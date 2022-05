English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 9 mai 2022

Kathryn Dolan nommée Vice-Présidente exécutive

Ressources Humaines & QHSE*

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, a le plaisir d’annoncer la nomination de Kathryn Dolan, à compter du 1er juin 2022, en tant que Vice-Présidente exécutive Ressources Humaines & QHSE.

Kathryn Dolan reportera à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas et rejoindra le Comité exécutif du Groupe. Elle remplacera Helen Bradley, qui a décidé de quitter l'entreprise pour poursuivre des projets personnels.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté :

« Je suis ravi d'accueillir Kathryn Dolan au sein du Comité exécutif du Groupe. Kathryn allie parfaitement réflexion stratégique, racines opérationnelles solides et focus commercial. Elle capitalisera sur une connaissance approfondie de la culture de Bureau Veritas et de ses processus, ainsi que sur une compréhension pointue de nos opérations et des besoins de nos clients pour poursuivre le développement de la fonction Ressources Humaines à travers le Groupe. En tant qu'entreprise de services de 82 000 collaborateurs, le développement de nos talents et l'attractivité de notre marque sont essentiels pour porter la création de valeur du Groupe au niveau supérieur.

Je tiens à adresser mes vifs remerciements à Helen Bradley pour sa contribution exceptionnelle à Bureau Veritas pendant les quatre dernières années. Au cours de son expérience chez BV, Helen a eu un impact significatif sur les Collaborateurs et la Culture d’entreprise en élaborant la stratégie Ressources Humaines globale du Groupe. Elle a notamment conduit le développement de la marque employeur "Leave your Mark", mis en place une équipe de talent, accéléré nos politiques de diversité et d'inclusion, lancé la stratégie RSE, soutenu et développé l’engagement de nos collaborateurs, renforcé nos processus de rémunération ainsi que nos capacités en matière de QHSE. »

Biographie :

Kathryn Dolan a rejoint Bureau Veritas en 2017 en tant que Directrice Ressources Humaines pour la zone Europe du Nord-Ouest. En 2018, elle a été promue Vice-Présidente Ressources Humaines pour le groupe opérationnel Europe du Sud et de l'Ouest.

Avant de rejoindre Bureau Veritas, Kathryn a fait carrière au sein de plusieurs organisations internationales dans des secteurs d’activités variés. De 2003 à 2017, elle a occupé plusieurs postes chez Fujitsu, un fournisseur mondial de technologies de l'information et de la communication - dont celui de Directrice de l'efficacité organisationnelle ; Directrice Ressources Humaines EMEA et Responsable de l'amélioration du service client. Kathryn a débuté sa carrière chez Deloitte.

Elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie des organisations et des affaires de l'Université de Liverpool (Royaume-Uni), et d’un diplôme en Economie. Elle a notamment été nommée membre du Chartered Institute of Personnel & Development, association de professionnels de la gestion des Ressources Humaines, et est aussi coach qualifiée en leadership.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie environ 80 000 collaborateurs dans près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.





CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS CONTACTS MEDIAS

thomasdeclimens@primatice.com

