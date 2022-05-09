2022年AACR年会报告——YIV-906与免疫检查点阻断疗法或CAR T疗法结合的免疫调节机制

—— 具备首创新药（First-in-Class）潜力的肿瘤治疗候选平台性药物



—— 应用综合系统生物学方法将冷肿瘤变热，提升免疫疗法的治疗指数

中国上海、美国紐約、美国康涅狄格州纽黑文, May 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 耶鲁大学郑永齐教授实验室和医起生物技术公司（Yiviva, Inc.）团队于2022年 4 月 8 日至 13 日在新奥尔良举行的 2022 年美国癌症研究协会 (AACR) 年会上展示了医起抗肿瘤药物（YIV-906）的新数据。

创新抗肿瘤候选药YIV-906由耶鲁大学药理学院Henry Bronson讲座教授、岐黄学者、医起联合创始人郑永齐博士带领团队研发而成。郑永齐教授是药物研发界的领袖，共发明四个全世界通用的抗病毒药物，其中包括首个乙肝抗病毒药物 - 拉米夫定。结合西药研发的经验与中医药的古老智慧，郑教授将现代系统生物学理念应用于YIV-906抗癌治疗研究。首都医科大学附属佑安医院中西医肝病科李秀惠主任指出：“YIV-906是首个系统生物学研究药物，体现了肿瘤治疗中需要综合疗法和多学科合作的理念。”

YIV-906已获得FDA授予的肝癌和胰腺癌治疗的孤儿药资格，且已在美国完成了7项早期临床试验。这些研究数据显示YIV-906可能可以提高实体瘤患者的总生存期和生活质量。目前医起将YIV-906与一线化疗药物索拉非尼联合使用，开展慢性乙肝晚期肝癌国际多中心II期临床研究（CALM）。自2021年初，CALM研究已在美国、中国大陆、香港地区和台湾地区全面开展患者招募，研究中心包括美国斯隆凯特琳癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院、台北医学大学以及香港玛丽医院等20余所国际顶尖医疗机构。上海中医药大学附属曙光医院肝病研究所所长刘成海教授提到：“此课题促进我们了解肝癌的诊疗进展，尤其是深入理解中西药物各自的优点与局限性，鼓舞我们探索中西药联用从而优势互补并提高疗效的可能性。”

YIV-906的疗效源于其独特的多化学成分组合。从植物中萃取的多种天然化学成分相辅相成，作用于体内多个靶点，激活患者自身的免疫系统。根据动物研究，YIV-906与免疫疗法、化疗和放疗相结合时，可通过突破免疫抑制、提高特异性和非特异性免疫力，将 “冷” 肿瘤转化为“热”肿瘤来增强抗肿瘤治疗的效果。YIV-906通过抑制多条炎症信号通路并促进受损细胞恢复，从而减轻抗肿瘤治疗在胃肠道中的副作用以提高患者生活质量。

2022年AACR年会中，耶鲁大学医学院及医起团队展示YIV-906临床前作用机制最新研究成果，并强调YIV-906 在辅助免疫检查点阻断疗法或 CAR-T 细胞疗法治疗癌症的潜力。

摘要标题（#5533）：YIV-906 可调节 T 细胞、活化 T 细胞核因子 (NFAT) 活性，用于免疫检查点阻断治疗和 CAR-T 细胞治疗

主要作者：林嵘（Wing Lam）博士，耶鲁大学

摘要链接：https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10517/presentation/17752

海报链接：https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10517/Presentation/17752

关于CALM临床研究

CALM 是一项国际多中心临床研究。这项研究旨在研究YIV-906与索拉非尼联合是否可以优化慢性乙肝相关晚期肝癌的治疗。研究向患有慢性乙肝的晚期肝癌的成人患者开放。详情请参见https://calm.yiviva.com/。

关于医起（Yiviva Inc.）

医起是一个临床阶段的生物科技公司，通过系统生物学疗法来治疗复杂的老龄化相关疾病，专攻癌症、炎症性疾病和其他慢性疾病。医起的STAR（信号传导活性及响应）研发平台能加速对各个植物药在免疫作用、炎症反应、细胞生长、代谢作用以及激素活性作用的甄别。医起基于作用机理的质量控制平台与生物活性相结合，以满足目前复杂医药产品在上市法规方面的需求。该公司由耶鲁大学以及郑永齐教授等共同创立，并在中国大陆（广西和上海）、台北、香港和美国注册。更多信息请参见 https://yiviva.com 。

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