+)



Et les projets : ALVINNN!!! and the Chipmunks saison 5 (M6)

The Coop Troop (co-production Sixteen South / Tencent)

Technicolor Games :

Au cours du premier trimestre 2022, Technicolor Games a continué à travailler avec de grands clients du jeu vidéo tels que Capcom, Electronic Arts, Gameloft, 2K Sports et Rockstar Games de Take-Two Interactive, et Ubisoft. L'équipe a contribué à des sorties majeures du premier trimestre comme WWE 2K22 de 2K Sports.

Maison Connectée

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique et produits :

1er trimestre En millions d’euros 2022 2021 ∆ taux courant ∆ taux constant Chiffre d'affaires 408 428 -4,6 % -11,3 % Dont par région Dont Amériques 280 288 -2,9 % -10,0 % Amérique du Nord 244 264 -7,5 % -14,1 % Amérique Latine 36 24 46,8 % 34,4 % Dont Eurasie 128 139 -8,1 % -14,1 % Europe, Moyen-Orient et Afrique 73 84 -13,4 % -19,7 % Asie-Pacifique 55 55 0,0 % -5,5 % Dont par produit Vidéo 86 141 -39,1 % -42,9 % Haut Débit 322 287 12,4 % 4,1 %

Principaux points liés à l’activité de Maison Connectée

La division Maison connectée poursuit son engagement de tirer parti des technologies ouvertes et innovantes pour les fournisseurs de services réseau (NSP) afin d'offrir une connectivité transparente et des expériences de divertissement haut de gamme aux consommateurs :

Mise à disposition de la Cobra 5G, une solution CPE (Equipement des locaux d’abonnés) en intérieur qui fournit un modem d'accès sans fil fixe (FWA) ultime et une fonctionnalité de routeur Wi-Fi haute fidélité dans un seul boîtier. Cobra 5G exploite l’application middleware orientée de la division Maison Connectée, basée sur les normes OpenWRT et RDK-B déployées auprès de plus de 150 millions de foyers. Ainsi, Cobra 5G permet aux opérateurs d'offrir les mêmes services à leurs abonnés FWA qu'à leurs clients fibre, cuivre et câble ;

La division Maison Connectée s'est associée à Telstra, la principale société australienne de télécommunications et de technologie, afin de déployer le nouveau Smart Modem 3. Ce CPE innovant est un modem hybride qui fournit non seulement un accès haut débit fiable au réseau national haut début (NBN, National Broadband Network) australien, mais offre également une sauvegarde du réseau 4G afin d’assurer la disponibilité continue de la connectivité à haut débit. En plus d'assurer un accès haut débit fiable à la maison, le Smart Modem 3 de Telstra assure également une connectivité omniprésente dans toute la maison avec la dernière technologie Wi-Fi 6 ;

La division Maison Connectée s'est associée à Bouygues Telecom pour développer la Bbox 4K HDR, un décodeur Android 4K UHD haut de gamme et évolutif intégré avec le meilleur Wi-Fi de sa catégorie. Cette plate-forme ouverte et flexible permet aux clients de Bouygues Telecom de profiter d'une IPTV sur Wi-Fi fiable et de profiter ainsi d'un large éventail de services et d'applications TV et Android TV de haute qualité, y compris des contenus vidéo et des jeux en over-the-top (OTT), sur Wi-Fi haute performance.





Du côté de la RSE :

Technicolor s'est engagé sur le changement climatique avec des Science Based Targets. C’est la seule entreprise de l’industrie de la maison connectée à avoir signé le 2050 Net-Zero Standard ;

Nos relations avec nos clients vont au-delà du business : dans le cadre du projet Positive Women de TIM Brasil, visant l'employabilité des femmes, que la division Maison Connectée a rejoint l'année dernière, nous avons participé à un salon de l'emploi virtuel pour une semaine autour du développement personnel et professionnel par le biais de cours, d'ateliers et d'opportunités d'emploi.

Répartition des volumes

1er trimestre En millions d’unités 2022 2021 % variation Total des volumes 129,8 155,5 -16,5 % Par format SD-DVD 87,7 111,3 -21,2 % Blu-ray™ 33,4 36,8 -9,2 % CD 8,7 7,4 17,6 % Par segment Studio/Vidéo 116,4 144,3 -19,5 % Jeux 2,.3 2,1 23,6 % Musique et Logiciels 11,1 9,1 22,5 %

Principaux succès commerciaux pour les activités non - disque :

Microfluidiques :

Certifiés ISO 13485 (CA) avec capacité de collage au solvant ;

Nouveau laboratoire/capacité en Pologne au-delà du prototypage en voie d'achèvement à la fin du deuxième trimestre. Ingénierie de cartouches microfluidiques et de dispositifs médicaux accréditée en Pologne, après avoir passé l'audit des standards EU IVDD (In Vitro Diagnostic medical Devices) (février 2021).

