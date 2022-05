English French

Nanterre, le 6 mai 2022

VINCI va réaliser le réservoir d’eau de Springbank, au Canada

Réduction des risques d’inondation de Calgary et ses alentours

Une infrastructure contribuant à la résilience climatique du territoire

Un contrat d’un montant total de 379 millions de dollars canadiens (263 millions d’euros)





VINCI Construction, à travers sa filiale de terrassement dédiée aux grands projets, va réaliser le réservoir d’eau de Springbank, situé 15 km à l’ouest de Calgary, pour le compte de la province canadienne de l’Alberta.

Ce projet permettra de protéger les habitants de Calgary et ses alentours en détournant et en stockant temporairement les eaux de la rivière Elbow lors des crues, afin d’éviter les inondations, telles que celles intervenues en 2013.

Les travaux, dont le montant s’élève à 379 millions de dollars canadiens (263 millions d’euros), devraient durer 3 ans. Ils comprennent un ouvrage de régulation sur l’Elbow, un barrage en terre de 29 mètres de hauteur sur une longueur d’environ 3,8 km, fonctionnant avec une prise d’eau et un canal de dérivation de 4,3 km. Au total, le volume à terrasser sur ce projet est estimé à environ 5 millions de mètres cubes. Le contrat prévoit également des travaux d’aménagements de tracé et de construction d’ouvrages d’art sur les voiries attenantes.

Le projet de Springbank témoigne de l’expertise de VINCI Construction dans le secteur des infrastructures contribuant à la résilience climatique, pour accompagner le développement durable des territoires. Il vient renforcer l’ancrage local de VINCI au Canada, où le Groupe emploie plus de 5 200 collaborateurs et a réalisé 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 90

media.relations@vinci.com

Pièce jointe