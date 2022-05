Ingredion Incorporated Mencapai Pertumbuhan Mantap pada Suku Pertama 2022

Pertumbuhan jualan bersih sebanyak 17% mengimbangi tekanan inflasi yang menyumbang kepada prestasi tahun ke tahun yang kukuh

WESTCHESTER, Ill., May 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), pembekal global terkemuka bagi penyelesaian ramuan industri pembuatan makanan dan minuman, hari ini melaporkan keputusan untuk suku pertama 2022. Hasil dilaporkan adalah menurut prinsip perakaunan yang diterima umum (“GAAP”) di A.S. bagi tahun 2022 dan 2021, termasuk item yang dikecualikan daripada ukuran kewangan bukan GAAP yang dibentangkan oleh Syarikat.

"Ingredion mengatasi tekanan inflasi dan bermula dengan kukuh pada tahun 2022," kata Jim Zallie , presiden dan ketua pegawai eksekutif Ingredion. “Kami mencapai pertumbuhan jualan bersih 17% yang didorong oleh permintaan yang lebih tinggi daripada jangkaan dan campuran harga yang kukuh. Dalam persekitaran yang sangat inflasi, kami mencapai campuran harga yang ketara dan positif yang lebih daripada mengimbangi peningkatan kos input dan menyumbang kepada pertumbuhan pendapatan operasi sebanyak 6%. Kami juga membuat kemajuan pada suku tersebut dengan meningkatkan daya tahan rantaian bekalan kami walaupun terdapat kekangan logistik global yang berterusan, yang membolehkan kami memenuhi keperluan pelanggan yang berubah-ubah dengan lebih baik.”

“Kami terus memajukan Pelan Hala Tuju Pertumbuhan Pemacu kami, meningkatkan jualan bersih bahan-bahan kepakaran kami sebanyak 20% pada suku tersebut, diterajui oleh permintaan yang kukuh untuk bahan tekstur. Selain itu, jualan bersih protein berasaskan tumbuhan meningkat lebih daripada 250% pada suku tersebut, berikutan kualiti dan hasil kami yang bertambah baik serta peningkatan pengeluaran kami dipercepatkan di dua kemudahan pembuatan kami. PureCircle juga mencapai satu lagi suku pertumbuhan jualan bersih dua digit yang tinggi, mencerminkan permintaan yang kukuh untuk tawaran berasaskan alam semula jadi berintensiti tinggi,” kata Zallie .

“Ketika kami memulakan tahun 2022, cabaran baharu timbul dan pasukan kami terus menunjukkan ketangkasan yang luar biasa dalam tindak balas terhadap peristiwa seperti gangguan yang disebabkan oleh konflik Ukraine, kesannya terhadap bekalan jagung global dan yang terbaru, kebangkitan semula wabak di China. Saya amat berbangga dengan kakitangan kami kerana mereka beroperasi dengan minda pemilik untuk menyesuaikan diri dan melibatkan diri setiap hari untuk mencipta nilai bagi pihak berkepentingan kami. Kami menantikan tahun pertumbuhan yang bermakna, sambil kami manfaatkan teknologi dan alam semula jadi yang terbaik, untuk menyampaikan set penyelesaian ramuan inovatif yang semakin berkembang untuk pelanggan dan pengguna kami.”

*Perolehan per syer tercair terlaras ("EPS terlaras"), pendapatan operasi terlaras, kadar cukai pendapatan efektif terlaras dan purata syer biasa terlaras tercair berwajaran yang belum lunas adalah ukuran kewangan bukan GAAP.

Perolehan Per Syer Tercair (EPS)

Faktor anggaran yang mempengaruhi perubahan

**Jumlah mungkin tidak berkaki kerana pembundaran

*** Kemerosotan nilai S1 2021 mencerminkan caj kemerosotan nilai aset bersih awal $360 juta yang direkodkan untuk 2021 berkaitan sumbangan operasi Argentina Syarikat kepada usaha sama Arcor. Caj kemerosotan akhir yang direkodkan untuk 2021 ialah $340 juta.

