GXO Logistics annonce ses résultats du premier trimestre 2022

French German

Faits marquants



Chiffre d'affaires du premier trimestre de 2,1 milliards de dollars, en hausse de 14 % en glissement annuel ; incluant une croissance du chiffre d'affaires organique¹ de 19 % ; un bénéfice net attribuable à GXO de 37 millions de dollars ; et un BAIIDA ajusté¹ de 155 millions de dollars ; une croissance de 167 % du BPA dilué et une croissance de 59 % du BPA dilué ajusté¹

GXO revoit à la hausse ses prévision pour l'ensemble de l'exercice 2022 et présente des prévisions pour le BPA dilué ajusté¹ : croissance du chiffre d'affaires organique¹ 2022 élevée se situant entre 11 et 15 % en cumul annuel ; prévisions du BPA dilué ajusté¹ pour l'ensemble de l'exercice de 2,70 à 2,90 dollars impliquant une croissance de 29 à 39 %

Faits marquants de l'activité

Nouvelles signatures record pour le premier trimestre ; plus d'un milliard de dollars de revenus supplémentaires sous contrat pour 2022, ce qui équivaut à 13 % du chiffre d'affaires de 2021

Revenus supplémentaires d'environ 217 millions de dollars déjà sous contrat pour 2023

Solide portefeuille de ventes de 2,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 % en glissement annuel

Le taux de rétention des revenus s'est établi à hauteur de 95-100 % depuis la scission

Premier rapport ESG publié, indiquant une baisse de 24 % de l'intensité des gaz à effet de serre par chiffre d'affaires en 2021



GREENWICH, Connecticut, 06 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos au 31 mars 2022.

Malcolm Wilson, président-directeur général de GXO, a déclaré : « Nos performances exceptionnelles en termes de résultats financiers ce trimestre et de nouvelles signatures témoignent de la valeur des solutions décisives de GXO, de la force de notre modèle commercial contractuel et de l'accélération de la demande d'externalisation pour la première fois, en particulier de la part des clients du commerce électronique et omnicanal.

« Dans l'environnement actuel, où les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus complexes et nécessitent une plus grande échelle, les solutions de GXO aident à maximiser la vitesse de commercialisation et la rentabilité de nos clients, tout en réduisant leur impact environnemental. Notre capacité à fournir à nos clients des solutions d'entreposage technologiquement avancées et un service exceptionnel pour optimiser efficacement leurs stocks est aujourd'hui plus cruciale que jamais.

« Au cours du premier trimestre, nous avons observé des volumes et une croissance solides sur l'ensemble de nos marchés verticaux. Pour le reste de l'exercice 2022 et au-delà, nous continuons de bénéficier d'une visibilité des revenus sur plusieurs années, d'opportunités de croissance exceptionnelles avec des clients nouveaux et existants et d'un modèle commercial contractuel prévisible.

« Nos nouvelles signatures, associées à notre portefeuille de ventes record et à notre taux de rétention des revenus élevé et continu, nous permettent de revoir à la hausse nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires organique de 2022 à entre 11 et 15 % et de présenter des prévisions pour le BPA dilué ajusté de 2,70 à 2,90 $ pour 2022, impliquant une croissance comprise entre 29 et 39 %. »

Résultats du premier trimestre 2022

Le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 2,1 milliards de dollars, comparativement à 1,8 milliard de dollars pour le premier trimestre 2021. Le bénéfice net attribuable à GXO s'est élevé à 37 millions de dollars, comparativement à 14 millions de dollars pour le premier trimestre 2021. GXO a déclaré un bénéfice net pro forma attribuable à GXO de 18 millions de dollars pour le premier trimestre 2021. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 0,32 dollar, comparativement à 0,12 dollar pour le premier trimestre 2021.

