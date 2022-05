OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

9 May 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 6 May 2022 it had purchased a total of 183,060 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 183,060 Highest price paid (per ordinary share) £5.3450 Lowest price paid (per ordinary share) £5.5050 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.4083

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 445,635,918 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 445,635,918.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:27:00 GBp 667 541.50 XLON xHaAkwjer26 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:27:00 GBp 262 541.50 XLON xHaAkwjer28 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:26:11 GBp 113 541.50 XLON xHaAkwjeoqh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:26:08 GBp 149 541.50 XLON xHaAkwjeos6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:26:08 GBp 400 541.50 XLON xHaAkwjeos8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:26:08 GBp 315 541.50 XLON xHaAkwjeosw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:25:27 GBp 50 541.50 XLON xHaAkwjeoGm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:08 GBp 316 541.50 XLON xHaAkwjep8M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:05 GBp 217 541.50 XLON xHaAkwjepLl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 646 541.50 XLON xHaAkwjepK1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 400 541.50 XLON xHaAkwjepK3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 809 541.50 XLON xHaAkwjepKA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 70 541.50 XLON xHaAkwjepKC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 400 541.50 XLON xHaAkwjepKE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 400 541.50 XLON xHaAkwjepKf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 428 541.50 XLON xHaAkwjepKK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 400 541.50 XLON xHaAkwjepKM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 760 541.50 XLON xHaAkwjepKp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 104 541.50 XLON xHaAkwjepKr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 400 541.50 XLON xHaAkwjepKt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:24:04 GBp 204 541.50 XLON xHaAkwjepKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:16:25 GBp 1,090 540.00 XLON xHaAkwjeysS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:14:40 GBp 88 540.00 XLON xHaAkwjezx@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:14:40 GBp 83 540.00 XLON xHaAkwjezx0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:14:40 GBp 15 540.00 XLON xHaAkwjezx2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:14:14 GBp 226 540.00 XLON xHaAkwjezEy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:14:04 GBp 72 540.00 XLON xHaAkwjezK6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:14:04 GBp 137 540.00 XLON xHaAkwjezK8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:13:54 GBp 224 540.00 XLON xHaAkwjezPt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:13:44 GBp 55 540.00 XLON xHaAkwjewdo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:13:44 GBp 176 540.00 XLON xHaAkwjewdq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:13:25 GBp 537 540.00 XLON xHaAkwjewf4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:13:25 GBp 142 540.00 XLON xHaAkwjewf6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:13:25 GBp 637 540.00 XLON xHaAkwjewfl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:13:25 GBp 358 540.00 XLON xHaAkwjewfs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:13:25 GBp 813 540.00 XLON xHaAkwjewfu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:12:22 GBp 1,159 539.50 XLON xHaAkwjewGc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:10:33 GBp 421 539.50 XLON xHaAkwjeuk@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:10:33 GBp 400 539.50 XLON xHaAkwjeuk0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:10:33 GBp 784 539.50 XLON xHaAkwjeukn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:10:33 GBp 400 539.50 XLON xHaAkwjeukp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:10:33 GBp 333 539.50 XLON xHaAkwjeukr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:10:33 GBp 66 539.50 XLON xHaAkwjeukt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:10:10 GBp 714 539.50 XLON xHaAkwjeux6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:09:36 GBp 358 539.50 XLON xHaAkwjevaE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:09:36 GBp 65 539.50 XLON xHaAkwjevaO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:09:36 GBp 28 539.50 XLON xHaAkwjevaQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:09:36 GBp 400 539.50 XLON xHaAkwjevaS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:09:36 GBp 333 539.50 XLON xHaAkwjevaU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:09:36 GBp 399 539.50 XLON xHaAkwjevd3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:09:36 GBp 1,090 539.50 XLON xHaAkwjevdO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:09:36 GBp 301 539.50 XLON xHaAkwjevdW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:03:16 GBp 1,128 539.50 XLON xHaAkwjeY$n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:03:16 GBp 579 539.50 XLON xHaAkwjeY$p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:02:04 GBp 1,688 540.00 XLON xHaAkwjeZXW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:00:14 GBp 1,436 540.00 XLON xHaAkwjeWlZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:00:11 