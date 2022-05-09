多家國際公司將於 2022 年 5 月 10 日至 11 日在德意志銀行的「存託憑證虛擬投資者會議」上進行網絡直播

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German

紐約, May 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 德意志銀行今天宣佈將於 5 月 10 日（星期二）及 5 月 11 日（星期三）舉行的「存託憑證虛擬投資者會議」 (「dbVIC」) 陣容，其中包括多家國際公司在美國的美國存託憑證 (ADR) 計劃的現場網絡直播演講。



來自中國、香港、德國、葡萄牙、南非、西班牙及英國的參與公司代表將在正式演講中回答問題，還將透過虛擬貿易展覽攤位與投資者互動。會議對象為對非美國公司感興趣的所有類別投資者和分析師。

參與者可免費登入參加現場演講及／或提問。

請透過此連結登記：https://bit.ly/3vJilrk



，建議預先登記。

5 月 10 日議程（美國東部標準時間）：

上午 8:00：Autohome (HK: 2518, NYSE: ATHM)

上午 8:30：Lizhi (Nasdaq: LIZI)

上午 9:00：Quhuo (Nasdaq: QH)

上午 9:30：Kuke Music Holdings (NYSE: KUKE)

上午 10:00：Clicks Group (Johannesburg: CLS, OTC: CLCGY)

上午 10:30：Hugo Boss (Germany: BOSS, OTC, BOSSY)

上午 11:00：First Pacific (HK: 142, NYSE: FPAFY)

上午 11:30：Travis Perkins (London: TPK, OTC: TPRKY)

中午 12:00：Grifols (Spain: GRF, Nasdaq: GRFS)



5 月 11 日議程（美國東部標準時間）：

上午 8:00：HUTCHMED (London: HCM, Nasdaq: HCM)

上午 8:30：Hywin (Nasdaq: HYW)

上午 9:30：China Online Education: (NYSE: COE)

上午 10:30：AstraZeneca (London: AZN, Nasdaq: AZN)

下午 12:30：Energias de Portugal (Lisbon: EDP, OTC: EDPFY)



演講將在會議後重播。

除了專門管理美國和全球存託憑證等跨境股權結構外，德意志銀行還為世界各地的企業、金融機構、對沖基金和超國家機構提供受託人、代理機構、託管和相關服務。該銀行為各種產品提供範圍廣泛的服務，從復雜的證券化和項目融資、銀團貸款、債務交換和重組。

如欲了解更多資訊，請聯絡：

德意志銀行

新聞與媒體關係



Jon Laycock

電話：+1 212 250-9504

電郵：jon.laycock@db.com

德意志銀行為企業、政府、機構投資者、中小企業和個人提供商業和投資銀行業務、零售銀行業務、交易銀行業務以及資產和財富管理產品和服務。德意志銀行是德國領先的銀行，在歐洲擁有強大的地位，在美洲和亞太區亦佔有重要地位。

德意志銀行贊助「德意志銀行存託憑証投資者會議」的內容僅供參考。德意志銀行不準備、審查、批准或編輯由參加此類會議的任何公司提供的任何書面、電子或口頭形式的任何演示文稿、報表、文件或其他資料或材料，並且不對任何此類資訊或材料的準確性或充分性承擔任何責任。德意志銀行不宣傳、認可或推薦任何參加會議的公司。

存託憑證已根據 1933 年美國證券法（「法案」）註冊。根據英國金融行為監管局的定義，本通知所涵蓋的投資或投資服務不適用於零售客戶。本通知已由紐約德意志銀行批准及／或傳達。本通知中描述的服務由德意志銀行美洲信託公司（德意志銀行）或其子公司及／或關聯公司根據適當的當地註冊和法例提供。德意志銀行提供所附通知僅供參考，不對此處或其中包含的詳細訊息準確性或完整性作出任何聲稱或聲明，也不保證或以任何方式表述。本公告僅作為記錄。本公告或此處包含的資訊均不構成德意志銀行或任何其他發行人或實體就購買或出售任何證券的要約或招攬，也不構成向任何司法管轄區的任何人進行招攬（如果招攬是非法）。未經德意志銀行事先書面同意，不得以任何方式影印或複製本通知的任何部分。過去的結果並不代表未來的表現。版權所有© 2022 年 5 月德意志銀行。保留所有權利。

本公告隨附的圖片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ccadc8f-06f5-4d3a-bd43-27545b2b8c29



