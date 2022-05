Danish English

5. maj 2022

ROCKWOOL A/S’ bestyrelse vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på, at få aktionærernes godkendelse til at anvende betydelige ressourcer til genopbygningen af Ukraine

I forlængelse af bestyrelsens udmelding på virksomhedens generalforsamling den 6. april 2022 om, at ROCKWOOL aktivt vil bidrage til genopbygningen af Ukraine, har bestyrelsen besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i august. Formålet er at få aktionærernes godkendelse af et forslag om at anvende mellem 100-200 MDKK inden generalforsamlingen i 2023 til dette formål. Vi vil engagere os i relevante projekter og bidrage med byggematerialer, know-how, samt kapital til støtte for genopbygningen, forudsat at omstændighederne i landet tillader det.

Som meddelt på den seneste generalforsamling, er vi overbeviste om, at vores forretning, teknologi og andre aktiver ville blive nationaliserede, hvis vi ophørte med at drive forretning i Rusland, og at dette ikke ville bidrage til at afslutte krigen hurtigere, men tværtimod ville overlade betydelige værdier til Rusland. Det er fortsat vores opfattelse, at vi ved at fastholde vores forretning, gør det, der er mindst godt for den russiske regime.

ROCKWOOL A/S bestyrelsesformand Thomas Kähler udtaler:

”Det har været vigtigt for bestyrelsen at følge op på det, vi forpligtede os til på generalforsamlingen, nemlig at komme med konkrete tiltag til aktivt at støtte genopbygningen af Ukraine. For os handler dette ikke bare om at sende en check. Det handler i højere grad om at etablere en organisation, som både kan udvikle støtteprojekter ’på jorden’ og føre disse ud i livet.”