GBp 70 540.50 XLON xHaAkwjeWfd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:00:11 GBp 400 540.50 XLON xHaAkwjeWff OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 16:00:11 GBp 737 540.50 XLON xHaAkwjeWfh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:58:29 GBp 634 540.00 XLON xHaAkwjeX1@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:58:28 GBp 127 540.50 XLON xHaAkwjeX0F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:58:28 GBp 400 540.50 XLON xHaAkwjeX0H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:58:28 GBp 247 540.50 XLON xHaAkwjeX0M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:57:44 GBp 227 540.00 XLON xHaAkwjekdK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:57:29 GBp 216 540.00 XLON xHaAkwjekrt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:57:14 GBp 225 540.00 XLON xHaAkwjek$I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:56:59 GBp 231 540.00 XLON xHaAkwjekD6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:56:44 GBp 129 540.00 XLON xHaAkwjekGR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:56:44 GBp 86 540.00 XLON xHaAkwjekGT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:56:29 GBp 222 540.00 XLON xHaAkwjelcZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:56:14 GBp 225 540.00 XLON xHaAkwjellN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:55:59 GBp 220 540.00 XLON xHaAkwjelmk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:55:44 GBp 68 540.00 XLON xHaAkwjel5a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:55:44 GBp 194 540.00 XLON xHaAkwjel5c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:52:33 GBp 570 540.00 XLON xHaAkwjej5l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:52:33 GBp 1,090 540.00 XLON xHaAkwjej5o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:50:57 GBp 880 540.50 XLON xHaAkwjeg$w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:50:57 GBp 189 540.00 XLON xHaAkwjegyR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:50:57 GBp 203 540.00 XLON xHaAkwjegyT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:50:19 GBp 1,490 541.00 XLON xHaAkwjegTA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:48:09 GBp 149 540.50 XLON xHaAkwjee5q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:48:07 GBp 736 541.00 XLON xHaAkwjee0Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:48:05 GBp 1,382 541.50 XLON xHaAkwjeeC5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:47:45 GBp 33 541.50 XLON xHaAkwjeeQL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:47:45 GBp 502 541.50 XLON xHaAkwjeeQN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:47:45 GBp 600 541.50 XLON xHaAkwjeeQP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:47:45 GBp 400 541.50 XLON xHaAkwjeeQR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:46:41 GBp 103 540.00 XLON xHaAkwjefTL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:46:35 GBp 495 540.50 XLON xHaAkwjefRf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:46:35 GBp 1,090 540.50 XLON xHaAkwjefRl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:46:35 GBp 96 540.50 XLON xHaAkwjefRd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:45:00 GBp 381 539.50 XLON xHaAkwjeN$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:45:00 GBp 333 539.50 XLON xHaAkwjeN$v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:45:00 GBp 400 539.50 XLON xHaAkwjeN$x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:45:00 GBp 535 539.00 XLON xHaAkwjeN@M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:45:00 GBp 626 539.50 XLON xHaAkwjeNyN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:45:00 GBp 400 539.50 XLON xHaAkwjeNyP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:42:43 GBp 1,129 539.50 XLON xHaAkwjeLvr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:42:43 GBp 91 539.50 XLON xHaAkwjeLvt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:38:03 GBp 271 538.00 XLON xHaAkwjeHBa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:38:00 GBp 177 538.00 XLON xHaAkwjeHKm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:37:22 GBp 227 538.00 XLON xHaAkwjeUsT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:36:42 GBp 110 538.00 XLON xHaAkwjeUPf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:36:34 GBp 25 538.50 XLON xHaAkwjeVWh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:36:34 GBp 460 538.50 XLON xHaAkwjeVWk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:36:15 GBp 485 539.00 XLON xHaAkwjeVzi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:34:30 GBp 260 539.00 XLON xHaAkwjeTdm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:34:30 GBp 121 539.00 XLON xHaAkwjeTdr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:34:30 GBp 870 539.50 XLON xHaAkwjeTdt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:33:38 GBp 1,243 540.00 XLON xHaAkwjeTKW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:32:01 GBp 188 540.50 XLON xHaAkwjeRfu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:32:01 GBp 81 540.50 XLON xHaAkwjeRfw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:32:01 GBp 463 540.50 XLON xHaAkwjeRfy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:30:23 GBp 450 539.50 XLON xHaAkwjeO2P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:29:35 GBp 954 540.00 XLON xHaAkwjePxi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:26:53 GBp 351 540.00 XLON xHaAkwje7Hd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:26:53 GBp 220 540.50 XLON xHaAkwje7Hf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:26:53 GBp 281 540.50 XLON xHaAkwje7Hh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:26:53 GBp 