UpSlide annonce une croissance de 38 % en 2021

UpSlide annonce un chiffre d’affaires 2021 de 13 millions d’euros, en hausse de 38 %.

Malgré un contexte économique complexe, l’éditeur UpSlide reste leader sur son marché et confirme une nouvelle fois son positionnement premium. Sa capacité d’adaptation et de flexibilité : renforcement de son infrastructure, organisation en télétravail et recrutements de talents ; a su faire ses preuves en répondant avec succès aux attentes de ses clients, et en signant de nombreux nouveaux contrats en France et à l’international (Amériques, EMEA, APAC) avec des structures de référence. Cette assise au sein des plus gros acteurs des services financiers démontre la capacité de l’éditeur à accompagner les professionnels de la finance dans leur transformation digitale et leur stratégie de croissance.

Pour poursuivre cette trajectoire, UpSlide va continuer d’investir dans le développement de son produit et s’entourer de nouveaux talents pour renforcer ses équipes commerciales, consultants, développement, marketing et produit.

Aurore Jaugin, Deputy CEO et CEO d’UpSlide France « Nous continuons de nous démarquer sur un marché concurrentiel. Notre offre intégrée combinant des expertises variées (finance, tech, design, communication et adoption, conseil) et assurant un parcours client internalisé, premium et complet, est unique. Cette caractéristique est un solide différenciateur qui nous permet de travailler depuis des années avec les plus grandes institutions financières. Enfin, les compétences métier de nos équipes et leur conviction forte et attachement à notre mission « help people work better » sont de réels facteurs de succès qui nous permettent de planifier une croissance soutenue sur le long terme. »

La solution UpSlide, partenaire Microsoft, pensée pour et dédiée aux professionnels de la finance, ajoute des fonctionnalités à PowerPoint, Excel, Word et Power BI. Plus de 600 clients dans 60 pays ont déjà adopté la solution pour se concentrer sur leur cœur de métier et produire des documents irréprochables en un temps record. UpSlide s’inscrit dans le quotidien des équipes en s’adaptant à leurs usages et en répondant à leurs besoins métier. Créée en 2010, UpSlide est devenu la référence du secteur financier en matière de productivité, de conformité de marque et de rétention de talents.