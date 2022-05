Selskabsmeddelelse nr. 05/2022 - Coloplast offentliggør etableringen af selskabets Euro Medium Term Note-program

English Danish

MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA. MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE TIL PERSONER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR DER GÆLDER BEGRÆNSNINGER FOR EN SÅDAN, UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION TIL SÅDANNE PERSONER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, EN OPFORDRING TIL AT KØBE ELLER TEGNE ELLER EN ANMODNING OM AT GØRE TILBUD OM KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER.

Coloplast har i dag etableret et Euro Medium Term Note-program ("EMTN-programmet").

Coloplast og det nyoprettede datterselskab Coloplast Finance B.V. ("Coloplast Finance") kan inden for rammen i EMTN-programmet udstede usikrede seniorobligationer med en samlet hovedstol på op til EUR 3,5 mia.. Coloplast har afgivet en ubetinget og uigenkaldelig garanti for alle obligationer, der udstedes af Coloplast Finance.

Basisprospektet vedrørende EMTN-programmet er godkendt af Finanstilsynet og er tilgængeligt på Coloplasts hjemmeside på Bond Investors (coloplast.com) . Der vil blive ansøgt om, at obligationerne udstedt under EMTN-programmet optages til handel og officiel notering på det regulerede marked for Nasdaq Copenhagen A/S.

For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere

Ellen Bjurgert

Vice President, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 3376

Email: dkebj@coloplast.com

Aleksandra Dimovska

Director, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2458

Email: dkadim@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager

Tlf. 4911 2623

Email: dkpete@coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

3050 Humlebæk

Danmark

CVR Nr. 69749917

Hjemmeside

www.coloplast.com



