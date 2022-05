English Finnish

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.5.2022 KLO 13.00

ROBIT OYJ:N RAHOITUSSOPIMUSTA PIDENNETTY

Robit Oyj on sopinut päärahoittajapankkinsa kanssa jatkon 8.6.2021 allekirjoitetulle rahoitussopimukselle. Laina on alkuperäisen sopimuksen mukaisesti kolmen vuoden rullaava laina viiden vuoden kokonaislaina-ajalla. Laina uusitaan vuosittain uudeksi kolmen vuoden jaksoksi.

Rahoitussopimuksen mukaisesti lainan 1,5 miljoonan euron suuruiset lyhennykset erääntyvät puolivuosittain ja seuraava lyhennys on 30.6.2022. Lainapääoma on tällä hetkellä 25 miljoonaa euroa.

Robit Oyj:n omavaraisuusaste 31.3.2022 oli 44,1 %.

Robit Oyj on tyytyväinen päärahoittajapankin luottamukseen ja ratkaisuun, jolla rahoitus on varmistettu myös tulevien vuosien kasvulle.

Robit Oyj tiedotti alkuperäisestä rahoitussopimuksestaan pörssitiedotteella 8.6.2021.

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 400 280 717

arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com



Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.