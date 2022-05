English French

Nanterre, le 9 mai 2022

VINCI va réaliser un projet de construction autoroutière à Sydney

Construction d’une section de 7,5 km de la nouvelle autoroute M12

Minimisation de l’impact environnemental

Contrat de 373 millions de dollars australiens (255 millions d’euros)





Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, a été choisi par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud pour réaliser la section centrale de la nouvelle autoroute M12 qui reliera le futur aéroport Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) au réseau autoroutier de l’agglomération de Sydney. Ce nouvel axe devrait voir circuler plus de 52 000 véhicules par jour.

Ce contrat d’un montant d’environ 373 millions dollars australiens (255 millions d’euros) comprend la construction de 7,5km de 2x2 voies, de 11 ponts, de pistes cyclables et cheminements piétons, de réseaux, de systèmes de transport intelligents (STI) et d’espaces verts.

Seymour Whyte vise l’obtention de la mention « Excellent » du label environnemental décerné par l'Infrastructure Sustainability Council australien grâce notamment à la valorisation ou au recyclage de 95 % des déblais, l’utilisation de 40 % de granulats recyclés pour les couches d’assise et la réduction de la consommation d’eau sur le chantier.

Le chantier créera 760 emplois, offrant des opportunités aux jeunes travailleurs, aux stagiaires, aux personnes issues des Premières Nations ou des secteurs impactés par la crise sanitaire du Covid-19.

Les travaux devraient commencer à la mi-2022 pour s’achever fin 2025 avant l’ouverture de l’aéroport Western Sydney International prévue en 2026. Seymour Whyte réalise également les travaux de l'enceinte « côté ville » du futur aéroport, comprenant l’intégration de la nouvelle autoroute M12 et les connections aux stations de métro de l’aéroport.