260 540.50 XLON xHaAkwje7MV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:25:34 GBp 323 541.00 XLON xHaAkwje4R7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:24:26 GBp 201 541.00 XLON xHaAkwje5Gg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:24:18 GBp 301 541.50 XLON xHaAkwje5Ua OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:24:17 GBp 218 541.50 XLON xHaAkwje5U0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:23:05 GBp 308 542.00 XLON xHaAkwje3o$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:23:05 GBp 204 542.00 XLON xHaAkwje3pQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:21:48 GBp 1,361 540.50 XLON xHaAkwje0OT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:21:34 GBp 382 541.00 XLON xHaAkwje1ib OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:21:34 GBp 400 541.00 XLON xHaAkwje1id OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:21:34 GBp 360 541.00 XLON xHaAkwje1ip OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:21:34 GBp 400 541.00 XLON xHaAkwje1ir OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:21:34 GBp 961 541.00 XLON xHaAkwje1jR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:21:34 GBp 400 541.00 XLON xHaAkwje1jT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:20:28 GBp 126 538.50 XLON xHaAkwjeErX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:20:28 GBp 124 538.50 XLON xHaAkwjeErZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:11:05 GBp 313 534.50 XLON xHaAkwjft$i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:10:20 GBp 59 535.00 XLON xHaAkwjfqhW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:10:20 GBp 261 535.00 XLON xHaAkwjfqhY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:10:00 GBp 44 535.50 XLON xHaAkwjfq4R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:10:00 GBp 247 535.50 XLON xHaAkwjfq4T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:08:38 GBp 203 536.50 XLON xHaAkwjfrVT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:08:37 GBp 218 536.50 XLON xHaAkwjfrUc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:08:19 GBp 247 537.00 XLON xHaAkwjfotz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:08:18 GBp 206 537.00 XLON xHaAkwjfosx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:08:17 GBp 343 537.50 XLON xHaAkwjfonK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:08:10 GBp 783 538.00 XLON xHaAkwjfoy9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:08:10 GBp 135 538.50 XLON xHaAkwjfoyB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:08:10 GBp 400 538.50 XLON xHaAkwjfoyD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:08:10 GBp 335 538.50 XLON xHaAkwjfoyH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:08:09 GBp 783 538.50 XLON xHaAkwjfo@s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 15:02:50 GBp 1,167 537.50 XLON xHaAkwjf$vM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:59:15 GBp 711 537.50 XLON xHaAkwjfw4X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:59:15 GBp 166 537.00 XLON xHaAkwjfw5T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:59:15 GBp 144 537.00 XLON xHaAkwjfw5V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:56:54 GBp 308 537.50 XLON xHaAkwjfu3F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:56:38 GBp 277 538.00 XLON xHaAkwjfuJj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:56:37 GBp 166 538.00 XLON xHaAkwjfuJE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:56:27 GBp 53 538.00 XLON xHaAkwjfvaP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:56:27 GBp 735 538.00 XLON xHaAkwjfvdX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:55:38 GBp 95 538.50 XLON xHaAkwjfvAF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:55:38 GBp 127 538.50 XLON xHaAkwjfvAH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:55:38 GBp 856 538.50 XLON xHaAkwjfvAJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:51:57 GBp 481 538.50 XLON xHaAkwjfaGL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:49:33 GBp 298 538.50 XLON xHaAkwjfZgO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:49:33 GBp 428 539.00 XLON xHaAkwjfZgV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:47:22 GBp 273 538.50 XLON xHaAkwjfXih OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:47:18 GBp 392 539.00 XLON xHaAkwjfXgQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:45:11 GBp 410 539.50 XLON xHaAkwjfkQL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:44:42 GBp 521 540.00 XLON xHaAkwjflzh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:44:42 GBp 1,031 540.00 XLON xHaAkwjflzp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:43:10 GBp 1,151 540.00 XLON xHaAkwjfi6d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:39:30 GBp 332 540.50 XLON xHaAkwjfhtr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:39:30 GBp 1,026 540.50 XLON xHaAkwjfhty OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:36:27 GBp 351 540.00 XLON xHaAkwjff9Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:35:58 GBp 1,015 540.00 XLON xHaAkwjfMi0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:35:58 GBp 501 540.00 XLON xHaAkwjfMjK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:35:39 GBp 226 540.50 XLON xHaAkwjfMmF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:35:39 GBp 400 540.50 XLON xHaAkwjfMmH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:34:26 GBp 400 540.00 XLON xHaAkwjfNqW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:34:26 GBp 188 540.00 XLON xHaAkwjfNqY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:34:26 GBp 89 540.00 XLON xHaAkwjfNrU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:33:02 