Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for første kvartal 2022

English Danish

KØBENHAVN, Danmark, 9. maj 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab samt rapporterede på begivenheder for første kvartal 2022.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vi har rapporteret solide fremskridt i vores pipeline i første kvartal med blandt andet yderligere fase 2-resultater for vores COVID-19 vaccinekandidat, der bekræfter dens potentiale som en universel boostervaccine, og vi ser frem til at påbegynde fase 3-forsøget senere i år. Desuden blev vores RSV-program tildelt Breakthrough Therapy Designation af den amerikanske lægemiddelstyrelse, hvilket understreger vigtigheden af at udvikle en vaccine, der kan opfylde dette store, udækkede medicinske behov. Endvidere igangsatte vi fase 3-forsøget med forventede resultater næste år. Som led i vores strategi for kommercialisering af RSV-vaccinen indgik vi en licens- og produktionsaftale, som dækker udvalgte asiatiske markeder. Salget af rabiesvacciner gik bedre end forventet, både i USA og Tyskland, og opvejede dermed en langsommere end ventet start for TBE-vaccinen i første kvartal. Baseret på den nuværende finansielle performance og vurdering af usikkerheder og risici fastholder vi vores forventninger til omsætning, EBITDA og likvider for helåret.”

Finansielle hovedpunkter fra første kvartal

Omsætningen udgjorde DKK 320 mio., bestående af DKK 230 mio. fra salg af produkter, DKK 83 mio. fra milepælsbetalinger fra vores RSV-partner, Nuance Pharma, og DKK 7 mio. fra kontraktarbejde.

Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var et underskud på DKK 94 mio.

Stærk finansiel position på DKK 2.947 mio. ved udgangen af første kvartal

De finansielle forventninger til helåret fastholdes med en omsætning i intervallet fra DKK 1.100 til 1.400 mio., et driftsunderskud før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) i intervallet fra DKK -1.300 til -1.000 mio. og likvider ved årets udgang i intervallet fra DKK 1.000 til 1.200 mio.

DKK mio. Q1 2022 Q1 2021 2022 forventet Omsætning 320 535 1,100 – 1,400 Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) (94) 1 (1,300) – (1,000) Likvider 2,947* 2,589 1,000 – 1,200

* Fratrukket belånte obligationer.

Øvrige begivenheder

I januar offentliggjorde Bavarian Nordic udnævnelsen af Russell Thirsk til ny Executive Vice President og Chief Operating Officer som efterfølger til Henrik Birk, der har søgt nye udfordringer uden for Bavarian Nordic. Russell Thirsk tiltrådte stillingen i april, og kommer fra GSK, hvor han har været Head of Operations i GSK Vaccines i Belgien.

I februar tildelte den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) en Breakthrough Therapy Designation til selskabets vaccinekandidat, MVA-BN ® RSV, til forebyggelse af RS-virus i ældre. En Breakthrough Therapy Designation har til formål at fremskynde udviklingen og den regulatoriske godkendelsesproces af lægemidler, der er beregnet til at behandle alvorlige sygdomme.

RSV, til forebyggelse af RS-virus i ældre. En Breakthrough Therapy Designation har til formål at fremskynde udviklingen og den regulatoriske godkendelsesproces af lægemidler, der er beregnet til at behandle alvorlige sygdomme. I februar offentliggjorde Bavarian Nordic yderligere resultater fra fase 2-forsøget med COVID-19 boostervaccinekandidaten, ABNCoV2, Resultaterne bekræftede ABNCoV2’s evne til at booste neutraliserende antistoffer til niveauer som er blevet rapporteret som værende yderst effektive (>90%) mod SARS-CoV-2 1 , både ved anvendelse af vaccinen til primær vaccination og som boostervaccine i personer, der tidligere er vaccinerede med mRNA- eller adenovirusbaserede vacciner.

, både ved anvendelse af vaccinen til primær vaccination og som boostervaccine i personer, der tidligere er vaccinerede med mRNA- eller adenovirusbaserede vacciner. I marts indgik Bavarian Nordic en licens- og produktionsaftale med Nuance Pharma om udvikling og kommercialisering af MVA-BN RSV mod respiratorisk syncytialvirus (RSV) i voksne i Kina og udvalgte asiatiske lande. I henhold til aftalen kan Bavarian Nordic modtage op mod USD 225 mio. i forud- og milepælsbetalinger samt tocifrede, stigende royaltybetalinger for fremtidigt salg. Nuance Pharma opnår rettigheder til kommercialisering af MVA-BN RSV i Kina, Hong Kong, Macau, Taiwan, South Korea og Sydøstasien og vil være ansvarlig for afholdelsen af alle væsentlige omkostninger hertil, inklusive udviklings- og regulatoriske omkostninger.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I april påbegyndte Bavarian Nordic et globalt fase 3 klinisk forsøg med MVA-BN RSV mod RSV i ældre. Fase 3-forsøget er planlagt til at rekruttere ca. 20.000 voksne I alderen 60 år og opefter på ca. 115 forsøgscentre i USA og Tyskland. Forsøget er udformet til at foregå henover RSV-sæsonen 2022/2023, og toplinjeresultater forventes i midten af 2023, såfremt det foruddefinerede antal tilfælde af sygdom i de nedre luftveje er indtruffet.

I maj rapporterede Bavarian Nordic yderligere fase 2-resultater for ABNCoV2, der viste, at vaccination med ABNCoV2 fremkaldte en signifikant forøgelse af neutraliserende antistoffer mod omikron-varianten i hovedparten af personerne (87%), der tidligere var vaccineret med mRNA- eller adenovirusbaseret vaccine. De neutraliserende antistoffer nåede niveauer, som er blevet rapporteret som værende knyttet til en høj grad af beskyttelse (>90%).

Webcast og telefonkonference

Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen på https://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=6388 . For at stille spørgsmål, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden: 7179801. Danmark: +45 32 72 04 17, UK: +44 (0) 844 481 9752, USA: +1 646-741-3167.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 15 / 2022

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa og Canada. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.







1 P. B. Gilbert et al., Science 10.1126/science.abm3425 (2021)





Vedhæftet fil