Le bénéfice net ajusté attribuable à GXO¹ s'est élevé à 68 millions de dollars, comparativement à 42 millions de dollars pour le premier trimestre 2021. Le bénéfice dilué par action ajusté¹ s'est élevé à 0,59 dollar, comparativement à 0,37 dollar pour le premier trimestre 2021.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« BAIIDA ajusté¹ ») a augmenté pour atteindre 155 millions de dollars, comparativement à 132 millions de dollars au premier trimestre 2021. GXO a déclaré un BAIIDA ajusté pro forma¹ de 143 millions de dollars pour le premier trimestre 2021.

GXO a généré 46 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, comparativement à 47 millions de dollars pour le premier trimestre 2021. Au cours du premier trimestre 2022, GXO a utilisé 16 millions de dollars de flux de trésorerie disponible ¹, comparativement à 20 millions de dollars au premier trimestre 2021.

Au cours du premier trimestre 2022, GXO a signé des contrats avec de nouveaux clients qui devraient contribuer à hauteur de 344 millions de dollars au chiffre d'affaires annualisé. Ces signatures devraient générer 192 millions de dollars de revenus supplémentaires en 2022. Reflétant ces nouvelles signatures solides, nous revoyons à la hausse nos prévisions du chiffre d'affaires pour atteindre une croissance organique de 11 à 15 % en 2022. Les contrats signés par GXO avec de nouveaux clients au cours du premier trimestre 2022 devraient contribuer à hauteur de 217 millions de dollars de revenus supplémentaires en 2023.

Mise à jour des prévisions pour 2022

GXO revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2022, comme suit :

Croissance du chiffre d'affaires organique¹ de 11 à 15 % (précédemment de 8 à 12 %)

Bénéfice dilué par action ajusté¹ de 2,70 $ à 2,90 $ (nouvelle mesure)

BAIIDA ajusté¹ de 707 millions de dollars à 742 millions de dollars

Rendement sur le capital investi¹ de plus de 30 %

Flux de trésorerie disponible¹ d'environ 30 % du BAIIDA ajusté¹

Dépréciation et amortissement compris entre 260 millions de dollars et 280 millions de dollars

Dépenses d'investissement nettes à hauteur de 3 % des ventes environ



Les objectifs de 2022 excluent les avantages attendus de l'acquisition en attente de Clipper Logistics plc et supposent des taux de change constants.

Prévisions à long terme de GXO

GXO a l'intention de publier des objectifs financiers à long terme lors de sa journée des investisseurs au cours du second semestre 2022.

Situation de liquidité

Au 31 mars 2022, GXO comptait environ 1,1 milliard de dollars de liquidités totales et 939 millions de dollars de dette totale. Le levier net de la société¹ était de 1, calculé en tant que dette nette¹ de 627 millions de dollars, divisé par le BAIIDA ajusté¹ des douze derniers mois de 634 millions de dollars pour la période close au 31 mars 2022.

_______________________________

¹ Pour les définitions des mesures non conformes aux PCGR, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » de ce communiqué de presse.

Conférence téléphonique

GXO tiendra une conférence téléphonique le jeudi 5 mai 2022 à 8h30 (heure de l'Est). Les participants peuvent appeler gratuitement le numéro (depuis les États-Unis/Canada) 877-407-8029 ; les personnes appelant depuis l'étranger peuvent composer le +1 201-689-8029. Identifiant de la conférence : 13728651. Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société, investors.gxo.com. La conférence sera archivée jusqu'au 19 mai 2022. Pour accéder à la rediffusion par téléphone, appelez gratuitement le numéro (depuis les États-Unis/Canada) 877-660-6853 ; appels depuis l'international, veuillez composer le +1 201-612-7415. Utilisez le code d'accès du participant 13728651.

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus grand fournisseur mondial de logistique contractuelle pure-play, qui profite de la croissance rapide du commerce électronique, de l'automatisation et de l'externalisation. GXO s'engage à fournir un lieu de travail diversifié et de classe mondiale à environ 120 000 membres de son équipe dans plus de 900 installations totalisant une superficie approximative de 18,5 millions de mètres carrés. La société s'associe avec les plus grandes sociétés de premier plan au monde pour résoudre les défis logistiques complexes avec des solutions de chaîne d'approvisionnement et de commerce électronique à la pointe de la technologie, à grande échelle et avec rapidité. Le siège social de GXO se situe à Greenwich, dans le Connecticut, aux États-Unis. Pour tout complément d'information, veuillez consulter GXO.com et vous connecter avec GXO sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), nous fournissons des rapprochements des mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans le présent communiqué de presse avec la mesure la plus directement comparable en vertu des PCGR, qui sont décrites dans les tableaux financiers ci-dessous.