Vinyle :

Contrats avec les 3 « Majors » mondiaux de musique : un contrat a déjà été signé à la fin du 1 er trimestre et deux devraient être signés d'ici la fin du 2 ème trimestre 2022 ;

trimestre et deux devraient être signés d'ici la fin du 2 trimestre 2022 ; Négociations quasi-finalisées avec deux grands labels indépendants américains.

Chaîne d'approvisionnement/exécution :

Signature d'un contrat avec un client phare majeur ;

Gestion de 50 000 expéditions consolidées/jour pour certains des plus grands noms des médias et des produits de consommation.

Annexe 2 – Structure de la dette

Dans le cadre de l'opération de restructuration financière réalisée en 2020, les échéances de la dette ont été prolongées et de nouveaux financements ont été exécutés, renforçant ainsi la liquidité du Groupe.

En millions Devise Montant nominal Montant IFRS Type de taux Taux nominal (1) Type de rembour-sement Echéance finale Moodys/ S&P rating Dette Nouveau

Financement France EUR 371 379 Variable 12,00 %(2) Bullet 30/06/24 Caa1/B Dette Nouveau

Financement US USD 118 120 Variable 12,15 %(3) Bullet 30/06/24 Caa1/B Dette réaménagée EUR 467 407 Variable 6,.00 %(4) Bullet 31/12/24 Caa3/CCC Dette réaménagée USD 131 114 Variable 5,90 %(5) Bullet 31/12/24 Caa3/CCC Sous total EUR 1 087 1 020 8,69 % Dettes de loyers (6) Variable 191 191 Fixe 8,20 % Intérêts courus capitalisés PIK EUR+USD 25 25 NA 0% Intérêts courus Divers 5 5 NA 0% Ligne Wells Fargo USD 26 26 Variable 5,25 % Revolving 31/12/23 Autres dettes Divers 1 1 NA 0 % Total Dette brute Divers 1 335 1 268 8,46 % Trésorerie et équivalents de trésorerie EUR (38) (38) Total Dette nette 1 297 1 230 (1) Taux en vigueur au 31 mars 2022 (2) Intérêts cash avec EURIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +6 % et 6 % intérêts PIK (capitalisés) (3) Intérêts cash avec LIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +6 % et 6 % intérêts PIK (capitalisés) (4) Intérêts cash avec EURIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +3 % et 3 % intérêts PIK (capitalisés) (5) Intérêts cash avec LIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +2,75 % et 3 % intérêts PIK (capitalisés) (6) Dont 26 millions d'euros de dettes de loyers financiers et 165 millions d'euros de dettes de loyers opérationnels selon la norme IFRS 16

Annexe 3 – Réconciliation des indicateurs ajustés tels que publiés

Technicolor présente, en plus des résultats publiés, et dans le but de fournir une vue plus comparable de l'évolution de sa performance opérationnelle, un ensemble d’indicateurs ajustés qui excluent les éléments suivants tels que présentés dans le compte de résultat des états financiers consolidés du Groupe :

Coûts de restructuration nets ;

Charges de dépréciations d’actifs nettes ;

Autres produits et charges (autres éléments non récurrents).





1er trimestre En millions d’euros 2022 2021 Variation1 EBIT des activités poursuivies (1) (29) 28 Coûts de restructuration, nets 2 14 (12) Pertes de valeurs nettes sur actifs non courants opérationnels 1 1 (0) Autres produits (charges) 2 0 1 Amortissements des incorporels issus des acquisitions 10 9 1 EBITA ajusté des activités poursuivies 14 (4) 18 Capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production de Technicolor Creative Studios 2 (0) (2) Dépréciations et amortissements (“D&A”) (2) 39 43 (1) EBITDA ajusté des activités poursuivies 55 39 15





1 Variation à taux de change courant 2 Hors capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production de Technicolor Creative Studios, et y compris réserves pour risques, litiges et garanties

Annexe 4 – Réconciliation entre le Free Cash Flow et le tableau des flux de trésorerie

Technicolor définit le « Free Cash Flow » comme le « Flux de trésorerie des activités (poursuivies et non poursuivies) » plus le produit des ventes d'immobilisations corporelles et incorporelles, moins les achats d'immobilisations corporelles et incorporelles, y compris la capitalisation des coûts de développement.

