Les Prix Moïse-Cossette 2022 sont décernés  

LAVAL, Québec, 07 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de la soirée de la remise des grands prix du journalisme au Québec, présenté samedi en soirée à l’hôtel Grand Times de Laval, l’Association des communicateurs et rédacteurs de l’agroalimentaire (ACRA) a décerné les prix Moïse-Cossette, qui couronne les communicateurs de l’année dans le secteur agroalimentaire.



Un total de 48 textes ont été soumis et jugés en fonction des critères de la qualité de l’information et du français, de l’effort de communication, de l’originalité et de la pertinence des sujets traités. Les textes gagnants sont publiés sur le site Web de l’ACRA.

Le jury 2022 était composé de Simon Guertin, communicateur à la retraite et ancien éditeur du Bulletin des agriculteurs, de Pascal Thériault, directeur du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole de l'Université McGill et vice-président de l'Ordre des agronomes du Québec et de Yolaine Villeneuve, ex-directrice affaires publiques et corporatives du Conseil des industriels laitiers du Québec, aujourd’hui retraité.

Voici la liste des lauréats 2022 :

Prix Moïse-Cossette

CATÉGORIE DOSSIER OU ARTICLE D’ACTUALITÉ

(2 gagnants ex æquo)

Journalistes : Martin Ménard et Caroline Morneau

Titre de l’article : « L’avenir des vaches attachées en jeu ? »

Média et date de publication : La Terre de chez nous – 19 janvier 2022

Journaliste : Nicolas Mesly

Titre de l’article : « Gaz à effet de serre »

Média et date de publication : Coopérateur – octobre 2021

CATÉGORIE DOSSIER OU ARTICLE TECHNIQUE

Journalistes : Caroline Morneau et Martin Ménard

Titre de l’article : « Qui calcule gagne ? »

Média et date de publication : La Terre de chez nous – 10 novembre 2021

CATÉGORIE PORTRAIT D’INDIVIDU OU D’ENTREPRISE

Journaliste : Étienne Gosselin

Titre de l’article : « Une histoire laitière dont ils sont les héros »

Média et date de publication : Coopérateur – mai-juin 2021

CATÉGORIE COURT ARTICLE/BLOGUE POUR LE WEB

(2 gagnants ex æquo)

Journaliste : Nicolas Mesly

Titre de l’article : « Le conflit Russie-Ukraine est un enjeu pour le secteur agricole »

Média et date de publication : Le Bulletin des agriculteurs – 13 février 2022

Journaliste : Étienne Gosselin

Titre de l’article : « Apiculture et happy-culture à Bolton-ouest »

Média et date de publication : Blogue agroalimentaire de Tourisme Brome-Missisquoi – 13 septembre 2021

CATÉGORIE COUP DE COEUR

Journaliste : Patrick Dupuis

Titre de l’article : « Un homme heureux - Longue vie, Phonse ! »

Média et date de publication : Coopérateur – janvier-février 2022

L’ACRA a remis à chacun des lauréats de catégorie une bourse de 400 $. Une bourse de 100 $ a aussi été décernée pour le prix Coup de cœur du jury.

À propos de L’ACRA

Depuis 1956, l’Association des communicateurs et rédacteurs de l’agroalimentaire (ACRA), connue auparavant comme l’Association canadienne des rédacteurs agricoles de langue française, joue un rôle essentiel pour la promotion, la vulgarisation, la compréhension et la mise en valeur du secteur agroalimentaire. Des questions aussi pertinentes que la formation, la qualité de la langue et la place de l’information agricole dans les grands médias y alimentent les débats.

Lieu de réseautage et de perfectionnement professionnel, l’ACRA s’est donnée pour mission d’améliorer les compétences de ses membres, de stimuler et reconnaître l’excellence en communication dans le secteur agroalimentaire, et de contribuer de façon dynamique au développement de cette communication.

Source : Mélanie Lagacé

Présidente du conseil d’administration de l’ACRA

melanie.lagace@icloud.com

514 943-8738