Les mesures financières non conformes aux PCGR de GXO dans le présent communiqué de presse incluent : le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« BAIIDA ajusté »), la marge du BAIIDA ajusté, le BAIIDA ajusté pro forma, la marge du BAIIA ajusté pro forma, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ajusté »), la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté pro forma, la marge du BAIIA ajusté pro forma, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le bénéfice ajusté par action (de base et diluée) (« BPA ajusté »), le flux de trésorerie disponible, le chiffre d'affaires organique, la croissance du chiffre d'affaires organique, le levier net, la dette nette et le rendement sur le capital investi (« RCI »).

Nous pensons que les mesures financières ajustées ci-dessus facilitent l'analyse de nos opérations commerciales en cours car elles excluent des éléments qui peuvent ne pas refléter ou ne sont pas liés aux performances d'exploitation principales de GXO, et peuvent aider les investisseurs à comparer avec les périodes précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. D'autres sociétés peuvent calculer ces mesures financières non conformes aux PCGR différemment et, par conséquent, nos mesures peuvent ne pas être comparables aux mesures portant le même nom utilisées par d'autres sociétés. Les mesures financières non conformes aux PCGR de GXO ne doivent être utilisées que comme mesures supplémentaires de notre performance d'exploitation.

Le BAIIDA ajusté, le BAIIDA ajusté pro forma, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté pro forma, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté incluent des ajustements pour les coûts de transaction et d'intégration, ainsi que les coûts de restructuration et autres ajustements tels que décrits dans les tableaux financiers ci-dessous. Les ajustements de transaction et d'intégration sont généralement des coûts différentiels résultant d'une acquisition, d'une cession ou d'une scission réelle ou prévue et peuvent inclure des coûts de transaction, des honoraires de consultation, des primes de fidélisation et des salaires et traitements internes (dans la mesure où les personnes sont affectées à temps plein aux activités d'intégration et de transformation) et certains coûts liés à l’intégration et à la séparation des systèmes d'information. Les coûts de restructuration concernent principalement les coûts de cessation de service associés aux initiatives d'optimisation commerciale.

Le BAIIDA ajusté pro forma et le BAIIA ajusté pro forma incluent des ajustements pour les dépenses d'entreprise attribuées et les coûts autonomes des entreprises publiques. Les dépenses d'entreprise attribuées sont les dépenses qui ont été allouées aux états financiers combinés sur une base de répartition, conformément aux PCGR des États-Unis. Les coûts autonomes d'une entreprise publique sont les coûts d'exploitation estimés de GXO en tant qu'entreprise indépendante publique à la suite de sa scission de XPO Logistics, Inc. à compter du 2 août 2021 et représentent le point médian de nos coûts d'entreprise estimés.

Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est une mesure importante de notre capacité à rembourser des dettes arrivant à échéance ou à financer d'autres utilisations de capitaux qui, selon nous, amélioreront la valeur pour les actionnaires. Nous calculons le flux de trésorerie disponible en tant que trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation, déduction faite du paiement pour les achats de biens et équipements, ainsi que du produit de la vente de biens et équipements. Nous pensons que le BAIIDA ajusté, la marge du BAIIDA ajusté, le BAIIDA ajusté pro forma, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté pro forma et la marge su BAIIA ajusté pro forma améliorent la comparabilité d'une période à l'autre en supprimant l'impact de notre structure de capital (intérêts et dépenses de financement), de la base d'actifs (dépréciation et amortissement), les impacts fiscaux et autres ajustements décrits dans les tableaux ci-joints que la direction a considérés comme ne reflètant pas les principales activités d’exploitation, et aident ainsi les investisseurs à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. Nous pensons que le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d'exploitation d'une période à l'autre en supprimant l'impact de certains coûts et gains que la direction n'a pas considéré comme reflétant nos principales activités d'exploitation, y compris l'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions. Nous pensons que les revenus organiques et la croissance organique sont des mesures importantes en ce sens qu'elles excluent l'impact des fluctuations des taux de change et des revenus des entreprises acquises. Nous pensons que le levier net et la dette nette sont des mesures importantes de notre position de liquidité globale et sont calculés en retirant la trésorerie et les équivalents de trésorerie de notre dette totale et de notre dette nette en pourcentage de notre BAIIDA ajusté sur une période de douze mois. Nous calculons le RCI comme notre BAIIA ajusté sur douze mois, net des impôts sur le revenu payés divisé par le capital investi. Nous sommes convaincus que RCI fournit aux investisseurs une perspective importante sur la manière dont GXO déploie efficacement le capital et utilise cette mesure en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle d'activité.

La direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et évaluer les performances continues de GXO.

En ce qui concerne nos objectifs financiers le BAIIDA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2022, la croissance du chiffre d'affaires organique, le BPA dilué ajusté, le RCI et le flux de trésorerie disponible, un rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR correspondantes n'est pas disponible sans un effort déraisonnable dû à la variabilité et à la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces mesures cibles non conformes aux PCGR. La variabilité de ces éléments peut avoir un impact significatif sur nos futurs résultats financiers conformes aux PCGR et, en conséquence, nous ne sommes pas en mesure de préparer les énoncés prospectifs des revenus et des flux de trésorerie préparés conformément aux PCGR, qui seraient nécessaires pour produire un tel rapprochement.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont, ou peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, y compris nos objectifs financiers de 2022 pour la croissance du chiffre d'affaires organique, le BPA dilué ajusté, le BAIIDA ajusté, le RCI, le flux de trésorerie disponible, les dépenses d'amortissement et de dépréciation et les dépenses nettes en capital, ainsi que l'impact supplémentaire attendu des nouveaux contrats avec les clients en 2022 et 2023. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l'intention », « peut », « plan , « potentiel », « prévoir », « devrait », « sera », « s'attendre à », « objectif », « projection », « prévoir », « objectif », « orientation », « perspective », « effort », « cible », « la trajectoire » ou le négatif de ces termes ou d'autres termes comparables. Toutefois, l'absence de ces mots ne signifie pas que les énoncés ne sont pas prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les prévisions, hypothèses et analyses actuelles de la société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances.

Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses connues et inconnues qui peuvent faire que les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations à venir exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés de nature prospective. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à une différence importante comprennent, sans s'y limiter, les risques discutés dans nos documents déposés auprès de la SEC et les suivants : la gravité, l'ampleur, la durée et les séquelles de la pandémie de COVID-19 et les réponses du gouvernement à la pandémie de COVID-19, y compris les exigences en matière de vaccinations ; les conditions économiques en général ; les défis de la chaîne d'approvisionnement, y compris les pénuries de main-d'œuvre ; la concurrence et les pressions sur les prix ; notre capacité à aligner nos investissements dans les immobilisations, y compris les équipements et les entrepôts, aux demandes de nos clients ; notre capacité à intégrer et à réaliser avec succès les synergies, les économies de coûts et les opportunités d'amélioration des bénéfices attendus en ce qui concerne les sociétés acquises ; les acquisitions peuvent échouer ou entraîner d'autres risques ou développements qui affectent négativement notre situation financière et nos résultats ; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes ; notre capacité à lever des capitaux sous forme d'emprunts ou de capitaux propres ; les litiges ; les questions de travail, y compris notre capacité à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits du travail dans les installations de nos clients et les efforts des organisations syndicales pour organiser nos employés ; les risques associés aux régimes de prestations définis pour nos employés actuels et anciens ; les fluctuations des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt fixes et flottants ; les problèmes liés à nos droits de propriété intellectuelle ; la réglementation gouvernementale, y compris les lois sur la conformité commerciale, ainsi que les changements dans les politiques commerciales internationales et les régimes fiscaux ; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ; les catastrophes naturelles, attaques terroristes ou incidents similaires ; une perturbation importante des opérations de GXO ; l'incapacité à atteindre le niveau de croissance du chiffre d'affaires, de génération de trésorerie, d'économies de coûts, d'amélioration de la rentabilité et des marges, de discipline fiscale, ou de renforcement de la compétitivité et des opérations anticipées ou ciblées ; l'impact des cyberattaques potentielles et des violations des technologies de l'information ou de la sécurité des données, l'incapacité de mettre en œuvre avec succès des initiatives technologiques ; les avantages attendus de la scission et les incertitudes concernant la scission, y compris le risque que la scission ne produise pas les avantages souhaités ; et une décision de l'IRS que la distribution ou certaines transactions de séparation connexes doivent être traitées comme des transactions imposables.

