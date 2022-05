Konica Minolta lance l’AccurioPress 6272P

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 05 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa presse AccurioPress 6272P, conçue pour aider ses utilisateurs à repenser les possibilités offertes par l’impression monochrome. Les imprimeurs commerciaux, les centres d’impression payante et les services de reproduction centraux internes sont tous d’importants marchés cibles pour cette presse numérique de production entièrement configurée, qui vient remplacer la bizhub PRESS 2250P.

Inspirée de la très populaire presse à moteur unique AccurioPress 6136P, ce fleuron de la gamme numérique monochrome de Konica Minolta est doté d’un moteur double capable d’imprimer plus de 16 000 images par minute (ipm). Voilà un choix synonyme de durabilité, de fiabilité, de productivité, d’efficacité et d’automatisation inégalées, qui permettra aux utilisateurs d’optimiser leur investissement grâce à son coût total de possession (CTP) beaucoup plus bas que les appareils à vitesse comparable.

L’AccurioPress 6272P atteint 272 ipm en mode recto verso, ce qui lui permet de respecter des échéanciers serrés. Elle prend aussi en charge un vaste éventail de supports, dont des supports couchés et non couchés de 40 à 350 g/m², dont la taille varie entre 3,74 x 5,24 po et 12,76 x 19,02 po. Grâce à sa capacité d’alimentation de 18 000 feuilles et de sortie de 18 600 feuilles avec trois empileuses, cette presse effectuera des tâches d’impression de longue haleine sans interruption.

Les moteurs en tandem, possibles grâce à l’unité relais en tandem (TD-502), doublent la vitesse et la productivité en un seul processus intégré de production, pour des images d’une qualité supérieure et un grand éventail de fonctions automatisées. Cette presse est dotée de têtes d’impression à DEL de 1 200 x 1 200 ppp combinées à une technologie produisant des petites polices bien définies et des demi-teintes tout en douceur. Résultat : un texte et des images monochromes tout simplement splendides.

Tout comme la gamme de presses AccurioPress 6136P, la 6272P utilise un espace couleur CIE pour la conversion de documents couleur en noir et blanc, produisant ainsi des gradations plus riches que les fonctions de conversion traditionnelles. Un repérage recto verso précis pour les corps de livres, les documents techniques et bien plus est possible grâce à un alignement avant-arrière indépendant et à une fonction d’ajustement de la déformation. Le mode d’intercommunication dernier cri permet de poursuivre l’impression en cas peu probable d’erreur machine et, grâce au système de refroidissement du papier de série, tous les tirages peuvent immédiatement être traités hors ligne après l’impression.

Efficacité accrue par l’automatisation

Pour les entreprises d’impression désirant intégrer leur processus d’impression et les organisations utilisant l’impression numérique pour produire leurs propres publications internes et documents promotionnels, AccurioPro, la gamme de solutions numériques d’impression professionnelle de Konica-Minolta, offre une vitesse et une efficacité accrues, des fonctions et services élargis et un besoin réduit en main-d’œuvre opérationnelle. Ensemble, ces caractéristiques facilitent les tâches d’impression des utilisateurs et les aident à améliorer leur rentabilité.

Une empileuse et une vaste gamme d’options de finition avec interface pour les produits connexes, comme ceux de Plockmatic et GBC, améliorent la vitesse et la productivité de la 6272P, permettant aux environnements d’impression à grand volume de se démarquer par leurs créations et de créer de la valeur. Cette presse est également compatible avec l’IQ-501 pour la gestion de la gradation et du repérage avant-arrière. Les utilisateurs peuvent combiner leur AccurioPress 6136P avec la TD-502, pour ainsi doubler sa productivité et égaler celle de l’AccurioPress 6272P.

"Ce lancement met en évidence un certain nombre d'objectifs clés de Konica Minolta : rationaliser la transformation numérique de nos clients tout en repensant les possibilités d'impression et en augmentant la rentabilité ", a déclaré Kaan Saynier, Directeur du Marketing, Produits et Planification, Solutions d’Affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. "Nous avons équipé l'AccurioPress 6272P pour répondre aux applications avancées de nos clients en combinant des fonctionnalités novatrices telles que la technologie à double moteur, la meilleure durabilité, efficacité et automatisation de sa catégorie, le tout avec un faible coût total de possession."

Découvrez-en plus sur l’AccurioPress 6272P en ligne.

