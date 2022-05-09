国际公司将于2022年5月10日至11日在德意志银行存托凭证虚拟投资者大会上主持网络直播

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纽约, May 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 德意志银行今天宣布了将于5月10日（周二）至5月11日（周三）举行的存托凭证虚拟投资者大会（简称为“dbVIC”）的议程，包括在美国拥有美国存托凭证（ADR）计划的国际公司的网上直播演讲。



来自中国、中国香港、德国、葡萄牙、南非、西班牙和英国的参与公司代表将在正式演讲中回答问题，并还将通过虚拟展台与投资者互动。本次会议的对象是对非美国公司感兴趣的各类投资者和分析师。

参与者无需支付任何费用即可登录、参与现场演讲和/或提问。

请通过此链接注册：https://bit.ly/3vJilrk



，建议进行预注册。

5月10日议程（美国东部标准时间）：

上午8:00：汽车之家（香港股票代码：2518，纽交所股票代码：ATHM）

上午8:30：Lizhi（纳斯达克股票代码：LIZI）

上午9:00：Quhuo（纳斯达克股票代码：QH）

上午9:30：Kuke Music Holdings（纽交所股票代码：KUKE）

上午10:00：Click Group（约翰内斯堡股票代码：CLS，场外交易市场股票代码：CLCMY）

上午10:30：Hugo Boss（德国股票代码：BOSS，场外交易市场股票代码：BOSSY）

上午11:00：第一太平（香港股票代码：142，纽交所股票代码：FPAFY）

上午11:30：Travis Perkins（伦敦股票代码：TPK，场外交易市场股票代码：TPRKY）

中午12:00：Grifols（西班牙股票代码：GRF，纳斯达克股票代码：GRFS）



5月11日议程（美国东部标准时间）：

上午8:00：HUTCHMED（伦敦股票代码：HCM，纳斯达克股票代码：HCM）

上午8:30：Hywin（纳斯达克股票代码：HYW）

上午9:30：无忧英语（纽交所股票代码：COE）

上午10:30：AstraZeneca（伦敦股票代码：AZN，纳斯达克股票代码：AZN）

中午12:30：Energias de Portugal（里斯本股票代码：EDP，场外交易市场股票代码：EDPFY）



演讲内容将在会议结束后提供重播。

除了专门管理美国和全球存托凭证等跨境股权结构外，德意志银行还为世界各地的企业、金融机构、对冲基金和超国家机构提供托管、代理、保管和相关服务。德意志银行为从复杂证券化和项目融资到银团贷款、债务交换和重组等各种产品提供范围广泛的服务。

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