GBp 952 540.00 XLON xHaAkwjfK7T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:33:02 GBp 20 540.00 XLON xHaAkwjfK7V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:31:19 GBp 320 540.50 XLON xHaAkwjfIZw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:31:17 GBp 27 540.50 XLON xHaAkwjfIjy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:30:02 GBp 33 539.50 XLON xHaAkwjfJnc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:30:02 GBp 557 539.50 XLON xHaAkwjfJnY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:29:54 GBp 734 540.00 XLON xHaAkwjfJuy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:26:01 GBp 395 541.00 XLON xHaAkwjfHIM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:25:51 GBp 483 541.50 XLON xHaAkwjfHOB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:23:23 GBp 384 541.50 XLON xHaAkwjfVwG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:23:20 GBp 567 542.00 XLON xHaAkwjfV5K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:23:20 GBp 310 542.00 XLON xHaAkwjfV5M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:22:38 GBp 472 542.50 XLON xHaAkwjfVSQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:19:03 GBp 802 543.00 XLON xHaAkwjfTEy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:15:46 GBp 479 543.50 XLON xHaAkwjfRml OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:15:46 GBp 993 544.00 XLON xHaAkwjfRmw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:13:18 GBp 400 544.00 XLON xHaAkwjfO7k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:13:18 GBp 233 544.00 XLON xHaAkwjfO7q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:13:18 GBp 669 544.00 XLON xHaAkwjfO7s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:09:45 GBp 79 544.50 XLON xHaAkwjf6c$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:09:45 GBp 224 544.50 XLON xHaAkwjf6c1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:09:45 GBp 101 544.50 XLON xHaAkwjf6c3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:09:45 GBp 215 544.50 XLON xHaAkwjf6cx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:09:45 GBp 188 544.50 XLON xHaAkwjf6cz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:07:47 GBp 8 544.50 XLON xHaAkwjf6SU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:07:47 GBp 188 544.50 XLON xHaAkwjf6VW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:07:47 GBp 167 544.50 XLON xHaAkwjf6VY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:06:55 GBp 225 544.50 XLON xHaAkwjf7q1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:05:49 GBp 187 544.50 XLON xHaAkwjf7B@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:05:49 GBp 279 544.50 XLON xHaAkwjf7By OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:01:55 GBp 514 544.50 XLON xHaAkwjf2WE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:01:14 GBp 174 544.00 XLON xHaAkwjf2z6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:01:14 GBp 217 544.00 XLON xHaAkwjf2zA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:01:06 GBp 758 545.00 XLON xHaAkwjf2ut OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 14:01:06 GBp 397 545.00 XLON xHaAkwjf2uv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:56:29 GBp 563 544.00 XLON xHaAkwjf0B@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:56:29 GBp 53 544.00 XLON xHaAkwjf0B0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:56:29 GBp 243 544.00 XLON xHaAkwjf0B2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:54:25 GBp 580 544.50 XLON xHaAkwjf1Eh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:54:25 GBp 400 544.50 XLON xHaAkwjf1Ej OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:54:25 GBp 23 544.50 XLON xHaAkwjf1El OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:54:25 GBp 623 544.00 XLON xHaAkwjf1Eo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:54:25 GBp 1,060 544.50 XLON xHaAkwjf1FE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:54:25 GBp 1,362 544.50 XLON xHaAkwjf1FP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:54:25 GBp 31 544.50 XLON xHaAkwjf1FR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:49:04 GBp 213 544.50 XLON xHaAkwjfCcQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:49:04 GBp 519 544.50 XLON xHaAkwjfCXc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:49:04 GBp 400 544.50 XLON xHaAkwjfCXe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:49:04 GBp 222 544.50 XLON xHaAkwjfCXg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:41:52 GBp 577 543.50 XLON xHaAkwjfBR7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:37:07 GBp 93 544.50 XLON xHaAkwjgssn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:37:07 GBp 107 544.50 XLON xHaAkwjgssp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:37:07 GBp 600 544.50 XLON xHaAkwjgssr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:37:07 GBp 518 544.50 XLON xHaAkwjgstJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:37:07 GBp 307 544.50 XLON xHaAkwjgstL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:37:03 GBp 86 543.50 XLON xHaAkwjgsor OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:37:03 GBp 358 543.50 XLON xHaAkwjgsot OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:33:12 GBp 20 541.50 XLON xHaAkwjgqQh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:32:09 GBp 839 542.00 XLON xHaAkwjgrCF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:32:09 GBp 38 542.00 XLON xHaAkwjgrCH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:30:26 GBp 243 541.50 XLON xHaAkwjgoU0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:30:14 GBp 90 541.50 XLON xHaAkwjgph8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:30:14 