Dévoilement des administrateurs élus de TELUS

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 06 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TELUS) (TSX : T, NYSE : TU) a annoncé aujourd’hui que les candidats nommés dans la circulaire d’information de 2022 de l’entreprise ont été élus administrateurs de TELUS. Les résultats détaillés de l’élection des administrateurs ayant eu lieu à l’assemblée annuelle de TELUS le 6 mai 2022 (l’Assemblée) figurent ci-dessous.



Chacun des 15 candidats mis en nomination par la direction a été élu administrateur de TELUS.



Candidat ou candidate Votes pour % des votes pour Abstentions % d’abstentions R.H. (Dick) Auchinleck 711 680 872 97,29% 19 836 860 2,71% Raymond T. Chan 729 814 145 99,77% 1 703 587 0,23% Hazel Claxton 730 416 790 99,85% 1 100 943 0,15% Lisa De Wilde 725 041 286 99,11% 6 476 446 0,89% Victor Dodig 718 118 864 98,17% 13 398 869 1,83% Darren Entwistle 727 118 864 99,39% 4 464 512 0,61% Thomas Flynn 730 442 650 99,85% 1 075 082 0,15% Mary Jo Haddad 722 332 042 98,74% 9 185 690 1,26% Kathy Kinloch 724 566 887 99,05% 6 950 845 0,95% Christine Magee 726 929 167 99,37% 4 588 566 0,63% John Manley 723 073 839 98,85% 8 443 894 1,15% David Mowat 722 977 978 98,83% 8 539 755 1,17% Marc Parent 713 462 079 97,53% 18 055 654 2,47% Denise Pickett 724 184 910 99,13% 6 332 823 0,30% W. Sean Willy 729 325 610 99,7% 2 192 123 0,30%

Toutes les questions soumises au vote lors de l’Assemblée ont été approuvées.

Question Votes pour % des votes pour Abstentions et votes contre % d’abstentions et de votes contre Nomination des auditeurs 688 980 072 92,95% 52 244 100 7,05% Vote consultatif sur l’acceptation de l’approche concernant la rémunération des cadres de TELUS 680 646 729 93,05% 50 870 999 6,95% Reconfirmation du régime de droits des actionnaires de l’entreprise 686 875 770 93,90% 40 626 960 6,10%

Les résultats définitifs pour toutes les questions soumises au vote à l’Assemblée seront publiés sous peu à telus.com/aga et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans 28 pays.

Motivés par la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

