FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 2 mai 2022 au 6 mai 2022

| Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

Pouzauges, FRANCE

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 02/05/2022 au 06/05/2022

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2702/05/2022FR0000074759 265 23,14151XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2703/05/2022FR0000074759 522 23,61341XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2704/05/2022FR0000074759 200 23,85XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2705/05/2022FR0000074759 400 23,9XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2706/05/2022FR0000074759 541 23,78706XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/05/2022 09:04:35FR0000074759 23,2EUR 56XPAR1110447-1281b122FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/05/2022 09:04:35FR0000074759 23,2EUR 50XPAR1110447-1537b122FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/05/2022 09:17:03FR0000074759 23,2EUR 4XPAR1110447-1793b122FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/05/2022 10:42:32FR0000074759 23,1EUR 40XPAR1110447-2305b122FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/05/2022 14:35:25FR0000074759 23,1EUR 60XPAR1110447-2561b122FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/05/2022 17:19:25FR0000074759 23,1EUR 41XPAR1110447-3329b122FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/05/2022 17:35:24FR0000074759 23,1EUR 14XPAR1110447-3585b122FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 09:00:05FR0000074759 23,1EUR 5XPAR1110447-513b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 10:03:05FR0000074759 23,6EUR 36XPAR1110447-3329b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 10:03:17FR0000074759 23,6EUR 64XPAR1110447-3585b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 13:06:17FR0000074759 23,6EUR 81XPAR1110447-4865b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 13:52:20FR0000074759 23,7EUR 91XPAR1110447-5633b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 15:07:00FR0000074759 23,6EUR 19XPAR1110447-5889b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 15:09:22FR0000074759 23,6EUR 9XPAR1110447-6401b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 17:12:59FR0000074759 23,6EUR 100XPAR1110447-9217b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 17:13:04FR0000074759 23,6EUR 100XPAR1110447-9473b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 17:13:16FR0000074759 23,6EUR 12XPAR1110447-9985b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/05/2022 17:35:28FR0000074759 23,6EUR 1XPAR1110447-10497b123FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/05/2022 09:29:53FR0000074759 23,9EUR 41XPAR1110447-3329b124FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/05/2022 09:30:21FR0000074759 23,9EUR 41XPAR1110447-3585b124FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/05/2022 09:32:19FR0000074759 23,9EUR 18XPAR1110447-3841b124FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/05/2022 16:12:45FR0000074759 23,8EUR 65XPAR1110447-5121b124FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3905/05/2022 09:09:51FR0000074759 23,9EUR 100XPAR1110447-513b125FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2022 14:46:00FR0000074759 23,6EUR 96XPAR1110447-4353b126FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2022 17:11:19FR0000074759 23,6EUR 100XPAR1110447-5121b126FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2022 17:26:01FR0000074759 23,6EUR 12XPAR1110447-5889b126FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2022 17:35:05FR0000074759 23,6EUR 1XPAR1110447-6401b126FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


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Déclaration Transactions du 2 au 6 mai 2022