GBp 281 541.50 XLON xHaAkwjgphA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:26:32 GBp 422 540.50 XLON xHaAkwjgndh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:24:24 GBp 438 541.00 XLON xHaAkwjgnGY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:24:12 GBp 456 541.50 XLON xHaAkwjgnTe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:22:03 GBp 305 541.50 XLON xHaAkwjg@Fl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:22:03 GBp 3 541.50 XLON xHaAkwjg@Fn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:21:21 GBp 531 541.50 XLON xHaAkwjg@OP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:19:36 GBp 276 541.00 XLON xHaAkwjg$D9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:19:36 GBp 548 541.50 XLON xHaAkwjg$DC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:19:36 GBp 400 541.50 XLON xHaAkwjg$DE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:18:16 GBp 314 541.50 XLON xHaAkwjgyX@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:18:16 GBp 317 541.50 XLON xHaAkwjgyXi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:18:16 GBp 318 541.50 XLON xHaAkwjgyXO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:18:16 GBp 73 541.50 XLON xHaAkwjgyXr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:18:16 GBp 264 541.50 XLON xHaAkwjgyXt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:18:16 GBp 73 541.50 XLON xHaAkwjgyXv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:16:28 GBp 571 541.00 XLON xHaAkwjgyEw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:15:57 GBp 131 541.00 XLON xHaAkwjgySQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:15:57 GBp 65 541.00 XLON xHaAkwjgySS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:15:57 GBp 131 541.00 XLON xHaAkwjgySU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:15:24 GBp 542 541.00 XLON xHaAkwjgzZo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:01:44 GBp 247 540.00 XLON xHaAkwjgvTS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 13:01:43 GBp 566 540.00 XLON xHaAkwjgvSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:57:15 GBp 532 539.50 XLON xHaAkwjgd1o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:57:15 GBp 41 539.50 XLON xHaAkwjgd1q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:54:41 GBp 911 539.50 XLON xHaAkwjgaFD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:52:21 GBp 933 540.00 XLON xHaAkwjgbEo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:47:47 GBp 951 540.00 XLON xHaAkwjgWmE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:47:09 GBp 188 540.50 XLON xHaAkwjgW2H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:44:33 GBp 342 540.00 XLON xHaAkwjgX92 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:44:33 GBp 2 540.00 XLON xHaAkwjgX94 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:44:33 GBp 185 540.00 XLON xHaAkwjgX9A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:44:26 GBp 27 540.00 XLON xHaAkwjgXLD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:44:26 GBp 317 540.00 XLON xHaAkwjgXLF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:35:42 GBp 884 539.50 XLON xHaAkwjgiIB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:35:42 GBp 25 539.50 XLON xHaAkwjgiID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:35:12 GBp 334 540.50 XLON xHaAkwjgjZw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:35:10 GBp 82 540.00 XLON xHaAkwjgjj8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:35:10 GBp 43 540.50 XLON xHaAkwjgjjk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:35:10 GBp 142 540.50 XLON xHaAkwjgjjm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:33:55 GBp 460 539.50 XLON xHaAkwjgj2W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:33:55 GBp 87 539.50 XLON xHaAkwjgj3F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:33:55 GBp 127 539.50 XLON xHaAkwjgj3H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:33:55 GBp 603 539.50 XLON xHaAkwjgj3S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:33:55 GBp 742 539.50 XLON xHaAkwjgj3U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:30:04 GBp 400 539.50 XLON xHaAkwjghg@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:30:04 GBp 24 539.50 XLON xHaAkwjghg0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:30:04 GBp 1,390 539.50 XLON xHaAkwjghgy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:23:52 GBp 450 539.50 XLON xHaAkwjgfgg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:14:07 GBp 26 539.00 XLON xHaAkwjgLgx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:14:07 GBp 345 539.00 XLON xHaAkwjgLgz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:13:15 GBp 761 539.50 XLON xHaAkwjgL1$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:11:24 GBp 364 540.00 XLON xHaAkwjgIzH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:11:24 GBp 2 540.00 XLON xHaAkwjgIzJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:11:22 GBp 185 540.00 XLON xHaAkwjgIyz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:11:19 GBp 599 540.00 XLON xHaAkwjgIuD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:11:19 GBp 39 540.00 XLON xHaAkwjgIuF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:06:32 GBp 185 540.00 XLON xHaAkwjgG3V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:06:22 GBp 275 540.00 XLON xHaAkwjgG88 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:06:22 GBp 110 540.00 XLON xHaAkwjgG8A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:06:22 GBp 122 540.00 XLON xHaAkwjgG8C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:06:22 GBp 278 540.00 XLON xHaAkwjgG8S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:06:22 GBp 191 540.00 XLON