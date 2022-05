ALSTOM SA: Alstom fournira 130 trains Coradia Stream à SFBW, en Allemagne

English French

Alstom fournira 130 trains Coradia Stream à SFBW, en Allemagne

La c ommande comprend 130 trains Coradia Stream de grande capacité à deux niveaux ainsi que leur maintenance pendant 30 ans .

Alstom répond ainsi à la demande de durabilité, de capacité et de confort en matière de transport régional.

D'une valeur de 2,5 milliards d'euros, cette commande est un signal fort pour l'avenir de la mobilité en Allemagne.





9 mai 2022 – Pionnier de la mobilité durable et intelligente, Alstom vient de décrocher un contrat portant sur la fourniture de 130 trains Coradia Stream de grande capacité à deux niveaux à l’opérateur Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) pour le réseau du Bade-Wurtemberg, en Allemagne. En plus de la livraison des trains, Alstom s'est vu confier un contrat de maintenance pour une période de 30 ans afin de garantir une disponibilité sans faille des trains. En outre, le contrat prévoit une option permettant de commander jusqu'à 100 trains supplémentaires. D’une valeur de près de 2,5 milliards d'euros pour les 130 premiers trains et leur maintenance pendant 30 ans, il s'agit de la plus importante commande passée à Alstom à ce jour en Allemagne.

« Ce contrat marque incontestablement une étape importante dans la coopération entre Alstom et le Land de Bade-Wurtemberg. Les trains à la pointe du progrès comme le Coradia Stream de grande capacité constituent la meilleure réponse au besoin croissant pour des solutions de mobilité durables en Allemagne », a déclaré Müslüm Yakisan, Président d’Alstom Allemagne, Autriche et Suisse. « Je suis personnellement extrêmement heureux que notre concept de train de grande capacité ait convaincu la SFBW et qu'Alstom ait été choisi comme partenaire privilégié pour l'avenir de la mobilité dans le Bade-Wurtemberg. Cette décision est la preuve que nos solutions durables et intelligentes répondent de manière optimale aux besoins actuels et futurs de la mobilité régionale en Allemagne. »

« Lors de l'attribution du contrat, nous avons fixé des normes très élevées en ce qui concerne les performances et la technologie des rames. En termes de confort pour les passagers, nous établissons un nouveau standard dans le transport ferroviaire régional qui n'a jamais été atteint en Allemagne. Ces trains seront au transport local ce que les sprinteurs sont à la course à pied. Nous voulons attirer de nombreux passagers supplémentaires avec ces trains », a déclaré Winfried Hermann, ministre des Transports du Bade-Wurtemberg. « Alstom doit assurer une capacité opérationnelle quotidienne sans faille des trains dans le cadre du modèle dit ‘de cycle de vie’ (modèle LCC). Nous avons également veillé à ce que, bien que ces rames très puissantes puissent atteindre des vitesses de 200 km/h, nous obtenions en même temps des véhicules particulièrement économes en énergie. Alstom sera responsable du respect des critères de consommation d'énergie pendant toute la durée du contrat. »

« En ce qui concerne la conception du véhicule, nous avons accordé une attention particulière au confort des passagers. Il y aura des sièges inclinables, des assises de sièges spécialement étudiées, des zones pour les personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un concept d'éclairage innovant et un signal Wi-Fi particulièrement puissant », a ajouté Volker M. Heepen, Directeur Général de la SFBW.

Des trains qui allient durabilité, capacité et confort

Les rames de quatre voitures se composent de deux voitures de tête à deux niveaux et de deux voitures intermédiaires à un niveau, pour un total de 380 places assises. D’une longueur de 106 mètres, ces rames peuvent fonctionner en unités multiples.

