Oxurion Kondigt Resultaten aan van de Buitengewone en Jaarlijkse Aandeelhoudersvergaderingen van 3 mei 2022 en Uitnodiging voor de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2022

Leuven, België, Boston, MA, VS – 6 mei 2022 – 19.00u CET – Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR) (de “Vennootschap” of “Oxurion”), een biofarmaceutisch bedrijf dat oogheelkundige standaardbehandelingen van de volgende generatie ontwikkelt, met onderzoeksprogramma’s in klinische fase voor vasculaire retinale aandoeningen, hield haar buitengewone en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen op 3 mei 2022. De aandeelhouders keurden alle items op de agenda van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering goed. Met betrekking tot de buitengewone aandeelhoudersvergadering, werd het aanwezigheidsquorum vereist om te beraadslagen en te stemmen over de agendapunten niet gehaald, en bijgevolg werd er niet beraadslaagd of gestemd.

Alle documenten in verband met de buitengewone en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen die werden gehouden op 3 mei 2022, kunnen worden geraadpleegd op de website van Oxurion via Oxurion/aandeelhoudersinformatie.

Gelet op het voorgaande, kondigt Oxurion een tweede buitengewone aandeelhoudersvergadering aan die zal worden gehouden op dinsdag 24 mei 2022 om 10:00 uur (CET), met dezelfde agendapunten als de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 3 mei 2022, en waarvoor geen aanwezigheidsquorum geldt om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten. Alle documenten met betrekking tot deze tweede buitengewone aandeelhoudersvergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van Oxurion via Oxurion/aandeelhoudersinformatie.

Over Oxurion

Oxurion (Euronext Brussel: OXUR) is een biofarmaceutisch bedrijf dat de volgende generatie zorgstandaard oogheelkundige therapieën ontwikkelt, die zijn ontworpen om het gezichtsvermogen te verbeteren en te behouden bij patiënten met retinale vasculaire aandoeningen, waaronder diabetisch macula-oedeem (DME), de belangrijkste oorzaak van verlies van het gezichtsvermogen bij diabetespatiënten wereldwijd, evenals andere aandoeningen, waaronder wet leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (wet AMD) en maculaire oedeem na retinale veneuze occlusie (ME-RVO). Oxurion streeft ernaar een toonaangevende wereldwijde franchise uit te bouwen in de behandeling van retinale vasculaire aandoeningen op basis van de succesvolle ontwikkeling van zijn twee nieuwe therapieën. THR-149 is een krachtige plasma kallikreïneremmer die wordt ontwikkeld als een potentiële nieuwe zorgstandaard voor maximaal 50% van de DME-patiënten die suboptimale respons vertonen op anti-VEGF-therapie. THR-687 is een zeer selectieve pan-RGD integrin antagonist die wordt ontwikkeld als een potentiële eerstelijnstherapie voor DME-patiënten, evenals wet AMD en mogelijk ME-RVO. Oxurion heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, België, met bedrijfsactiviteiten in Boston, MA. Meer informatie is te vinden op www.oxurion.com.

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen beschouwd worden als 'toekomstgericht'. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en kunnen bijgevolg verschillende risico's en onzekerheden met zich meebrengen en daardoor worden beïnvloed. Het bedrijf kan daarom geen garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te stellen of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Aanvullende informatie betreffende risico's en onzekerheden die de bedrijfsactiviteiten beïnvloeden en andere factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van een toekomstgerichte verklaring, zijn opgenomen in het jaarverslag van het bedrijf. Dit persbericht houdt geen aanbod of uitnodiging in om effecten of activa van Oxurion in welk rechtsgebied ook te kopen of te verkopen. Effecten van Oxurion mogen in de Verenigde Staten alleen worden aangeboden of verkocht mits registratie krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een ontheffing daarvan, en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten inzake effecten in de VS.

