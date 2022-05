IBA continue de façonner l'avenir de la protonthérapie au Congrès Annuel de l'ESTRO 2022

English French

IBA partagera les dernières mises à jour de son portefeuille Proteus® ainsi que sa plateforme communautaire Campus

Louvain-la-Neuve, Belgique, 6 mai 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader de la technologie des accélérateurs de particules et le principal fournisseur de solutions de protonthérapie, se réjouit de partager ses derniers développements en matière de protonthérapie lors du Congrès Annuel et l’exposition de la Société Européenne de Radiothérapie et d’Oncologie (ESTRO) qui se tiendra à Copenhague, au Danemark, du 6 au 10 mai 2022.

En collaboration avec ses clients, IBA est à la pointe de la protonthérapie en développant des solutions de traitement et de dosimétrie pour des soins optimaux aux patients.

Tout d'abord, la technologie Proteus® est conçue par des utilisateurs pour des utilisateurs avec quatre objectifs :

La confiance clinique : Conçu pour l'excellence clinique et les soins aux patients les plus avancés, Proteus® est un système de protonthérapie polyvalent qui permet aux centres d'oncologie de traiter un large éventail de tumeurs de manière sûre et efficace.

Conçu pour l'excellence clinique et les soins aux patients les plus avancés, Proteus® est un système de protonthérapie polyvalent qui permet aux centres d'oncologie de traiter un large éventail de tumeurs de manière sûre et efficace. Confort supérieur pour les patients et le personnel médical : Proteus® s'inspire de la pratique clinique quotidienne. Le design du Proteus® améliore l'expérience du patient en favorisant un environnement relaxant tout en rendant la pratique quotidienne du personnel médical sûre et facile.

Proteus® s'inspire de la pratique clinique quotidienne. Le design du Proteus® améliore l'expérience du patient en favorisant un environnement relaxant tout en rendant la pratique quotidienne du personnel médical sûre et facile. Façonner l'avenir de la protonthérapie : Le plan de développement des produits d'IBA vise à façonner l'avenir de la protonthérapie, avec l'intention d'augmenter le potentiel de la protonthérapie en termes de gain thérapeutique, de facilité d'utilisation et/ou de rapport bénéfice-coût. IBA poursuit son engagement à développer des innovations cliniquement pertinentes, destinées à améliorer le traitement des patients, en partenariat avec ses utilisateurs.

Le plan de développement des produits d'IBA vise à façonner l'avenir de la protonthérapie, avec l'intention d'augmenter le potentiel de la protonthérapie en termes de gain thérapeutique, de facilité d'utilisation et/ou de rapport bénéfice-coût. IBA poursuit son engagement à développer des innovations cliniquement pertinentes, destinées à améliorer le traitement des patients, en partenariat avec ses utilisateurs. L'excellence commerciale : Avec 35 ans d'expérience, IBA est le leader mondial dans son domaine. Elle dispose du plus grand nombre de sites d'exploitation, de salles et d'équipes de terrain, ainsi que de processus robustes et actualisés.

De plus, IBA est fière de présenter sa plateforme Campus pour la première fois à l'ESTRO. Lancée en octobre 2021 et représentant la plus grande communauté d'experts en protonthérapie, Campus a été construite en collaboration avec les partenaires cliniques et industriels d'IBA. C'est un espace unique où l'ensemble de la communauté de la protonthérapie peut discuter, collaborer et partager des idées entre eux, ainsi que recevoir des formations.

Campus est une plateforme communautaire construite sur trois principes :

Apprendre : Développez vos compétences

Partager : Collaborez avec vos pairs

Exceller : Maximisez les performances de votre centre

Olivier Legrain, Chief Executive Office d’IBA, a commenté : « Nous sommes très heureux de renouer le contact en présentiel avec nos clients lors du congrès annuel de l'ESTRO. Notre objectif est de permettre à nos clients d'accéder à des traitements meilleurs et plus rapides pour un plus grand nombre d'indications, ce qui permettra à davantage de patients d'accéder à la protonthérapie et d'améliorer leur qualité de vie. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

