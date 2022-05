Créez votre oasis cinq étoiles grâce au propane

English French

OTTAWA, 05 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne du propane (ACP) rappelle aux Canadiens que les températures plus chaudes et les journées qui rallongent sont synonymes de réunions extérieures avec famille et amis. Rendez ces moments géniaux en créant votre oasis cinq étoiles dans votre propre cour grâce au propane à faible émission.



Les grils, foyers, systèmes d’éclairage et chauffe-terrasses alimentés au propane peuvent rendre vos soirées chaudes et confortables. Vous pouvez même sauter plus tôt dans la piscine grâce à votre chauffe-eau au propane!

« La polyvalence, la portabilité et l’efficacité du propane peuvent offrir un confort unique à l’extérieur à votre famille et à vos amis, lance la présidente-directrice générale de l’ACP, Shannon Watt. Nous pouvons créer une oasis chaleureuse, invitante et sécuritaire pour notre famille et nos invités, tout en faisant notre part pour réduire nos émissions. »

De plus en plus de propriétaires au Canada choisissent le propane pour tous leurs besoins énergétiques domestiques – de la fournaise à haut rendement au barbecue. Les propriétaires qui troquent l’huile à chauffage pour le propane diminuent leurs émissions de GES de 38% par année, économisent jusqu’à 45% sur leur facture d’électricité et réduisent leurs coûts d’assurances.

« Passer au propane est un bon retour sur investissement qui vous permet de profiter d’un espace de vie rafraîchi, lance Mme Watt. Le propane est bien plus que cuire sur le barbecue et cette mode de créer un cocon 5 étoiles dans votre cour en est le parfait exemple. »

Consultez ces quelques pages sur notre site web pour plus d’informations: Pour les consommateurs de propane, Des trucs de sécurité pour le barbecue, Les directives de sécurité des chauffe-terrasses, Le propane 101 et La sécurité au quotidien.

Au sujet de l’Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. L’ACP élabore et produit du matériel de formation pour l’industrie, offre un plan d’intervention d’urgence à ses membres et défend les intérêts de ces derniers et de l’ensemble de l’industrie du propane.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Patrick Voyer, Gestionnaire des Communications, au 613 683-2273 ou à media@propane.ca.