xHaAkwjgG8U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:02:01 GBp 283 540.00 XLON xHaAkwjgVne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:02:01 GBp 224 540.00 XLON xHaAkwjgVng OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:01:18 GBp 377 540.00 XLON xHaAkwjgV4v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:01:18 GBp 122 540.00 XLON xHaAkwjgV4x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 12:00:49 GBp 479 539.50 XLON xHaAkwjgVL8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:59:17 GBp 476 539.50 XLON xHaAkwjgS1Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:51:26 GBp 360 540.50 XLON xHaAkwjgRQn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:51:26 GBp 40 540.50 XLON xHaAkwjgRQp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:51:26 GBp 306 540.00 XLON xHaAkwjgRQl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:51:02 GBp 297 541.00 XLON xHaAkwjgOkk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:51:02 GBp 277 541.00 XLON xHaAkwjgOkm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:48:14 GBp 313 540.00 XLON xHaAkwjgPwi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:47:04 GBp 311 540.00 XLON xHaAkwjgPOs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:45:18 GBp 272 541.50 XLON xHaAkwjg60g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:45:18 GBp 439 542.00 XLON xHaAkwjg60k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:44:19 GBp 54 543.00 XLON xHaAkwjg6Ta OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:44:19 GBp 540 543.00 XLON xHaAkwjg6Tc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:44:19 GBp 400 543.00 XLON xHaAkwjg6Te OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:44:19 GBp 750 543.00 XLON xHaAkwjg6Tg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:44:19 GBp 466 542.50 XLON xHaAkwjg6Tn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:40:16 GBp 327 543.00 XLON xHaAkwjg4q2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:39:27 GBp 316 543.00 XLON xHaAkwjg40z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:38:19 GBp 316 543.00 XLON xHaAkwjg5j6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:37:24 GBp 333 541.50 XLON xHaAkwjg5uo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:37:24 GBp 54 541.50 XLON xHaAkwjg5uq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:34:53 GBp 465 541.00 XLON xHaAkwjg2sQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:33:28 GBp 188 541.00 XLON xHaAkwjg2Lt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:31:45 GBp 348 541.00 XLON xHaAkwjg3pO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:30:01 GBp 187 540.50 XLON xHaAkwjg0X5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:29:59 GBp 37 540.50 XLON xHaAkwjg0WF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:28:01 GBp 185 541.00 XLON xHaAkwjg0Eb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:27:51 GBp 847 541.00 XLON xHaAkwjg0Bm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:27:51 GBp 194 541.00 XLON xHaAkwjg0Bo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:18:59 GBp 362 541.50 XLON xHaAkwjgF8s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:18:59 GBp 47 541.50 XLON xHaAkwjgF8u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:18:59 GBp 178 541.50 XLON xHaAkwjgF8w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:18:58 GBp 399 540.50 XLON xHaAkwjgF8I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:13:22 GBp 379 539.50 XLON xHaAkwjgDE9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:11:22 GBp 153 538.50 XLON xHaAkwjgA$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:11:22 GBp 206 538.50 XLON xHaAkwjgA$v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:10:11 GBp 187 538.50 XLON xHaAkwjgAK9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:10:10 GBp 295 538.50 XLON xHaAkwjgAMq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:09:42 GBp 281 538.50 XLON xHaAkwjgAOi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:08:40 GBp 127 538.50 XLON xHaAkwjgBts OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:08:40 GBp 332 538.50 XLON xHaAkwjgBtu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:08:15 GBp 599 538.50 XLON xHaAkwjgBvS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:06:37 GBp 411 538.50 XLON xHaAkwjg8YY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:06:37 GBp 479 539.00 XLON xHaAkwjg8ZO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:06:37 GBp 400 539.00 XLON xHaAkwjg8ZQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 11:06:37 GBp 750 539.00 XLON xHaAkwjg8ZS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:57:58 GBp 152 538.50 XLON xHaAkwjhtwp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:57:58 GBp 240 538.50 XLON xHaAkwjhtwr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:57:58 GBp 14 538.50 XLON xHaAkwjhtwt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:57:50 GBp 1,466 538.00 XLON xHaAkwjht01 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:57:50 GBp 31 538.00 XLON xHaAkwjht0y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:49:02 GBp 623 537.00 XLON xHaAkwjhnd$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:47:11 GBp 260 537.50 XLON xHaAkwjhnOl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:45:48 GBp 1,307 537.50 XLON xHaAkwjh@0@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:45:48 GBp 71 537.50 XLON xHaAkwjh@00 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:41:06 GBp 128 537.00 XLON xHaAkwjhyiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:41:06 GBp 662 537.00 XLON xHaAkwjhylW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:33:41 GBp 218 536.00 XLON