Sorotan Kewangan

Ulasan Perniagaan

Ingredion Keseluruhan

Pendapatan Operasi yang Dilaporkan

Pendapatan Operasi Terlaras

Jualan Bersih

Pendapatan operasi

Amerika Utara

Jualan bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Amerika Selatan

Jualan bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Asia Pasifik

Jualan bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Eropah, Timur Tengah dan Afrika (EMEA)

Jualan bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Dividen dan Belian Semula Saham

Pada Mac 2022, Syarikat mengumumkan dividen suku tahunan sebanyak $0.65 sesaham, berjumlah $43 juta. Sepanjang suku tahun itu, Syarikat telah membeli semula $39 juta daripada syer diterbitkan bagi saham biasa. Ingredion menganggap pulangan nilai kepada pemegang saham melalui dividen tunai dan pembelian balik saham sebagai sebahagian daripada strategi peruntukan modalnya untuk menyokong jumlah pulangan pemegang saham.

Tinjauan Suku Kedua 2022 dan Perspektif Setahun

Bagi suku kedua 2022, Syarikat menjangkakan jualan bersih meningkat sebanyak dua digit rendah dan pertumbuhan pendapatan operasi secara relatifnya tidak berubah, apabila kedua-duanya dibandingkan dengan suku kedua 2021.

Syarikat menjangkakan EPS tahun 2022 terlapor berada dalam julat $6.80 hingga $7.40 dan mengekalkan jangkaan EPS terlarasnya berada dalam julat $6.85 hingga $7.45, berbanding EPS terlarassebanyak $6.67 pada 2021. Jangkaan ini tidak termasuk penyepaduan berkaitan pemerolehan dan kos penstrukturan semula serta sebarang kos kerosakan yang mungkin perlu ditanggung.

Berbanding dengan tahun lepas, tinjauan tahun penuh 2022 menganggap yang berikut: Pendapatan operasi Amerika Utara dijangka meningkat rendah hingga pertengahan dua kali ganda, didorong oleh campuran harga yang positif lebih daripada mengimbangi jagung dan kos input yang lebih tinggi; pendapatan operasi Amerika Selatan dijangka meningkat satu digit rendah, didorong oleh harga yang positif; Pendapatan operasi Asia-Pasifik dijangka tidak berubah berbanding tempoh tahun sebelumnya, didorong oleh kos jagung yang lebih tinggi di Korea berkaitan konflik Ukraine, mengimbangi pertumbuhan PureCircle; Pendapatan operasi EMEA dijangka meningkat satu digit rendah, didorong oleh campuran harga yang positif. Kos korporat dijangka tidak berubah.

Syarikat menjangka pendapatan operasi terlaras setahun penuh akan meningkat dua digit rendah.

Untuk tahun 2022, Syarikat menjangkakan kadar cukai berkesan terlapor sebanyak 27.0 peratus hingga 30.5 peratus dan kadar cukai berkesan terlaras sebanyak 28.0 peratus hingga 29.5 peratus. Peningkatan dalam kadar cukai berkesan tahun penuh terlapor dan terlaras didorong oleh kesan pertukaran wang asing yang positif, yang sebahagiannya diimbangi oleh peraturan cukai A.S. baharu yang mengurangkan keupayaan Syarikat untuk menuntut kredit cukai asing tertentu terhadap cukai A.S.

Wang tunai daripada operasi untuk tahun penuh 2022 dijangka berada dalam julat $580 juta hingga $660 juta. Perbelanjaan modal untuk tahun penuh dijangka antara $300 juta hingga $335 juta.

Butiran Panggilan Persidangan dan Siaran Web

Ingredion akan mengadakan panggilan persidangan pada hari Khamis, 5 Mei 2022, jam 10 pagi Waktu Tengah yang dihoskan oleh Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif dan James Grey, naib presiden eksekutif dan ketua pegawai kewangan. The call will be webcast in real time and can be accessed at https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations . Pembentangan iringan boleh diakses melalui laman web Syarikat dan akan tersedia untuk dimuat turun beberapa jam sebelum panggilan bermula. Main semula akan tersedia untuk masa yang terhad di: https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results .

