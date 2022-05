AKWEL : PUBLICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2022

French English

Jeudi 05 mai 2022

PUBLICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2022

Recul de -4,4 % à périmètre et taux de change constants

Forte génération de cash-flow

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré au premier trimestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 245,8 M€, en baisse de -10,1 % en publié par rapport au premier trimestre 2021.

Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre 2022 (du 1er janvier au 31 mars)

En M€ - non audité 2022 2021 Variation Variation PCC (*) 1er trimestre 245,8 273,3 -10,1 % -4,4 %

(*) À périmètre et taux de change constants

UNE PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE TOUJOURS FREINÉE

Le marché automobile mondial, pourtant attendu en légère croissance sur la première partie de l’année 2022, a continué à pâtir des désorganisations de production chez les constructeurs, dues aux problèmes d’approvisionnement en matières premières et composants électroniques. Ces difficultés ont été amplifiées en fin de trimestre avec les événements en Ukraine. Dans ce contexte défavorable, AKWEL limite sa baisse d’activité à

-4,4 % à périmètre et taux de change constants, soit une évolution comparable à celle de la production automobile mondiale (-4,2 %1). L’impact de change se monte à -15,5 M€ par rapport au premier trimestre 2021, dont -20,7 M€ sur la livre turque et +4,9 M€ sur le dollar américain.

DES ÉVOLUTIONS HÉTÉROGÈNES AU PLAN GÉOGRAPHIQUE

Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante :

France : 69,9 M€ (-10,1 %)

Europe (hors France) et Afrique : 69,1 M€ (-19,9 %)

Amérique du Nord : 71,1 M€ (+6,0 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 34,4 M€ (-15,1 %)

Amérique du Sud : 1,3 M€ (-21,0 %)





Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions se monte à 239,1 M€, en diminution de -9,0 % en publié. Les activités Refroidissement (-4,0 %) limitent leur baisse, de même que les activités Air (-3,5 %) qui gagnent des parts de marché, alors que la ligne de produits Dépollution affiche un recul plus marqué ce trimestre (-12,9 %). De son côté, le chiffre d’affaires Outillages poursuit sa tendance à la baisse à 4,0 M€ après des exercices précédents atypiques.

POURSUITE D’UNE FORTE GÉNÉRATION DE FREE CASH FLOW

Un niveau d’investissements encore limité ce trimestre ainsi qu’une nette amélioration du BFR, avec un retour à la normale des dettes fournisseurs et la poursuite de l’optimisation des créances, contribuent à générer un free cash-flow trimestriel important à 19,8 M€.

PERSPECTIVES 2022

Comme indiqué lors de la présentation des résultats 2021, la visibilité reste particulièrement faible en 2022 sur l’évolution du marché et sur la perspective d’un retour à une production automobile mondiale plus normative. Les difficultés d’approvisionnement en matières premières et composants vont continuer à peser sur l’organisation et l’activité des constructeurs et des équipementiers, renforcées par les tensions géopolitiques internationales. Dans ce contexte, et même si AKWEL n’est pas directement exposé à la situation en Ukraine et en Russie, le groupe reste prudent dans ses prévisions annuelles et anticipe à ce stade une croissance modérée de son activité en 2022.





Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du premier semestre 2022, le 28 juillet 2022, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 700 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





1 Source S&P Global Mobility