Les trains sont conçus selon les exigences spécifiques de la SFBW et contribuent à la modernisation des transports dans la région. La climatisation, le Wi-Fi gratuit, de nombreuses possibilités de chargement pour les appareils portables ainsi que des lampes de lecture contribuent à améliorer l’expérience voyageurs. Les salons « lounge », les salles de conférence et les compartiments familiaux offrent un niveau de confort élevé. Des compartiments polyvalents offrent également de l'espace supplémentaire pour les bagages volumineux, les poussettes et les vélos. De larges portes à un seul battant et des temps d’ouverture et de fermeture optimisés permettent d’entrer et de sortir rapidement de la rame. Les passagers à mobilité réduite voyagent avec le même niveau de confort que les autres passagers. Par exemple, les seuils de porte des voitures permettent un accès de plain-pied depuis un quai standard, situé à 760 mm au-dessus du niveau des rails. Pour les gares dont la hauteur de quai varie, il existe des plateformes élévatrices dans la voiture pour les passagers en fauteuil roulant.

Des technologies qui augmentent l'efficacité et la fiabilité du transport régional

Les rames sont également équipées de technologies modernes de signalisation, compatibles avec le projet phare « Digitaler Knoten Stuttgart » (DKS), le premier nœud ferroviaire numérisé d'Allemagne. Les rames seront mises en service en 2025, donc en même temps que les deux premiers modules du DKS. La mise à niveau ultérieure des véhicules à la norme TSI CCS1 2022 (la future évolution de la norme européenne pour le trafic transfrontalier dans l'Espace économique européen) s’échelonnera jusqu'à la mi-2027, ce qui permettra d'utiliser les trois modules du DKS. Alstom s'est déjà vu confier le rééquipement des flottes de trains Talent 3 et Flirt 3 existantes de la SFBW.

Les nouveaux trains Coradia Stream de grande capacité à deux niveaux seront également équipés du système européen de contrôle des trains (ETCS2) de niveaux 2 et 3 ainsi que de dispositifs pour l'exploitation automatique des trains (ATO3) au niveau d'automatisation (GoA4) 2. Ce sera la première fois en Allemagne que des rames neuves seront équipées d'un système de contrôle de l'intégrité des trains (TIMS5) et de l'ETCS de niveau 3 et, de manière progressive, du futur système de communication mobile ferroviaire (FRMCS6). Ces technologies permettront une conduite à intervalles réduits, un trafic plus dense et une circulation plus économe en énergie grâce à des systèmes de signalisation et de conduite prédictifs. Ces technologies augmentent l'efficacité et la fiabilité du transport régional, notamment sur des lignes très fréquentées.

Avec un service ferroviaire globalement plus fluide, les passagers peuvent espérer des correspondances plus fréquentes et plus fiables. Avec le train Coradia Stream de grande capacité, Alstom combine durabilité, capacité et confort et contribue ainsi à rendre le transport régional plus respectueux de l’environnement, plus intelligent et plus confortable à long terme.

Coradia Stream est une rame automotrice (EMU7) de pointe à plancher bas et à performances élevées, dont la vitesse maximale peut atteindre 200 km/h et qui offre une conception modulaire permettant aux opérateurs de choisir la meilleure configuration et le meilleur aménagement intérieur. Développé pour le marché européen, le train Coradia Stream d’Alstom est capable de fonctionner sur les principaux systèmes d'alimentation électrique européens.

Au total, plus de 730 trains basés sur la gamme Coradia Stream ont été commandés par l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et l'Espagne, ce qui garantit un produit éprouvé. La gamme de trains Coradia Stream propose également des solutions de traction sans émission, comme la batterie ou l'hydrogène, pour les lignes non électrifiées.

Alstom™, Coradia™ et Coradia Stream™ sont des marques déposées du Groupe Alstom.

1 Spécification technique d’interopérabilité (STI) relative aux sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation » (CCS) du système ferroviaire dans l’Union européenne

2 Système européen de contrôle des trains (en anglais, European Train Control System)

3 Automatic Train Operation

4 Grade of automation

5 Train Integrated Management System

6 Future Railway Mobile Communication System

7 Electric multiple unit





