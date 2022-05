Des acteurs locaux se regroupent pour offrir de nouvelles avenues de recyclage aux agriculteurs d’Abitibi-Ouest

LA SARRE, Quebec, 05 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat local de l’UPA d’Abitibi-Ouest, AgriRÉCUP et BMR Novago Coopérative La Sarre s’associent en vue de la réalisation d’un projet de récupération des plastiques agricoles. Ce projet permettra de récupérer et de recycler davantage de plastique agricole, incluant la pellicule de protection du foin et de l’ensilage.



Sensibles à la préservation d’un environnement sain, les producteurs agricoles d’Abitibi-Ouest jugent nécessaire l’implantation d’une collecte structurée, bien adaptée à leur territoire. La réalisation du projet évitera à ces plastiques d’aboutir aux sites d’enfouissement. Qui plus est, leur recyclage en d’autres produits, comme les drains agricoles, leur donnera une seconde vie. Ce processus concrétise les ambitions de l’économie circulaire.

Exploiter une ferme en production animale implique la culture et la récolte d’ensilage et de foin servant à nourrir le bétail. Ces fourrages seront emballés et conservés, souvent pendant des mois, ce qui nécessitera l’utilisation de pellicules, de bâches, de sacs silos, etc. Somme toute, cela représente une importante quantité de plastique qui se calcule en tonnes. « Ces plastiques jouent un rôle important sur les fermes. Toutefois, à la fin de leur vie utile, ils doivent être gérés de la bonne façon. Chaque secteur doit faire sa part. La stratégie de zéro déchet de plastique du Québec en témoigne. AgriRÉCUP est fière de contribuer à la recherche de solutions pour valoriser les plastiques utilisés en agriculture. Ce secteur affiche son leadership en collaborant pour trouver rapidement des solutions. Proactive et dynamique, l’Abitibi-Ouest constitue un exemple concret » de dire Christine Lajeunesse, directrice pour l’est du Canada, AgriRÉCUP.

Rappelons que dans chaque région, la mise en place d’un tel projet comporte ses particularités. La distance entre les sites de dépôt augmente les coûts. L’approche retenue doit bien refléter les caractéristiques régionales. Certains agriculteurs de la région utilisent des quantités importantes de plastique. Ils pourront utiliser un bac compresseur pour faciliter la manutention du plastique.

Le président du Syndicat local de l’UPA d’Abitibi-Ouest, Rémi Morin, explique : « Les producteurs agricoles veulent faire leur part pour améliorer l’environnement et pour réduire la quantité de matières envoyées à l’enfouissement. Rapidement adoptée par les autres agriculteurs du syndicat, l’idée de cette collaboration vient d’une productrice agricole locale ».

Rémi Morin parle ainsi du déroulement du projet : « Quatre de nos producteurs testeront le concept du bac compresseur à la ferme ». Des sacs de collecte gratuits seront aussi offerts à ceux qui n’ont pas de bac compresseur. Quant aux coûts reliés à la récupération et au recyclage, Rémi Morin ajoute : « Nous espérons que les intervenants gouvernementaux et locaux, MRC et municipalités, aideront à financer ce virage vers une économie plus verte. »

Pressé en ballots ou placé dans des sacs, le plastique sera rapporté au site de dépôt du BMR Novago Coopérative La Sarre. Dany Côté, directeur général de Novago Coopérative, commente : « Nous sommes heureux de participer à l’objectif zéro déchet en agriculture en utilisant notre quincaillerie BMR à La Sarre comme point de dépôt. Nous sommes fiers de nous associer à l’UPA et à AgriRÉCUP dans cette initiative de valorisation du plastique agricole. Nous travaillons à agrandir ce réseau de récupération avec l’ajout d’autres projets pilotes dans nos magasins BMR ».

Comment participer au projet ?

Pour obtenir plus de détails sur le déploiement du projet, sur la façon de recycler le plastique, veuillez communiquer avec l’UPA régionale ou visitez le site web d’AgriRÉCUP. Vous pouvez également consulter le bulletin ou la page Facebook de l’UPA d’Abitibi-Ouest. Sous peu, des dépliants fourniront tous les détails sur le projet pilote.

L’ajout de points de collecte est à prévoir à l’automne, selon l’avancement du projet, afin d’offrir un service de proximité aux agriculteurs. AgriRÉCUP remercie le BMR La Sarre d’avoir accepté de collaborer au projet. Tous les agriculteurs intéressés pourront apporter gratuitement les plastiques admissibles à ce site de dépôt :

BMR Novago Coopérative La Sarre

357, rue 2 est

La Sarre, Québec J9Z 2H6

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est une organisation nationale sans but lucratif financée par l’industrie. Elle offre au secteur agricole partout au Canada des programmes de gestion de produits et d’emballages arrivés en fin de vie. AgriRÉCUP travaille en collaboration avec plus de 75 membres de différents secteurs (pesticides, fertilisants, semences, plastiques agricoles et médicaments pour la santé animale), ainsi qu’avec des agences partenaires et des gouvernements. Ensemble, il s’agit de s’assurer que les agriculteurs canadiens peuvent contribuer activement à un environnement sain et à un avenir durable.

Le projet de récupération de plastiques agricoles dans la région d’Abitibi-Ouest fait partie d’un ensemble de projets pilotes. Menés par AgriRÉCUP, ils visent à se préparer pour l’entrée en vigueur du Règlement sur la responsabilité des producteurs. AgriRÉCUP bénéficie d’une contribution financière du MELCC dans le cadre de ses projets.

Sources :

Christine Lajeunesse

AgriRÉCUP

lajeunessec@agrirecup.ca

514-715-6603





David Prince

Fédération de l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue

819 762-0833, poste 312

dprince@upa.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e942cc81-64d9-46d0-a6bb-61788587b57f