FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 2 mai 2022 au 6 mai 2022

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 02/05/2022 au 06/05/2022
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|02/05/2022
|FR0000074759
|265
|23,14151
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|03/05/2022
|FR0000074759
|522
|23,61341
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|04/05/2022
|FR0000074759
|200
|23,85
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|05/05/2022
|FR0000074759
|400
|23,9
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|06/05/2022
|FR0000074759
|541
|23,78706
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/05/2022 09:04:35
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|56
|XPAR
|1110447-1281b122
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/05/2022 09:04:35
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-1537b122
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/05/2022 09:17:03
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-1793b122
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/05/2022 10:42:32
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|40
|XPAR
|1110447-2305b122
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/05/2022 14:35:25
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|60
|XPAR
|1110447-2561b122
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/05/2022 17:19:25
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|41
|XPAR
|1110447-3329b122
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/05/2022 17:35:24
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-3585b122
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 09:00:05
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-513b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 10:03:05
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|36
|XPAR
|1110447-3329b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 10:03:17
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|64
|XPAR
|1110447-3585b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 13:06:17
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|81
|XPAR
|1110447-4865b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 13:52:20
|FR0000074759
|23,7
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-5377b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 13:52:20
|FR0000074759
|23,7
|EUR
|91
|XPAR
|1110447-5633b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 15:07:00
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|19
|XPAR
|1110447-5889b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 15:09:22
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-6401b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 17:12:59
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-9217b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 17:13:04
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-9473b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 17:13:16
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-9985b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/05/2022 17:35:28
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-10497b123
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/05/2022 09:29:53
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|41
|XPAR
|1110447-3329b124
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/05/2022 09:30:21
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|41
|XPAR
|1110447-3585b124
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/05/2022 09:32:19
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|18
|XPAR
|1110447-3841b124
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/05/2022 14:02:08
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|35
|XPAR
|1110447-4865b124
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/05/2022 16:12:45
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|65
|XPAR
|1110447-5121b124
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|05/05/2022 09:09:51
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-513b125
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|05/05/2022 09:10:08
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-1025b125
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|05/05/2022 09:10:08
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|96
|XPAR
|1110447-769b125
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|05/05/2022 15:54:03
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|2
|XPAR
|1110447-2049b125
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|05/05/2022 16:14:01
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|98
|XPAR
|1110447-5121b125
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|05/05/2022 17:11:26
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-7169b125
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2022 09:04:17
|FR0000074759
|24,
|EUR
|128
|XPAR
|1110447-1281b126
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2022 09:15:27
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-1537b126
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2022 09:34:35
|FR0000074759
|23,9
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-1793b126
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2022 09:43:58
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|98
|XPAR
|1110447-3073b126
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2022 11:56:15
|FR0000074759
|23,8
|EUR
|2
|XPAR
|1110447-3329b126
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2022 12:23:54
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-3841b126
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2022 14:46:00
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|96
|XPAR
|1110447-4353b126
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2022 17:11:19
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-5121b126
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2022 17:26:01
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-5889b126
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2022 17:35:05
|FR0000074759
|23,6
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-6401b126
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
Pièce jointe