xHaAkwjhwRc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:33:41 GBp 315 536.50 XLON xHaAkwjhwRe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:32:54 GBp 431 537.50 XLON xHaAkwjhxrM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:32:54 GBp 400 537.50 XLON xHaAkwjhxrO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:32:54 GBp 389 537.00 XLON xHaAkwjhxrV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:29:42 GBp 600 536.50 XLON xHaAkwjhuw0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:29:42 GBp 800 536.50 XLON xHaAkwjhuw2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:29:42 GBp 261 536.00 XLON xHaAkwjhuwB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:29:42 GBp 379 536.50 XLON xHaAkwjhuwD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:29:42 GBp 260 536.50 XLON xHaAkwjhuwu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:29:42 GBp 400 536.50 XLON xHaAkwjhuww OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:29:42 GBp 411 536.50 XLON xHaAkwjhuwy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:14:44 GBp 182 537.50 XLON xHaAkwjhbtd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:14:44 GBp 400 537.50 XLON xHaAkwjhbtf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:14:44 GBp 196 537.50 XLON xHaAkwjhbth OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:12:44 GBp 196 538.00 XLON xHaAkwjhbJA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:12:44 GBp 316 538.00 XLON xHaAkwjhbJG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:12:44 GBp 565 538.00 XLON xHaAkwjhbJU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:10:57 GBp 150 536.00 XLON xHaAkwjhY@n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:10:57 GBp 195 536.00 XLON xHaAkwjhY@p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:07:57 GBp 63 535.50 XLON xHaAkwjhZ@u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:07:57 GBp 281 535.50 XLON xHaAkwjhZ@w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:02:46 GBp 424 535.50 XLON xHaAkwjhXkC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 10:00:33 GBp 402 535.50 XLON xHaAkwjhXNA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:59:30 GBp 513 536.00 XLON xHaAkwjhkkB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:59:30 GBp 93 536.00 XLON xHaAkwjhkk9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:54:43 GBp 115 536.00 XLON xHaAkwjhlI0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:54:43 GBp 800 536.00 XLON xHaAkwjhlI2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:54:43 GBp 350 535.50 XLON xHaAkwjhlI9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:54:43 GBp 373 535.00 XLON xHaAkwjhlIv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:47:51 GBp 381 535.50 XLON xHaAkwjhhWf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:47:37 GBp 14 536.00 XLON xHaAkwjhhf4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:47:37 GBp 303 536.00 XLON xHaAkwjhhf6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:46:24 GBp 376 536.50 XLON xHaAkwjhhCu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:45:08 GBp 286 537.00 XLON xHaAkwjhel3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:43:52 GBp 2 537.00 XLON xHaAkwjhe2B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:43:52 GBp 189 537.00 XLON xHaAkwjhe2D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:43:51 GBp 275 537.50 XLON xHaAkwjheDa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:40:57 GBp 316 537.00 XLON xHaAkwjhfO0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:38:28 GBp 298 538.50 XLON xHaAkwjhNu6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:37:49 GBp 300 539.50 XLON xHaAkwjhN9E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:36:44 GBp 297 541.00 XLON xHaAkwjhKeN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:35:47 GBp 402 541.50 XLON xHaAkwjhKK1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:34:46 GBp 412 542.00 XLON xHaAkwjhLpn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:34:46 GBp 590 542.50 XLON xHaAkwjhLpp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:33:16 GBp 589 543.00 XLON xHaAkwjhIhQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:30:45 GBp 424 542.50 XLON xHaAkwjhGeZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:30:29 GBp 188 543.00 XLON xHaAkwjhGsB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:30:07 GBp 338 542.00 XLON xHaAkwjhG6l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:29:15 GBp 258 542.00 XLON xHaAkwjhHY7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:26:28 GBp 555 542.00 XLON xHaAkwjhU16 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:18:22 GBp 284 542.50 XLON xHaAkwjhQFe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:18:22 GBp 338 542.00 XLON xHaAkwjhQFm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:18:22 GBp 486 542.50 XLON xHaAkwjhQFq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:13:46 GBp 495 543.00 XLON xHaAkwjhP$O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:13:46 GBp 63 543.00 XLON xHaAkwjhP$Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:13:46 GBp 577 543.50 XLON xHaAkwjhP$V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:08:25 GBp 503 544.00 XLON xHaAkwjh44R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:08:24 GBp 346 544.50 XLON xHaAkwjh47t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:04:56 GBp 502 544.00 XLON xHaAkwjh2NN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:03:02 GBp 86 543.50 XLON xHaAkwjh0b3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:03:02 GBp 389 543.50 XLON xHaAkwjh0b5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:03:02 GBp 400 543.50 XLON