Perihal Syarikat

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), yang beribu pejabat di pinggir bandar Chicago, ialah penyedia penyelesaian ramuan global terkemuka yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan di lebih 120 negara. Dengan jualan bersih tahunan 2021 hampir $7 bilion, Syarikat menukar bijirin, buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan berasaskan tumbuhan lain kepada penyelesaian bahan nilai tambah untuk pasaran makanan, minuman, pemakanan haiwan, pembuatan bir dan perindustrian. Dengan pusat inovasi Idea Labs® Ingredion di seluruh dunia dan kira-kira 12,000 pekerja, Syarikat mencipta bersama dengan pelanggan dan memenuhi tujuannya untuk menyatukan potensi manusia, alam semula jadi dan teknologi untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Layari ingredion.com untuk maklumat lanjut dan berita terkini tentang Syarikat.

Pernyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan prospektif dalam lingkungan makna Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933 sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934 sebagaimana yang dipinda. Syarikat memaksudkan pernyataan prospektif untuk dilindungi oleh peruntukan pelabuhan selamat bagi pernyataan tersebut.

Penyataan prospektif termasuk, antara lain, penyata mengenai jangkaan Syarikat untuk jualan bersih dan pendapatan operasi suku kedua 2022, jangkaan untuk tahun penuh 2022 terlapor dan pendapatan operasi terlaras, pendapatan operasi segmen, EPS terlapor dan terlaras, kadar cukai berkesan terlapor dan terlaras, aliran tunai daripada operasi, perbelanjaan modal, dan sebarang penyata lain mengenai prospek Syarikat, operasi masa depan atau keadaan kewangan masa hadapan, jualan bersih, pendapatan operasi, volum, kos korporat, kadar cukai, perbelanjaan modal, aliran tunai, perbelanjaan atau item kewangan lain, termasuk rancangan atau strategi pengurusan dan objektif untuk mana-mana perkara di atas dan sebarang andaian, jangkaan atau kepercayaan yang mendasari mana-mana perkara di atas.

Pernyataan ini kadangkala dapat dikenal pasti melalui penggunaan perkataan prospektif, seperti “mungkin,” “akan,” “perlu,” “menantikan,” “menganggap,” “yakin,” “merancang,” “mengunjurkan,” “menganggar,” “mengharap,” “berniat,” “terus,” “proforma,” “meramal,” “menjangka”, “mendorong,” “peluang,” “potensi,” “sementara” atau ungkapan lain yang serupa atau negatif. Semua pernyataan selain daripada pernyataan fakta sejarah dalam siaran berita ini adalah kenyataan prospektif.

Pernyataan ini berdasarkan keadaan atau jangkaan semasa, tetapi tertakluk pada risiko dan ketidakpastian inheren tertentu yang kebanyakannya sukar untuk diramal dan berada di luar kawalan kami. Walaupun kami yakin bahawa jangkaan kami yang digambarkan dalam pernyataan prospektif ini adalah berdasarkan anggapan yang munasabah, pelabur diingatkan bahawa kami tidak dapat memberikan jaminan bahawa jangkaan kami akan terbukti benar.