1er trimestre En millions d’euros 2022 2021 EBITDA ajusté des activités poursuivies A 55 39 Variation du besoin en fonds de roulement et des autres

actifs et passifs B (127) (193) Capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production de TCS C (2) - Eléments non récurrents (sortie de trésorerie) D (17) (24) Dont sorties de trésorerie liées aux provisions pour retraites (7) (7) Dont sorties de trésorerie liées aux provisions pour restructuration (9) (21) Dont autres éléments (1) 3 Intérêts nets payés et reçus E (29) (27) Dont intérêts payés sur les loyers (4) (4) Dont intérêts payés hors loyers (25) (23) Dont intérêts reçus 0 0 Autres éléments financiers F 1 1 Impôts payés G (7) (4) Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies (A+B+C+D+E+F+G) H (125) (208) Investissements nets I (35) (23) Dont acquisition d'immobilisations corporelles (14) (11) Dont cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 0 Dont acquisition d'immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés (21) (12) Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies avant intérêts et impôts (A+B+C+D+I) (126) (200) Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies après intérêts et impôts (A+B+C+D+E+F+G+I) J (160) (231) Variation nette de la trésorerie des activités opérationnelles arrêtées ou en cours de cession K (5) (9) Flux de trésorerie disponible (J+K) (166) (240) Trésorerie mise en nantissement, nette (2) (1) Autre trésorerie d'investissement des activités poursuivies (0) (0) Variation nette de la trésorerie de financement des activités poursuivies 11 11 Variation nette de la trésorerie d'investissement des activités arrêtées ou en cours de cession (1) (0) Variation nette de la trésorerie de financement des activités arrêtées ou en cours de cession (0) (1) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie 1 3 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période (157) (228) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 196 330 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 38 102





31 mars 2022 31 déc. 2021 Dette nette (IFRS) à l'ouverture de la période 1 039 812 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période 159 149 Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie (1) (16) Baisse / (hausse) de la trésorerie opérationnelle sur la période 157 134 Variation de la dette brute à sa valeur nominale (y inclus dettes de loyers) 29 79 Variation des ajustements IFRS 4 14 Dette nette (IFRS) à la clôture de la période 1 230 1 039 31 mars 2022 31 déc. 2021 Dette brute nominale (y compris dettes de loyers) 1 335 1 306 Trésorerie et équivalents de trésorerie (38) (196) Dette nette à sa valeur nominale (non IFRS) 1 297 1 110 Ajustement IFRS (67) (71) Dette nette (IFRS) 1 230 1 039

Annexe 5 – Impacts IFRS 16

Les impacts IFRS 16 peuvent être résumés de la manière suivante :

Impact IFRS 16 1er trimestre En millions d’euros 2022 2021 Var. Résultat avant charges financières et impôts (EBIT) des activités poursuivies 3 4 (1) Amortissement des actifs incorporels 9 10 (1) EBITDA ajusté des activités poursuivies 12 14 (2) EBITA ajusté des activités poursuivies 3 4 (1) Produits (charges) financiers nets (4) (4) (0) Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies avant intérêts et impôts 14 18 (5) Sorties de trésorerie liées aux dettes de loyers opérationnels (remboursement du nominal et des intérêts) 10 15 (5)

Annexe 6 – Etats Financiers Non Audités

6.1 - COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE NON AUDITE

Trimestre clos le 31 mars (en millions d’euros) 2022 2021 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d'affaires 756 709 Coût de l'activité (665) (637) Marge brute 91 72 Frais commerciaux et administratifs (65) (63) Frais de recherche et développement (22) (23) Coûts de restructuration (2) (14) Pertes de valeur nettes sur actifs non courants opérationnels (1) (1) Autres produits (charges) (2) - Résultat avant charges financières et impôts (EBIT) des activités poursuivies (1) (29) Produits d'intérêts - - Charges d'intérêts (34) (31) Autres charges financières nettes - (1) Produits (charges) financiers nets (34) (32) Impôt sur les résultats (7) (1) Résultat net des activités poursuivies (41) (62) ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 2 1 Résultat net de l'exercice (39) (61) Attribuable aux : - Actionnaires de Technicolor SA (39) (61) - Participations ne donnant pas le contrôle - -



