Orion ja Jemincare solmivat yksinoikeudellisen sopimuksen koskien kivun hoitoon tarkoitettua opioideihin kuulumatonta lääkekandidaattia

Orion Oyj ja kiinalainen Jemincare ovat solmineet sopimuksen, jossa Orion saa manner-Kiinaa, Hong Kongia, Macaota ja Taiwania (niin sanottu suur-Kiinan alue) lukuun ottamatta maailmanlaajuisen yksinoikeuden akuutin ja kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun voimakkaan ja selektiivisen NaV 1.8 -salpaajan kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Orion saa myös omistusoikeuden tiettyihin yhdisteeseen liittyviin keskeisiin patenttihakemuksiin omalla alueellaan.

Sopimuksen mukaan Orionilla on oikeus kehittää ja kaupallistaa lääkeaihio omalla alueellaan. Orion vastaa täysin omista kehittämis- ja kaupallistamiskuluistaan. Lisäksi Orion valmistaa tuotteet, mukaan lukien vaikuttava lääkeaine, omille markkinoilleen.

Sopimuksen ehtojen mukaan Orion maksaa Jemincarelle ennakkomaksuna 15 miljoonaa euroa, jonka lisäksi Jemincarella on tiettyjen kehitys-, kaupallistamis- ja myyntitavoitteiden saavuttamisen jälkeen oikeus saada etappimaksuja, jotka voivat olla merkittäviä. Lisäksi Jemincare on oikeutettu saamaan porrastettua 8–15 prosentin rojaltia tulevasta myynnistä Orionin alueella.

"Olemme innoissamme tästä sopimuksesta ja odotamme kovasti, että pääsemme viemään tämän yhdisteen kliinisiin tutkimuksiin myöhemmin tänä vuonna. Kipu on yksi yleisimmistä syistä hakeutua terveydenhuollon vastaanotolle, ja se aiheuttaa merkittävää yhteiskunnallista taakkaa terveydenhuollon kuormituksen ja menetetyn tuottavuuden muodossa. Tarve uusille tehokkaille ja turvallisille hoitovaihtoehdoille, jotka eivät aiheuta riippuvuutta, on suuri. NaV 1.8 -kanava on tunnettu kivun signalointiin osallistuva proteiini ja siten lupaava kohde uusille kivunhoitomenetelmille",sanoo Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, professori Outi Vaarala.

"JMKX000623 on Jemincaren itsenäisesti kehittämä voimakas ja selektiivinen Nav1.8 -salpaaja, jolle olemme maaliskuussa 2022 saaneet hyväksynnän aloittaa kliiniset tutkimukset Kiinassa. Olemme iloisia voidessamme aloittaa Orionin kanssa yhteistyön, joka tähtää tämän lupaavan hoidon tuomiseen potilaille myös muualla maailmassa. Tämä on toinen innovatiivinen hoitomme, joka on partneroitu maailmanlaajuiselle kumppanille. Orionilla on runsaasti kokemusta hoitojen kehittämisestä neurologian ja kivun hoidon alueella, ja odotamme innolla tiivistä yhteistyötä Orionin kanssa, jotta tämä yhdiste saadaan vietyä kliinisiin tutkimuksiin”, sanoo Jemincare Pharmaceutical Groupin johtaja Hong Liang.

NaV 1.8 kivun hoidon kohteena

Kipua aistivien hermosolujen sähköinen aktivaatio on olennainen fysiologinen prosessi kivun välittymiselle, jossa tieto välittyy perifeerisistä kudoksista keskushermostoon ja aivoihin, jossa kivun havaitseminen tapahtuu. NaV 1.8 on yksi keskeisistä natriumkanavan alatyypeistä, jotka säätelevät kipusäikeiden ärtyvyyttä. NaV 1.8:n olennainen rooli kivun välittymisessä on osoitettu prekliinisissä tutkimuksissa, ja se on vahvistettu geneettisesti ja farmakologisesti akuuttia ja kroonista kipua koskevissa kliinisissä tutkimuksissa, joissa tutkittiin selektiivistä NaV 1.8:n salpaajaa. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole vielä yhtään NaV 1.8 -kanavaa selektiivisesti salpaavaa lääkettä.

Jemincare

Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. on johtava lääkealan yritys Kiinassa. Vuonna 1999 perustetulla Jemincare-konsernilla on yli 10 000 työntekijää, jotka ovat omistautuneet kehittämään, valmistamaan ja kaupallistamaan terapeuttisia lääkkeitä strategisilla aloillaan, joihin kuuluvat onkologia, nefrologia, aivo-, sydän- ja verisuonitautien hoito, tulehdusten hoito, kivun hoito, hengityselinsairaudet ja lastentaudit. Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd on Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd:n tutkimus- ja kehityskeskus. Shanghai Jemincare on kehittynyt vahvaksi yksiköksi, jossa on noin 500 tutkijaa ja joka koostuu kolmesta innovaatiokeskuksesta, jotka ovat Small Molecule Innovative Center, Biologics Innovation Center ja Technology Innovation Center. Nav1.8 -ohjelma kehitettiin Small Molecule Innovation Centerissä, jossa on yli 10 tutkimushanketta etenemässä kliinisen tutkimuksen aloittamisen hyväksyntävaiheeseen sekä 3 hanketta, jotka ovat siirtymässä kliiniseen tutkimusvaiheeseen. Lisätietoja on osoitteessa www.jemincare.com.



Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.