Keputusan dan perkembangan sebenar mungkin berbeza secara material daripada jangkaan yang dinyatakan dalam atau tersirat oleh penyata ini, berdasarkan pelbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk kesan COVID-19 terhadap permintaan untuk produk kami dan hasil kewangan kami; menukar keutamaan penggunaan yang berkaitan dengan sirap jagung fruktosa tinggi dan produk lain yang kami buat; kesan keadaan ekonomi global dan keadaan politik, ekonomi, perniagaan dan pasaran umum yang memberi kesan kepada pelanggan dan pengguna di pelbagai wilayah dan negara geografi tempat kami membeli bahan mentah atau mengeluarkan atau menjual produk kami, termasuk, terutamanya, keadaan ekonomi, mata wang dan politik di Amerika Selatan dan keadaan ekonomi dan politik di Eropah, dan kesan faktor ini yang mungkin ada terhadap volum jualan kami, penentuan harga produk kami dan keupayaan kami untuk mengumpul hutang piutang daripada pelanggan; pembelian produk kami pada masa hadapan oleh industri utama yang kami memberikan khidmat dan daripadanya kami memperoleh sebahagian besar jualan kami, termasuk, tanpa had, industri makanan, minuman, pemakanan haiwan dan pembuatan bir; ketidakpastian penerimaan produk yang dibangunkan melalui pengubahsuaian genetik dan bioteknologi; keupayaan kita untuk membangunkan atau memperoleh produk dan perkhidmatan baharu pada kadar atau kualiti yang mencukupi untuk memperoleh penerimaan pasaran; meningkatkan daya saing dan/atau tekanan pelanggan dalam industri penapisan jagung dan industri berkaitan, termasuk berkenaan dengan pasaran dan harga untuk produk utama kami dan produk bersama kami, khususnya minyak jagung; ketersediaan bahan mentah, termasuk kanji kentang, ubi kayu, gam Arab dan jenis jagung tertentu yang menjadi asas beberapa produk kami dan keupayaan kami untuk menyampaikan potensi peningkatan kos jagung atau bahan mentah lain kepada pelanggan; kos dan ketersediaan tenaga, termasuk masalah tenaga di Pakistan; keupayaan kami untuk membendung kos, mencapai belanjawan dan merealisasikan sinergi yang dijangkakan, termasuk berkenaan dengan keupayaan kami untuk menyelesaikan projek penyelenggaraan dan pelaburan yang dirancang tepat pada masanya dan pada bajet serta berkenaan dengan kos pengangkutan dan penghantaran; kesan perubahan iklim dan langkah perundangan, kawal selia dan pasaran untuk menangani perubahan iklim; keupayaan kami untuk berjaya mengenal pasti dan menyelesaikan pemerolehan atau pakatan strategik dengan syarat yang menguntungkan serta keupayaan kami untuk berjaya menyepadukan perniagaan yang diperoleh atau melaksana dan mengekalkan pakatan strategik dan mencapai sinergi yang dijangkakan berkenaan dengan semua perkara di atas; kesukaran pengendalian di kemudahan pembuatan kami; tingkah laku pasaran kewangan dan modal, termasuk berkenaan dengan turun naik mata wang asing, turun naik dalam kadar faedah dan pertukaran serta turun naik pasaran dan risiko yang berkaitan untuk melindungi nilai terhadap turun naik tersebut; keupayaan kami untuk menarik, membangun, memotivasikan dan mengekalkan hubungan yang baik dengan tenaga kerja kami; kesan ke atas perniagaan kami disebabkan bencana alam, perang, ancaman atau tindakan keganasan, wabak atau penerusan wabak seperti COVID-19 atau kemunculan kejadian lain yang penting yang di luar kawalan kami; kesan bagi caj kemerosotan ke atas aset muhibah atau jangka panjang kami; perubahan dalam dasar, undang-undang atau peraturan kerajaan dan kos pematuhan undang-undang, termasuk pematuhan terhadap perubahan peraturan alam sekitar dalam kadar cukai kami atau pendedahan kepada liabiliti cukai pendapatan tambahan; peningkatan dalam kos peminjaman kami yang boleh disebabkan oleh peningkatan kadar faedah; keupayaan kami untuk mengumpul dana pada kadar yang munasabah dan faktor lain yang mempengaruhi akses kami kepada dana yang mencukupi untuk pertumbuhan dan pengembangan masa depan; pelanggaran keselamatan berkenaan dengan sistem, proses dan tapak teknologi maklumat; turun naik dalam pasaran saham dan faktor lain yang boleh memberi kesan buruk kepada harga saham kami; risiko yang menjejaskan kesinambungan polisi dividen kami; dan keupayaan kami untuk mengekalkan kawalan dalaman yang berkesan ke atas laporan kewangan.

Pernyataan prospektif kami hanya memberikan gambaran mulai tarikh pengeluaran dan kami tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang pernyataan prospektif untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh pernyataan berikutan maklumat baharu atau peristiwa atau perkembangan pada masa hadapan. Jika kami mengemas kini atau membetulkan satu atau lebih pernyataan ini, pelabur dan pihak lain tidak boleh menyimpulkan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan. Untuk penerangan lanjut tentang risiko ini dan risiko lain, lihat "Faktor Risiko" dan maklumat lain yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2021 dan dalam laporan kami yang berikutnya tentang Borang 10-Q dan Borang 8-K yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

II. Non-GAAP Information

To supplement the consolidated financial results prepared in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”), we use non-GAAP historical financial measures, which exclude certain GAAP items such as acquisition and integration costs, restructuring and impairment costs, Mexico tax provision (benefit), and certain other special items. We generally use the term “adjusted” when referring to these non-GAAP amounts.