Tous les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont qualifiés par ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats ou développements réels prévus par nous seront réalisés ou, même s'ils sont réalisés de manière substantielle, qu'ils auront les conséquences ou les effets attendus sur nous, notre entreprise ou nos opérations. Les énoncés prospectifs exposés dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date indiquée dans celui-ci, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, des changements dans les attentes ou la survenue d’événements imprévus, sauf pour la mesure requise par la loi.

Contact auprès des investisseurs

Chris Jordan

+1 (203) 536 8493

chris.jordan@gxo.com

Contact auprès des médias

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2022 2021 Revenue $ 2,083 $ 1,822 Direct operating expense 1,748 1,520 Selling, general and administrative expense 190 171 Depreciation and amortization expense 76 79 Transaction and integration costs 19 18 Restructuring costs and other 13 4 Operating income 37 30 Other income, net 16 1 Interest expense, net (4 ) (5 ) Income before income taxes 49 26 Income tax expense (11 ) (9 ) Net income 38 17 Less: Net income attributable to noncontrolling interests (1 ) (3 ) Net income attributable to GXO $ 37 $ 14 Earnings per share data Basic earnings per share $ 0.32 $ 0.12 Diluted earnings per share $ 0.32 $ 0.12 Weighted-average common shares outstanding Basic weighted-average common shares outstanding 114,731 114,626 Diluted weighted-average common shares outstanding 115,569 114,626





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited) March 31, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2022 2021 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 312 $ 333 Accounts receivable, net of allowances of $13 and $13, respectively 1,492 1,507 Other current assets 226 259 Total current assets 2,030 2,099 Long-term assets Property and equipment, net of $1,145 and $1,128 in accumulated depreciation, respectively 833 863 Operating lease assets 1,771 1,772 Goodwill 1,986 2,017 Intangible assets, net of $414 and $407 in accumulated amortization, respectively 239 257 Other long-term assets 267 263 Total long-term assets 5,096 5,172 Total assets $ 7,126 $ 7,271 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 549 $ 624 Accrued expenses 940 998 Short-term borrowings and obligations under finance leases 32 34 Current operating lease liabilities 455 453 Other current liabilities 146 220 Total current liabilities 2,122 2,329 Long-term liabilities Long-term debt and obligations under finance leases 907 927 Long-term operating lease liabilities 1,388 1,391 Other long-term liabilities 334 234 Total long-term liabilities 2,629 2,552 Commitments and contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share, 300,000 shares authorized, 114,840 and 114,659 shares issued and outstanding, as of March 31, 2022 and December 31, 2021, respectively 1 1 Preferred Stock, $0.01 par value per share, 10,000 shares authorized, 0 shares issued and outstanding, as of March 31, 2022 and December 31, 2021, respectively — — Additional paid-in capital 2,349 2,354 Retained earnings 163 126 Accumulated other comprehensive loss (172 ) (130 ) Total stockholders’ equity before noncontrolling interests 2,341 2,351 Noncontrolling interests 34 39 Total equity 2,375 2,390 Total liabilities and equity $ 7,126 $ 7,271





