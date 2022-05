Rogers et Shaw maintiennent leur engagement à l’égard de la fusion suite à l’avis du Commissaire de la concurrence

English French

Rogers et Shaw réagiront aux demandes déposées par le Commissaire de la concurrence d’empêcher la fusion proposée



Rogers et Shaw s’engagent dans le processus de vente pour se départir de Freedom Mobile afin de préserver un solide quatrième fournisseur

TORONTO et CALGARY, 07 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. (« Rogers ») et Shaw Communications Inc. (« Shaw ») ont été avisées cet après-midi, après la clôture des transactions, de l’intention du Commissaire de la concurrence de déposer des demandes auprès du Tribunal de la concurrence visant à contester la fusion proposée de Rogers et de Shaw (la « Transaction »).

Rogers et Shaw demeurent engagées à l’égard de la Transaction, qui est dans l’intérêt du Canada et des Canadiens et Canadiennes en raison des importants avantages à long terme qu’elle procurera au grand public, aux entreprises et à l’économie. De plus, les entreprises ont offert de répondre aux préoccupations concernant les répercussions possibles de la Transaction sur la concurrence du marché canadien des services sans-fil en proposant le dessaisissement complet de Freedom Mobile, entreprise de services sans-fil de Shaw. Rogers et Shaw s’engagent dans un processus de vente de Freedom Mobile, en vue de répondre aux préoccupations soulevées par le Commissaire de la concurrence et ISDE.

Rogers et Shaw s’opposeront à la demande déposée par le Commissaire de la concurrence visant à contester la fusion proposée, tout en continuant de collaborer de façon constructive avec le Bureau de la concurrence dans le but de résoudre cette question et de s’assurer que la population canadienne tire profit des avantages de la Transaction.

La Transaction fournira à Rogers et à Shaw les capacités nécessaires pour investir dans l’infrastructure numérique, créer des emplois, stimuler l’innovation, accroître le choix et combler le fossé numérique. De plus, la Transaction favorisera une plus grande concurrence en créant le réseau national en propriété exclusive le plus solide au Canada et en proposant plus de choix aux entreprises et au grand public afin qu’ils puissent profiter de tous les avantages économiques et sociaux des réseaux de prochaine génération.

Avantages de la Transaction

Investissement de 2,5 milliards de dollars dans la construction de réseaux 5G dans l’Ouest canadien au cours des cinq prochaines années;

Établissement d’un nouveau Fonds Rogers pour la connectivité rurale et autochtone de 1 milliard de dollars, lequel sera spécialement créé pour connecter les communautés rurales, éloignées et autochtones de l’Ouest canadien;

Montant additionnel de 3 milliards de dollars pour appuyer d’autres investissements dans les réseaux, les services et la technologie;

Création de jusqu’à 3 000 nouveaux emplois dans l’Ouest canadien;

Élargissement du programme Branché sur le succès de Rogers dans l’Ouest canadien pour offrir le premier programme de service à large bande abordable en son genre à l’échelle nationale et donc aider les personnes âgées ainsi que les Canadiens et Canadiennes à faible revenu dans toutes les communautés desservies par les services Internet de la société issue du regroupement.



Pour permettre la poursuite de l’engagement auprès du Bureau de la concurrence, Rogers, Shaw et le Shaw Family Living Trust ont accepté de repousser la date de fin de la Transaction au 31 juillet 2022. De plus, Rogers et Shaw continueront de tenter d’obtenir l’approbation de la Transaction auprès du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

La Transaction a déjà été approuvée par les actionnaires de Shaw et la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Également, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a approuvé l’acquisition par Rogers des services de radiodiffusion de Shaw, sous réserve de conditions et de mesures de protection conçues pour veiller à ce que la Transaction profite aux gens d’ici. En outre, la Transaction demeure assujettie à l’approbation du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et d’autres conditions de clôture habituelles.

Les directives financières autonomes de Rogers pour 2022, fournies le 20 avril 2022, demeurent inchangées.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris, sans s’y limiter, des énoncés sur les parties qui collaborent avec les organismes de réglementation pour résoudre les questions décrites aux présentes, notamment l’opposition à la demande du Commissaire de la concurrence, l’échéancier potentiel et l’obtention prévue des approbations nécessaires des autorités de réglementation à l’égard de la Transaction ou de tout dessaisissement connexe, la capacité des parties à satisfaire aux conditions de conclusion de la Transaction (y compris tout dessaisissement connexe), l’échéancier prévu de conclusion de la Transaction et de tout dessaisissement connexe, la poursuite attendue de Freedom Mobile en tant que quatrième fournisseur de services sans-fil viable et les avantages et effet prévus de la Transaction, y compris le calendrier de cette dernière. On reconnaît parfois l’information prospective à l’emploi de termes et de locutions tels que « devoir », « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », la marque du conditionnel ou du futur et des expressions similaires.