Management uses non-GAAP financial measures internally for strategic decision making, forecasting future results and evaluating current performance. By disclosing non-GAAP financial measures, management intends to provide investors with a more meaningful, consistent comparison of our operating results and trends for the periods presented. These non-GAAP financial measures are used in addition to and in conjunction with results presented in accordance with GAAP and reflect an additional way of viewing aspects of our operations that, when viewed with our GAAP results, provide a more complete understanding of factors and trends affecting our business. These non-GAAP measures should be considered as a supplement to, and not as a substitute for, or superior to, the corresponding measures calculated in accordance with GAAP.

Non-GAAP financial measures are not prepared in accordance with GAAP; therefore, the information is not necessarily comparable to similarly titled measures presented by other companies. A reconciliation of each non-GAAP financial measure to the most comparable GAAP measure is provided in the tables below.

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Reconciliation of GAAP Net Income (Loss) attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Three Months Ended

March 31, 2022 March 31, 2021

(in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS

Net income (loss) attributable to Ingredion $ 130 $ 1.92 $ (246 ) $ (3.66 )

Add back:

Acquisition/integration costs, net of $ - million income tax benefit for the three months ended March 31, 2022 and 2021 (i) 1 0.01 1 0.01

Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $ - million and $2 million for the three months ended March 31, 2022 and 2021, respectively (ii) 2 0.03 8 0.12

Impairment on assets held for sale, net of $ - million of income tax benefit for the three months ended March 31, 2021 (iii) - - 360 5.35

Tax (benefit) provision - Mexico (iv) (1 ) (0.01 ) 3 0.05

Diluted share impact (v) - - - (0.02 )

Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 132 $ 1.95 $ 126 $ 1.85

Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding.

Notes

(i) During the first quarter of 2022, the Company recorded pre-tax acquisition and integration charges of $1 million for our acquisition and integration of KaTech, as well as our investment in the Arcor joint venture. During the first quarter of 2021, the Company recorded pre-tax acquisition and integration charges of $1 million for our acquisition of PureCircle Limited.

(ii) During the first quarter of 2022, the Company recorded $2 million of remaining pre-tax restructuring-related charges for the Cost Smart program. During the first quarter of 2021, the Company recorded $10 million of pre-tax restructuring/impairment charges, consisting of $5 million of employee-related and other costs, including professional services, associated with our Cost Smart SG&A program, $3 million of restructuring-related charges as part of our Cost Smart Cost of sales program, primarily in North America, and $2 million of employee-related and other costs related to the Arcor joint venture.

(iii) During the first quarter of 2021, the Company recorded a $360 million held for sale impairment charge related to entering the Arcor joint venture. The impairment charge primarily reflected a $49 million write-down of contributed net assets to the agreed upon fair value and a $311 million valuation allowance for the cumulative foreign translation losses related to the net assets to be contributed.

(iv) The Company recorded a tax benefit of $1 million for the first quarter of 2022, and a tax provision of $3 million for the first quarter of 2021, as a result of the movement of the Mexican peso against the U.S. dollar and its impact to the remeasurement of the Company's Mexico financial statements during the periods.

(v) When GAAP net income is negative and Non-GAAP Adjusted net income is positive, adjusted diluted weighted average common shares outstanding will include any options, restricted share units, or performance share units that would be otherwise dilutive. During the first quarter of 2021, the incremental dilutive share impact of these instruments was 0.6 million shares of common stock equivalents.

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Reconciliation of GAAP Operating Income (Loss) to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

Three Months Ended

March 31,

(in millions, pre-tax) 2022 2021

Operating income (loss) $ 210 $ (170 )

Add back:

Acquisition/integration costs (i) 1 1

Restructuring/impairment charges (ii) 2 10

Impairment on assets held for sale (iii) - 360

Non-GAAP adjusted operating income $ 213 $ 201