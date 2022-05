Les lauréats du 24e Défi OSEntreprendre Montréal sont maintenant dévoilés

MONTRÉAL, 05 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lundi soir le 2 mai 2022, avait lieu le 24e Gala du Défi OSEntreprendre Montréal qui a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Pas de doute que la Ville de Montréal peut être fière de son esprit entrepreneurial!

L’organisme Futurpreneur, responsable régional de cette 24e édition du Défi OSEntreprendre, ainsi que Maryse Gingras, Vice-présidente des opérations régionales - Québec, Colombie-Britannique, provinces de l’Atlantique et Programme de démarrage pour entrepreneur.e.s noir.e.s, se déclarent très inspirés par le dynamisme des lauréats. « L’énergie positive et la fébrilité étaient palpables lors de la soirée et tous les participants, partenaires et bénévoles étaient vraiment heureux de pouvoir se rencontrer en personne afin de célébrer ce merveilleux rayonnement de l’entrepreneuriat! » Mme Gingras a ainsi souligné la mobilisation et la résilience d’une multitude d’acteurs des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux ainsi que l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves. Le Défi OSEntreprendre, selon madame Gingras, est le tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région!

Lors de ce gala, 15 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs (liste en pièce jointe). Les récipiendaires du volet Création d’entreprise, du volet Réussite inc. et du volet Faire affaire ensemble ont été mis en lumière et ont reçu des bourses en prix et en services totalisant près de 54 000 $ à ces nouveaux entrepreneurs méritants!

Un partenariat gagnant

Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit entrepreneurial dans la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires. Futurpreneur est fier partenaire depuis plusieurs années du Défi OSEntreprendre. Notons que ce fut une première pour l’organisme à titre de responsable du Défi OSEntreprendre au niveau régional, à Montréal. Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région métropolitaine, l’organisme a pu compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires.

À propos du Défi OSEntreprendre

La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales, via quatre volets : son volet Scolaire pour les jeunes du primaire jusqu’à l’université, son volet Création d’entreprise pour les nouveaux entrepreneurs, son volet Réussite inc. pour les entrepreneurs au cheminement inspirant et son volet Faire affaire ensemble pour les modèles d’approvisionnement d’ici. Il se déploie et s’enracine aux échelons locaux, régionaux et nationaux. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

Partenaires nationaux

Volet Scolaire

Catégorie Primaire 1er cycle (1êre et 2e année)

Collectionnons les souvenirs et non les objets CSS Marguerite-Bourgeoys



Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e année)

Affichons nos couleurs sportives! CSS de Montréal



Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e année)

Sh-AIR-ing Clean Air CSS English-Montréal



Catégorie Secondaire 1 er cycle (1ère et 2e année)

Essential Tools Care Packages CSS Lester-B.-Pearson



Catégorie Secondaire 2 e cycle (3 e, 4 e et 5 e année)

RnB Cafe CSS English-Montréal



Catégorie Secondaire Adaptation scolaire

Les bougies 104-2 CSS de la Pointe-de-l'Île



Catégorie Universitaire (collectif - 4 personnes et plus)

Initier les jeunes à la recherche scientifique Université de Montréal



Catégorie Universitaire (individuel et petit groupe - 1 à 3 personnes)

MIAO PIJAOK Université du Québec à Montréal - Centre d'Entrepreneuriat ESG UQAM



Catégorie Collégial (collectif - 4 personnes et plus)

Crée ton standard Collège de Rosemont



Catégorie Collégial (individuel et petit groupe) (1 à 3 personnes)

VideoMOVO Cégep d'Ahuntsic



Catégorie Secondaire 2e cycle (3 e, 4 e et 5 e année)

Les services Koudmin Collège Sainte-Anne - Campus de Lachine



Volet Création d’entreprise

Catégorie Bioalimentaire

Aviva Alt Dairy

Les Aliments Green Brothers

Catégorie Commerce

Pâtisserie Zébulon



Catégorie Économie sociale

PhysioCoop



Catégorie Exploitation, transformation, production

FIER



Catégorie Innovation - technologique et technique

PLAKK



Catégorie Services aux entreprises

Les Événements Small Talk



Catégorie Services aux individus

Loge-moi inc.





Prix Honneur jeune entrepreneur présenté par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

Pâtisserie Zébulon



Volet Réussite inc.

CREO

Volet Faire affaire ensemble

Épicerie LOCO Ahunstic

Grand Prix Druide

FIER



Coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise

PLAKK



Coup de cœur Innovation - technologique et technique

Eyful



Coup de cœur Féminin

Aviva Alt Dairy



