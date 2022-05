Finnish English

Taaleri Oyj käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman



Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa toistaiseksi voimassa olevan henkilöstön osakesäästöohjelman (Ohjelma) Taaleri Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille.

Ohjelman tavoitteena on kannustaa työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan Taalerin osakkeita. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit sekä lisätä työntekijöiden motivaatiota ja pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Ohjelma koostuu joka toinen vuosi alkavista ohjelmakausista. Taalerin hallitus päättää erikseen mahdollisista tulevista ohjelmakausista ja niiden yksityiskohdista. Jokainen ohjelmakausi muodostuu 12 kuukautta kestävästä säästöjaksosta ja säästökautta seuraavasta omistusjaksosta. Ohjelmaa tarjotaan noin 120:lle Taalerin työntekijälle. Työntekijöillä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa nämä säästöt Taalerin osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Taalerin osakkeita neljännesvuosittain aina osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Palkkioksi sitoutumisesta Taaleri myöntää Ohjelmaan osallistuville työntekijöille yhden ilmaisen lisäosakkeen (brutto) jokaista säästöillä hankittua osaketta kohden. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista ja hankittujen säästöosakkeiden pitämistä omistuksessa omistusjakson päättymiseen saakka.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson päättymisen jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut niissä maissa, joissa työnantajalla on ennakonpidätysvelvollisuus. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille. Hankituille säästöosakkeille, Ohjelmasta saaduille lisäosakkeille ja mahdollisille muille Ohjelmasta saaduille osakkeille maksettavilla osingoilla ostetaan lisää osakkeita seuraavana mahdollisena hankintapäivänä. Näillä osakkeilla on sama oikeus lisäosakkeisiin.

Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja työntekijät kutsutaan osallistumaan yhteen ohjelmakauteen kerrallaan. Ensimmäinen ohjelmakausi alkaa 1.7.2022 ja päättyy 30.6.2025. Ensimmäisen ohjelmakauden omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 30.6.2025.



