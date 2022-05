CGG : Assemblée générale mixte et réunion du Conseil d'administration du 5 mai 2022

English French

Assemblée Générale Mixte et Réunion du Conseil d’administration

du 5 mai 2022

Paris, France – 5 mai 2022

L’Assemblée Générale Mixte de CGG s’est tenue ce jour à Paris sous la présidence de Monsieur Philippe SALLE, Président du Conseil d’administration. Le résultat des votes et la retransmission audio de l’évènement sont disponibles sur le site de la Société : https://www.cgg.com/fr/investors/shareholder-services/general-meetings.

L’Assemblée Générale a adopté l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et notamment a approuvé :

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2021 ;

les résolutions portant sur la rémunération du Président du Conseil d’administration, des administrateurs et du Directeur Général ;

les autorisations au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la Société, de procéder à des attributions gratuites d'actions et de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société.





En outre, l’Assemblée Générale a renouvelé le mandat de Madame Sophie ZURQUIYAH en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans.

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration reste donc inchangé et se compose de 9 administrateurs dont 87,5% sont indépendants et 62,5% de femmes.

Le Conseil d’administration est composé de :

Philippe SALLE*, Président

Sophie ZURQUIYAH

Patrick CHOUPIN (administrateur représentant les salariés)

Michael DALY*

Anne-France LACLIDE-DROUIN*

Helen LEE BOUYGUES*

Colette LEWINER*

Heidi PETERSEN*

Mario RUSCEV*





Le Conseil d’administration, réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, a confirmé la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général. Monsieur Philippe SALLE exerçant les fonctions de Président du Conseil d’Administration, le Conseil a renouvelé Madame Sophie ZURQUIYAH dans ses fonctions de Directeur Général pour une durée de quatre ans.

Au cours de cette réunion, le Conseil d’administration a également décidé de modifier la composition de ses comités. En particulier, Madame Anne-France LACLIDE DROUIN rejoint le Comité HSE et développement durable et quitte en conséquence le Comité d’investissements. Les comités sont désormais composés comme suit :

Le Comité d’audit et de gestion des risques (3 administrateurs tous indépendants)

Anne-France LACLIDE-DROUIN*, Présidente

Helen LEE BOUYGUES*

Colette LEWINER*





Le Comité de rémunération, de nomination et de gouvernance (4 administrateurs dont 3 indépendants)

Colette LEWINER*, Présidente

Patrick CHOUPIN

Heidi PETERSEN*

Mario RUSCEV*

Le Comité d’investissements (3 administrateurs tous indépendants)

Helen LEE BOUYGUES*, Présidente

Michael DALY*

Mario RUSCEV*





Le Comité HSE et développement durable (4 administrateurs dont 3 indépendants)

Michael DALY*, Président

Patrick CHOUPIN

Anne-France LACLIDE-DROUIN*

Heidi PETERSEN*

* Administrateur indépendant

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 300 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts : Direction Juridique, 27 avenue Carnot, 91300 Massy

Pièce jointe