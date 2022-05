Technicolor : Assemblée générale extraordinaire du vendredi 6 mai 2022

English French

Communiqué de presse

Assemblée générale extraordinaire

du vendredi 6 mai 2022

Paris (France), 6 mai 2022 – Technicolor (Euronext Paris : TCH, OTCQX : TCLRY, ci-après la « Société ») annonce que l’Assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, présidée par Mme Anne Bouverot, Présidente du Conseil d’administration, s’est réunie ce jour à l’Espace Saint-Martin, 75003 Paris.

Toutes les résolutions ont été approuvées à plus de 99 % des voix, à l’exception de la résolution n°17 pour laquelle le Conseil d’administration avait préconisé un vote contre et qui a été rejetée. Ainsi l’émission proposée d’obligations convertibles en actions réservée à un ensemble de bénéficiaires dénommés pour un montant nominal total de 300 millions d’euros a été approuvée et tous les pouvoirs nécessaires ont été donnés au Conseil d’administration pour mettre en œuvre ces émissions.

Les statuts de la Société ont été également modifiés (approbation de la résolution n°18), de manière à permettre à la Société de distribuer des réserves ou primes en nature et ainsi pouvoir mettre en œuvre la distribution envisagée des actions de Technicolor Creative Studios (TCS), laquelle reste soumise à l’approbation des actionnaires de la Société. Ces derniers seront invités à se prononcer sur cette distribution lors de l’Assemblée générale mixte annuelle le 30 juin prochain.

Les résultats détaillés concernant le quorum et le résultat des votes sont publiés ce soir sur le site internet de la Société. La retransmission intégrale de l’Assemblée générale est également disponible sur ce même site www.technicolor.com/fr/relations-investisseurs/assemblee-generale.

