ALBIOMA : Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au 30 avril 2022

Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce aux énergies renouvelables (biomasse, solaire et géothermie).



Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, en France métropolitaine, à l’Île Maurice, au Brésil et en Turquie.



Il a développé depuis 25 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.



Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, ainsi qu’en France métropolitaine.



Dernièrement, le Groupe a annoncé l’acquisition d’une centrale de géothermie en Turquie.

