IGE+XAO : Réalisation définitive de la fusion-absorption d’IGE+XAO par Schneider Electric

Toulouse, le 5 mai 2022, le Groupe IGE+XAO annonce :

Réalisation définitive de la fusion-absorption d’IGE+XAO par Schneider Electric

IGE+XAO annonce que les assemblées générales annuelles des actionnaires d’IGE+XAO et de Schneider Electric SE (compartiment A, code ISIN FR0000121972) (« Schneider Electric »), tenues respectivement les 4 et 5 mai 2022, ont approuvé la fusion-absorption d’IGE+XAO par Schneider Electric, sur la base d’une parité d’échange de 5 actions Schneider Electric pour 3 actions IGE+XAO.

La fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation d’IGE+XAO a pris effet ce jour à l’issue de l’assemblée générale annuelle de Schneider Electric, étant précisé qu’elle sera, sur le plan comptable et fiscal, rétroactive au 1er janvier 2022.

Les nouvelles actions Schneider Electric résultant de la fusion-absorption seront admises aux négociations sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0000121972 le 10 mai 2022, date à laquelle les actions IGE+XAO auront été radiées d’Euronext Paris.

Il est rappelé que, dans l’hypothèse où des actionnaires d’IGE+XAO ne seraient pas propriétaires, à ce jour, du nombre d’actions IGE+XAO nécessaire pour obtenir un nombre entier d’actions Schneider Electric, en application de la parité d’échange de la fusion, les intermédiaires financiers concernés (i) cèderont sur le marché Euronext Paris les actions Schneider Electric non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et (ii) répartiront les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits, dans un délai de 30 jours à compter du 12 mai 2022.

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 35 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente 389 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et dans 22 pays ainsi que 98 649 licences licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine.

Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com . Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo.

Contacts IGE+XAO

IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX

Téléphone : +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37

Site Web : www.ige-xao.com

Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris – Compartiment B – Indice CAC All shares® – ISIN FR 0000030827

Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36

Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0)5 62 74 36 02