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2021 Cash flows from operating activities: Net income $ 38 $ 17 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 76 79 Stock-based compensation expense 6 5 Deferred tax benefit 3 6 Other 4 (7 ) Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (33 ) 3 Other assets (7 ) (65 ) Accounts payable (39 ) (17 ) Accrued expenses and other liabilities (2 ) 26 Net cash provided by operating activities 46 47 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (65 ) (67 ) Proceeds from sales of property and equipment 3 — Purchase and sale of affiliate trade receivables, net — 20 Acquisition of businesses, net of cash acquired — 9 Other 18 — Net cash used in investing activities (44 ) (38 ) Cash flows from financing activities Repayment of debt related to securitization transactions and other — (25 ) Repayment of debt and finance leases (9 ) (26 ) Net transfers from XPO Logistics, Inc. — 138 Other (9 ) (7 ) Net cash provided by (used in) financing activities (18 ) 80 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents (5 ) (3 ) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (21 ) 86 Cash and cash equivalents, beginning of period 333 328 Cash and cash equivalents, end of period $ 312 $ 414





Key Data

Disaggregation of Revenues

(Unaudited) We disaggregated our revenue by geographic area. Our revenue disaggregated by geographical area, based on sales office locations, was as follows: Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2021 United Kingdom $ 704 $ 552 United States 681 584 France 176 180 Netherlands 170 148 Spain 120 119 Other 232 239 Total $ 2,083 $ 1,822





Our revenue can also be disaggregated by various verticals, reflecting our customers’ principal industry sector. Our revenue disaggregated by industry sector was as follows: Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2021 E-commerce, omnichannel retail and consumer technology $ 1,130 $ 951 Food and beverage 338 299 Industrial and manufacturing 263 248 Consumer packaged goods 213 186 Other 139 138 Total $ 2,083 $ 1,822





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA margin

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2021 2021 (Pro forma)(1) Net income attributable to GXO $ 37 $ 14 $ 18 Net income attributable to noncontrolling interests 1 3 3 Net income $ 38 $ 17 $ 21 Interest expense, net 4 5 7 Income tax expense 11 9 11 Depreciation and amortization expense 76 79 79 Transaction and integration costs 19 18 18 Restructuring costs and other 13 4 4 Unrealized gain on foreign currency options (6 ) — — Adjusted EBITDA(2) $ 155 $ 132 $ 140 Allocated corporate expense(3) 16 Public company standalone cost(4) (13 ) Pro forma adjusted EBITDA(1)(2) $ 143 Revenue $ 2,083 $ 1,822 $ 1,822 Adjusted EBITDA margin(5) 7 % 7 % 8 % (1) Pro forma as prepared under combined financial statements for all periods before August 2, 2021, includes allocated expenses from XPO Corporate.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(3) Excludes the impact of adjusted items and allocated interest expense, income tax, depreciation and amortization from XPO Corporate.

(4) Estimated costs of operating GXO as a standalone public company.

(5) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITA and Adjusted EBITA margin

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2021 2021 (Pro forma)(1) Net income attributable to GXO $ 37 $ 14 $ 18 Net income attributable to noncontrolling interests 1 3 3 Net income $ 38 $ 17 $ 21 Interest expense, net 4 5 7 Income tax expense 11 9 11 Amortization expense 14 14 14 Transaction and integration cost 19 18 18 Restructuring costs 13 4 4 Unrealized gain on foreign currency options (6 ) — — Adjusted EBITA(2) $ 93 $ 67 $ 75 Depreciation expense(3) 6 Allocated corporate expense(4) 16 Public company standalone cost(5) (13 ) Pro forma adjusted EBITA(1)(2) $ 84 Revenue $ 2,083 $ 1,822 $ 1,822 Adjusted EBITA margin(6) 4 % 4 % 5 % (1) Pro forma as prepared under combined financial statements for all periods before August 2, 2021, includes allocated expenses from XPO Corporate.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(3) Allocated depreciation from XPO Corporate for all periods prior to August 2, 2021.

(4) Excludes the impact of adjusted items and allocated interest expense, income tax, depreciation and amortization from XPO Corporate.