6.2 - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

(en millions d’euros) 31 mars

2022 31 décembre 2021 ACTIF Ecarts d'acquisition 787 773 Immobilisations incorporelles 484 510 Immobilisations corporelles 162 162 Droits d'utilisation 141 143 Autres actifs d'exploitation non courants 34 35 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION NON COURANTS 1 607 1 622 Participations non consolidées 17 20 Autres actifs financiers non courants 38 38 TOTAL ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 55 58 Titres des sociétés mises en équivalence 2 1 Impôts différés actifs 54 50 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 1 718 1 730 Stocks 381 335 Clients et effets à recevoir 394 359 Actifs sur contrat client 97 94 Autres actifs d'exploitation courants 296 243 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION COURANTS 1 168 1 031 Créance d'impôt 13 13 Autres actifs financiers courants 35 26 Trésorerie et équivalents de trésorerie 38 196 Actifs destinés à être cédés 39 3 TOTAL ACTIFS COURANTS 1 294 1 268 TOTAL ACTIF 3 011 2 999

6.3 - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

(en millions d’euros) 31 mars

2022 31 décembre 2021 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Capital social (235 828 357 actions au 31 mars 2022 avec une valeur nominale de 0,01 euro) 2 2 Titres subordonnés 500 500 Primes d'émission et réserves 59 30 Ecarts de conversion (374) (399) Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Technicolor SA 142 134 Participations ne donnant pas le contrôle - - TOTAL CAPITAUX PROPRES 142 134 Provisions pour retraites et avantages assimilés 236 261 Autres provisions 34 35 Passifs sur contrat client 1 - Autres dettes d'exploitation non courantes 18 19 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION NON COURANTES 290 315 Dettes financières 1 046 1 025 Dettes de loyers 141 145 Autres dettes non courantes - 0 Impôts différés passifs 21 20 TOTAL DETTES NON COURANTES 1 498 1 505 Provisions pour retraites et avantages assimilés 34 34 Autres provisions 40 44 Fournisseurs et effets à payer 667 671 Provisions pour dettes sociales 131 147 Passifs sur contrat client 103 81 Autres dettes d'exploitation courantes 280 284 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION COURANTES 1 255 1 263 Dettes financières 31 17 Dettes de loyers 50 48 Dettes d'impôt courant 31 29 Autres dettes courantes 1 3 Passifs liés aux actifs destinés à la vente 4 - TOTAL DETTES COURANTES 1 371 1 360 TOTAL PASSIF 2 869 2 865 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 3 011 2 999

6.4 - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

Trimestre clos

le 31 mars (en millions d’euros) 2022 2021 Résultat net de l'exercice (39) (61) Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 2 1 Résultat net des activités poursuivies (41) (62) Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec la variation nette de la trésorerie d'exploitation Amortissements d'actifs 48 53 Pertes de valeur d'actifs 0 1 Variation nette des provisions (11) (13) (Gain) pertes sur cessions d'actifs (0) 0 Charges (produits) d'intérêts 34 31 Autres (dont impôts) 9 6 Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs (127) (193) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (89) (176) Intérêts payés sur dettes de loyers (4) (4) Intérêts payés (25) (23) Intérêts reçus 0 0 Impôts payés sur les résultats (7) (4) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'EXPLOITATION DES ACTIVITES POURSUIVIES (I) (125) (208) Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise (0) 0 Produit de cession net de titres de participations 0 (0) Acquisition d'immobilisations corporelles (14) (11) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 0 Acquisition d'immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés (21) (12) Trésorerie mise en nantissement (3) (2) Remboursement de trésorerie mise en nantissement 0 1 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'INVESTISSEMENT DES ACTIVITES POURSUIVIES (II) (38) (24) Augmentation de capital (0) 0 Augmentation des dettes financières 26 32 Remboursement des dettes de loyers (10) (15) Remboursement des dettes financières (2) (3) Frais liés à la dette et aux opérations en capital (5) - Autres 2 (3) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DE FINANCEMENT DES ACTIVITES POURSUIVIES (III) 11 11 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DES ACTIVITES ARRETEES OU EN COURS DE CESSION (IV) (7) (10) TRESORERIE A L'OUVERTURE DE LA PERIODE 196 330 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (I+II+III+IV) (159) (231) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie 1 3 TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE 38 102





1 Comme présenté dans le communiqué de presse du 24 février 2022, les objectifs présentés dans ce communiqué de presse ont été retraités afin d’intégrer les changements de méthodes comptables (interprétation IFRIC sur les contrats Saas) et ne prennent pas en compte le projet de Distribution de TCS.

2 La répartition des ventes par région et par produit est disponible en Annexe 1 “Détail des opérations par divisions »

3 La répartition des volumes par produit est disponible en Annexe 1 « Détail des opérations par divisions ».

