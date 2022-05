Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

English Danish

9. maj 2022





Hovedpunkter for 1. kvartal 2022

Vestjysk Bank realiserede i 1. kvartal 2022 et acceptabelt resultat før skat på 99 mio. kroner. Netto rente- og gebyrindtægterne udgør i 1. kvartal 2022 udgør 369 mio. kroner, hvilket er tilfredsstillende og 39 mio. kroner bedre end for samme periode i 2021, hvor de udgjorde 330 mio. kroner.

Resultatet før skat er påvirket af det stigende renteniveau i markedet. De stigende renter har påvirket kursværdien af bankens egenbeholdning af obligationer negativt, og kursreguleringer har i alt påvirket resultatet negativt med 58 mio. kroner.

Bankens nedskrivninger er i perioden ikke væsentligt påvirket af eftervirkningerne af Corona-pandemien, Brexit eller risikoen for yderligere udbredelse af afrikansk svinepest. Det samme gælder i forhold til den aktuelle situation med krig i Ukraine.

Banken vurderer fortsat, at der er betydelige risici i relation til den økonomiske udvikling og har i 1. kvartal 2022 øget sit ledelsesmæssige skøn i forhold til nedskrivninger med 15 mio. kroner så det nu udgør 340 mio. kroner. Det ledelsesmæssige skøn dækker de økonomiske usikkerheder omkring stigende råvare- og energipriser, afregningspriser og stigende priser på foder og energi for bankens svineproducenter, risikoen for yderligere udbredelse af afrikansk svinepest samt konsekvenserne af udfasningen af støtteordningerne i relation til Corona-pandemien og den aktuelle situation med krig i Ukraine.

Bankens resultat for 1. kvartal 2022 i hovedpunkter (tallene i parentes er sammenligningstal for 1. kvartal 2021 korrigeret for engangsposter i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse):

Resultat før skat udgør 99 mio. kroner (105 mio. kroner i 1. kvartal 2021)

Egenkapitalen forrentes med 7,4% p.a. før skat (9,3 % p.a. i 1. kvartal 2021)

Basisindtægter udgør 326 mio. kroner (364 mio. kroner i 1. kvartal 2021)

Kursreguleringer udgør -58 mio. kroner (32 mio. kroner i 1. kvartal 2021)

Omkostningsprocent er på 75,3 (65,4 i 1. kvartal 2021)

Basisresultat før nedskrivninger udgør 80 mio. kroner (126 mio. kroner i 1. kvartal 2021)

Nettotilbageførsler på nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgør 19 mio. kroner (I 1. kvartal 2021 var nedskrivninger 22 mio. kroner)

Bankens kapitalprocent udgør 20,9 (21,1 i 1. kvartal 2021). Overdækningen er 8,2 procentpoint svarende til 1.927 mio. kroner.





Forventninger til 2022

I forbindelse med årsrapporten for 2021 udmeldte banken en forventning om et resultat før skat i niveauet 600 – 650 mio. kroner.

Situationen med krig i Ukraine og det generelt stigende rente- og inflationsniveau medfører en forøget usikkerhed om årets resultat før skat, men banken fastholder de udmeldte forventninger.





Henvendelser

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.

Bestyrelsesformand Adm. bankdirektør











Telefon 96 63 20 00