xHaAkwjh0b7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 09:03:02 GBp 320 543.00 XLON xHaAkwjh0bC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:56:56 GBp 39 543.50 XLON xHaAkwjhER1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:56:56 GBp 1,098 543.50 XLON xHaAkwjhER3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:55:28 GBp 279 542.50 XLON xHaAkwjhF2H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:53:18 GBp 52 542.50 XLON xHaAkwjhC4I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:53:18 GBp 17 542.50 XLON xHaAkwjhC4K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:53:18 GBp 964 542.50 XLON xHaAkwjhC4M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:51:28 GBp 247 540.50 XLON xHaAkwjhDoF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:51:00 GBp 237 540.50 XLON xHaAkwjhD6K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:50:59 GBp 280 541.00 XLON xHaAkwjhD1v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:50:18 GBp 278 541.50 XLON xHaAkwjhDGf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:43:17 GBp 50 541.00 XLON xHaAkwjh9is OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:43:17 GBp 289 541.00 XLON xHaAkwjh9iu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:43:16 GBp 486 541.50 XLON xHaAkwjh9iI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:41:54 GBp 325 542.50 XLON xHaAkwjh95R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:41:50 GBp 568 542.50 XLON xHaAkwjh97s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:41:43 GBp 560 543.00 XLON xHaAkwjh91Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:38:17 GBp 400 541.00 XLON xHaAkwjasMz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:38:17 GBp 750 541.00 XLON xHaAkwjasM$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:38:17 GBp 368 540.50 XLON xHaAkwjasM4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:38:17 GBp 323 541.00 XLON xHaAkwjasMs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:38:17 GBp 332 541.00 XLON xHaAkwjasMu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:35:19 GBp 370 541.00 XLON xHaAkwjatQh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:33:17 GBp 162 542.00 XLON xHaAkwjarZe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:33:17 GBp 213 542.00 XLON xHaAkwjarZg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:33:17 GBp 69 542.00 XLON xHaAkwjarZu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:33:17 GBp 375 542.00 XLON xHaAkwjarZw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:31:35 GBp 326 542.50 XLON xHaAkwjarUH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:30:58 GBp 175 543.00 XLON xHaAkwjaog4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:30:45 GBp 360 543.50 XLON xHaAkwjaoog OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:30:22 GBp 191 544.00 XLON xHaAkwjao2x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:30:08 GBp 672 545.50 XLON xHaAkwjaoAk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:30:08 GBp 344 545.00 XLON xHaAkwjaoAm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:30:08 GBp 16 545.00 XLON xHaAkwjaoAo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:30:08 GBp 400 545.00 XLON xHaAkwjaoAq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:30:08 GBp 335 545.00 XLON xHaAkwjaoAz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:23:30 GBp 517 546.00 XLON xHaAkwja@nB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:23:30 GBp 415 546.00 XLON xHaAkwja@nD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:23:30 GBp 335 546.00 XLON xHaAkwja@nG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:23:30 GBp 333 546.00 XLON xHaAkwja@nM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:16:51 GBp 303 546.50 XLON xHaAkwjawBT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:16:46 GBp 438 547.00 XLON xHaAkwjawKV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:16:44 GBp 333 547.50 XLON xHaAkwjawMe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:16:05 GBp 333 548.00 XLON xHaAkwjaxl$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:15:01 GBp 333 548.00 XLON xHaAkwjaxGW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:12:11 GBp 335 547.50 XLON xHaAkwjaclV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:12:01 GBp 554 548.00 XLON xHaAkwjacm9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:12:01 GBp 400 548.00 XLON xHaAkwjacmB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:12:01 GBp 125 548.00 XLON xHaAkwjacmD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:12:01 GBp 334 548.00 XLON xHaAkwjacmK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:09:17 GBp 400 547.50 XLON xHaAkwjaaoi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:07:04 GBp 188 547.50 XLON xHaAkwjabIX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:07:04 GBp 26 547.50 XLON xHaAkwjabJV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:06:20 GBp 247 549.00 XLON xHaAkwjaYyW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:06:20 GBp 218 549.00 XLON xHaAkwjaYzQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:06:09 GBp 301 549.50 XLON xHaAkwjaY5$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:05:39 GBp 344 550.00 XLON xHaAkwjaYT0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:04:18 GBp 730 550.50 XLON xHaAkwjaZTd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:04:18 GBp 551 550.50 XLON xHaAkwjaZTk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:04:18 GBp 336 549.50 XLON xHaAkwjaZTr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:04:14 GBp 148 550.50 XLON xHaAkwjaZVl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-May-2022 08:04:14 GBp 189 550.50 XLON xHaAkwjaZVp

END