Il faut noter que toute information prospective est, par définition, susceptible d’être modifiée et demeure incertaine et que les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs pourraient faire différer sensiblement nos résultats réels et les événements futurs de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement dans l’information prospective, ou pourraient faire en sorte que nos objectifs, nos stratégies et nos intentions actuels soient modifiés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, la possibilité que la Transaction, ou le dessaisissement effectué dans le cadre de la Transaction, ne soit pas effectuée dans les délais prévus ou du tout; l’incapacité d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique ainsi que toute approbation réglementaire requise dans le cadre de tout dessaisissement, dans les délais prévus ou du tout; l’attente ou le litige possible lié à la Transaction, y compris toute audience ou procédure par les autorités réglementaires, y compris la demande prévue soulignée précédemment, ou impliquant celles-ci; l’incapacité à réaliser les avantages anticipés de la Transaction dans les délais prévus ou du tout; et les conditions économiques, commerciales et politiques générales. Aussi, nous invitons les investisseurs à faire preuve de prudence dans l’examen des énoncés qui contiennent de l’information prospective et les avertissons qu’il ne serait pas raisonnable de considérer que ces énoncés créent des droits à l’égard de nos résultats ou de nos plans. Nous ne pouvons garantir que l’information prospective se concrétisera et nous conseillons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. L’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse ne représente les attentes qu’en date des présentes et elle peut changer par la suite. Une analyse complète des autres risques auxquels s’exposent Rogers et Shaw figure également dans leurs rapports et documents publics respectifs qui peuvent être consultés dans le profil de ces sociétés à www.sedar.com et www.edgar.com.

L’information prospective est fournie aux présentes aux fins d’information sur la Transaction proposée, son calendrier prévu et les avantages anticipés, ainsi que sur les dessaisissements proposés dans le cadre de la Transaction. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. La conclusion de la Transaction proposée est assujettie à certaines conditions, aux droits de résiliation et à d’autres risques et incertitudes, notamment les approbations réglementaires (y compris l’approbation du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique). Il ne peut y avoir d’assurance que ces approbations réglementaires seront obtenues, que la Transaction aura lieu ou qu’elle aura lieu selon les modalités annoncées antérieurement. La Transaction pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée. De même, rien ne garantit que Rogers et Shaw auront gain de cause dans une audience ou une procédure reliée à la Transaction. De plus, rien ne garantit que la date de fin de la Transaction sera reportée par les parties. Aucune assurance ne peut être donnée que le dessaisissement proposé dans le cadre de la Transaction sera acceptable pour les autorités réglementaires et, le cas échéant, qu’il sera effectué afin de permettre la réalisation de la Transaction. Enfin, aucune assurance ne peut être donnée que la société fusionnée sera en mesure de livrer les avantages anticipés de la Transaction dans les délais prévus ou du tout.

Tous les énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions d’exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Rogers et Shaw ne sont pas tenues (et elles déclinent expressément toute obligation) de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective ou les hypothèses ou éléments sur lesquels ceux-ci sont fondés, notamment en raison de nouveaux renseignements ou de faits nouveaux, sauf dans la mesure requise par la loi. Toute l’information prospective paraissant dans le présent communiqué est assujettie à cette mise en garde.

À propos de Rogers

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement de calibre mondial au grand public et aux entreprises grâce à ses réseaux primés. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd’hui, nous nous engageons à fournir les meilleurs services de l’industrie en matière de sans-fil, de câble, de sports et de médias à des millions de gens partout au Canada. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.rogers.com ou http://investisseurs.rogers.com .

À propos de Shaw Communications Inc.

Shaw Communications Inc. est une importante entreprise canadienne de connectivité. La division filaire (Wireline) regroupe les entités Consommateurs et Affaires. La première dessert les clients résidentiels et leur fournit des services d’Internet à large bande, de Wi-Fi (Shaw Go), de télévision et de téléphonie numérique. La seconde dessert les clients commerciaux et leur fournit des services d’Internet, de données, de Wi-Fi, de téléphonie numérique et de télévision. La division sans fil (Wireless) fournit des services de voix et de données LTE.

Shaw est inscrite aux bourses de Toronto et de New York et figure à l’indice S&P/TSX 60 (symbole : TSX – SJR.B, SJR.PR.A, SJR.PR.B, NYSE – SJR et TSXV – SJR.A). Pour en savoir davantage, visitez www.shaw.ca .

Pour en savoir plus :

Rogers Communications pour les médias : 1-844-226-1338

media@rci.rogers.com

Personne-ressource de Rogers Communications auprès de la communauté financière :

Paul Carpino

647-435-6470

paul.carpino@rci.rogers.com

Personne-ressource de Shaw Communications Inc.

Chethan Lakshman, VP, External Affairs

403-930-8448

chethan.lakshman@sjrb.ca