(5) Estimated costs of operating GXO as a standalone public company.

(6) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted Net Income and Adjusted Net Income Per Share

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2022 2021 Net income attributable to GXO $ 37 $ 14 Amortization expense 14 14 Transaction and integration costs 19 18 Restructuring costs 13 4 Unrealized gain on foreign currency options (6 ) — Income tax associated with the adjustments above(1) (9 ) (8 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 68 $ 42 Adjusted basic earnings per share(2) $ 0.59 $ 0.37 Adjusted diluted earnings per share(2) $ 0.59 $ 0.37 Weighted-average shares outstanding: Basic weighted-average common shares outstanding 114,731 114,626 Diluted weighted-average common shares outstanding 115,569 114,626 Aggregated tax of all non-tax related adjustments reflected above: Unrealized gain on foreign currency options $ 2 $ — Amortization expense (3 ) (3 ) Transaction and integration costs (5 ) (4 ) Restructuring costs (3 ) (1 ) Total income tax associated with the adjustments above $ (9 ) $ (8 ) (1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective tax rate, excluding discrete items and contributions- and margin-based taxes.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited) Reconciliation of Cash Flows from Operating Activities to Free Cash Flow: Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2021 Net cash provided by operating activities $ 46 $ 47 Payment for purchases of property and equipment (65 ) (67 ) Proceeds from sale of property and equipment 3 — Free Cash Flow(1) $ (16 ) $ (20 ) (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Revenue to Organic Revenue: Three Months Ended March 31, (In millions) 2022 2021 Revenue $ 2,083 $ 1,822 Foreign exchange rates 79 — Organic revenue(1) $ 2,162 $ 1,822 Revenue growth(2) 14 % Organic revenue growth(1)(3) 19 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Revenue growth is calculated as the change in year-over year revenue growth, expressed as a percentage of 2021 revenue.

(3) Organic revenue growth is calculated as the relative change in year-over-year organic revenue, expressed as a percentage of 2021 organic revenue.





GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited) Reconciliation of Net Debt: March 31, (In millions) 2022 Short-term debt $ 32 Long-term debt 907 Total Debt $ 939 Less: Cash and cash equivalents 312 Net debt $ 627





Reconciliation of Net Leverage: March 31, (In millions) 2022 Net debt $ 627 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 634 Net Leverage(1) 1x (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Net Income to Trailing Twelve Months Adjusted EBITDA: Three Months Ended March 31, Year Ended December 31, Trailing Twelve Months Ended March 31, (In millions) 2022 2021 2021 2022 Net income attributable to GXO $ 37 $ 14 $ 153 $ 176 Net income attributable to noncontrolling interests 1 3 8 6 Net income $ 38 $ 17 $ 161 $ 182 Interest expense, net 4 5 21 20 Income tax expense (benefit) 11 9 (8 ) (6 ) Depreciation and amortization expense 76 79 335 332 Transaction and integration costs 19 18 99 100 Restructuring costs 13 4 4 13 Unrealized gain on foreign currency options (6 ) — (1 ) (7 ) Adjusted EBITDA(1) $ 155 $ 132 $ 611 $ 634 (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited) Three Months Ended March 31, Year Ended December 31, Trailing Twelve Months Ended March 31, (In millions) 2022 2021 2021 2022 (Pro forma)(1) Adjusted EBITA(1)(2) $ 93 $ 84 $ 374 $ 383 Cash paid for income taxes (5 ) (6 ) (75 ) (74 ) Adjusted EBITA(1)(2), net of taxes paid $ 88 $ 78 $ 299 $ 309 (1) Pro forma as prepared under combined financial statements for all periods before August 2, 2021, includes allocated expenses from XPO Corporate.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





(In millions) March 31, 2022 Total Equity $ 2,375 Plus: Debt 939 Less: Cash and Cash equivalents 312 Less: Goodwill 1,986 Less: Intangible assets, net 239 Invested Capital $ 777 Ratio of Return on Invested Capital(1)(2) 40 % (1) The ratio of return on invested capital is calculated as the trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by invested capital.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.